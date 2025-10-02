Skoda, 4 milyonuncu SUV modelini banttan indirdi

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Skoda, dört milyonuncu SUV modelini üreterek otomotiv endüstrisinde önemli bir eşiği geride bıraktı. 2009 yılında ilk modern SUV modeli Skoda Yeti’yi yollara çıkaran marka, bugün tarihinin en geniş SUV ürün gamına ulaştı.

Skoda’nın mevcut ürün gamını oluşturan 12 model serisinin yedisi SUV segmentinde yer alıyor. Markanın SUV ailesi, Hindistan’a özel 4 metrenin altındaki Skoda Kylaq ve Skoda Kushaq’tan, kompakt sınıfta yer alan Skoda Kamiq, Skoda Karoq ile yedi koltuklu Skoda Kodiaq, tamamen elektrikli Skoda Elroq ve Skoda Enyaq’a kadar uzanıyor. SUV’lar, markanın toplam teslimatlarının yüzde 55’inden fazlasını oluşturuyor. Ocak-Ağustos dönemindeki Türkiye satışlarının ise yüzde 41’ini SUV modeller oluşturdu.

Yalnızca bir yıl önce pazara sunulan elektrikli Elroq, Avrupa’da en çok tercih edilen elektrikli araçlar arasına girerken, yenilenen Enyaq ailesi de satış başarısını sürdürüyor. Bu yılın ilk yarısında Avrupa’da 72.000 adet elektrikli Skoda yollarla buluştu.

Skoda SUV’ları, Çekya, Hindistan, Ukrayna ve Vietnam’da üretiliyor. Hindistan’da geliştirilen ve üretilen modeller, bölgedeki satışları önemli ölçüde artırırken, Kushaq’ın Vietnam’da da montajına başlandı.

Şirket, elektrifikasyon hamlesini hız kesmeden sürdürüyor. 2026’ya kadar markanın en küçük elektrikli SUV’u Skoda Epiq ve yedi kişilik Vision 7S konseptine dayalı markanın yeni amiral gemisi olacak Space de pazara sunulmuş olacak.

