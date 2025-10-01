BYD'nin çeyreklik satışları 2020'den bu yana ilk kez düştü

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv devi BYD Group'un eylül ayındaki toplam satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 azalarak 393.060 adede düştü. Temmuz ve ağustos aylarında da durgun bir süreç geçiren şirket, yılın üçüncü çeyreğinde 2020 yılından bu yana ilk kez düşüş yaşadı.

Satışlardaki düşüşün ana nedeni BYD markasının kendisi oldu. Markanın eylül satışları yüzde 11,4 gerileyerek 355.774 adede düştü. Bu, ağustos ayında kaydedilen yüzde 3,6’lık düşüşün devamı niteliğinde. Yerel medyanın paylaştığı verilere görei BYD markası Çin’de son üç ayda ortalama yüzde 20’lik bir satış kaybı yaşadı.

Özellikle PHEV (şarj edilebilir hibrit araç) satışları ciddi bir düşüş yaşadı. Eylül ayında PHEV satışları yüzde 25,6 azalarak 188.010 adede geriledi. Bu düşüş, nisan ayından bu yana altı ay üst üste devam ediyor.

Bu dönemde birçok Çinli elektrikli otomobil girişimi ise rekor satışlara ulaştı. Örneğin, Leapmotor ilk kez aylık 60.000 satış barajını geçti ve satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre ikiye katladı. Nio, Xiaomi ve Xpeng de eylül ayında tüm zamanların en yüksek satış rakamlarına ulaştı.

Yeni alt markalar, bataryalı elektrikli araç satışları ve ihracat gelirleri, BYD'nin bu dönemde daha sert bir düşüş yaşamasını engelledi. SUV segmentine odaklanan Fang Cheng Bao, satışlarını yıllık bazda yüzde 345 artırarak 24.121 adede yükseltti. Premium Denza markası yüzde 20,5 büyüyerek 12.407 araç satarken Yangwang ise yüzde 145 artışla 758 adede ulaştı.

Şirketin yurt dışı satışları da önemli bir yükseliş gösterdi. Eylül ayında 71.256 araç Çin dışına satıldı ve bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 115,8 artış anlamına geliyor. BYD, kısa süre önce toplam yıllık bir milyon araç taşıma kapasitesine sahip sekiz büyük gemiden oluşan filosunu tamamladı. Bunlardan sonuncusu, “BYD Jinan” adıyla hizmete girdi.

Üçüncü çeyrekte BYD Group dünya genelinde 1.105.591 araç satışı gerçekleştirdi. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 düşüş anlamına geliyor. BYD’nin en büyük rakibi Geely ise bu dönemde 442.672 elektrikli araç (BEV + PHEV) satışı gerçekleştirerek yüzde 96,2’lik artış sağladı. Bu büyüme, özellikle Galaxy markasının başarısıyla desteklendi.

