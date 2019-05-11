Opel'i bünyesine katan PSA Group şimdi de Jaguar Land Rover'ı satın almak istiyor

Fransız otomobil üreticisi PSA Group, iki yıl önce Opel ve Vauxhall'u General Motors'dan satın alarak büyük bir sıçrama yapmıştı. Görünüşe bakılırsa şirket bununla yetinmeyecek. Yeni bir rapor, PSA Group'un Jaguar Land Rover'ı satın almakla ilgilendiğini iddia ediyor.

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The Guardian kaynaklı habere göre Jaguar Land Rover'ın (JLR) sahibi olan Hindistan merkezli Tata, şirketin son mali performansından memnun değil. Gelen bilgiler PSA ve JLR'deki üst düzey yöneticilerin, satışın potansiyel getirilerini detaylandıran bir “satış sonrası entegrasyon belgesini” değerlendirdikleri yönünde.

PSA Group: Acelemiz yok

Tata ise İngiliz lüks markasını satacağı yönündeki iddiaları reddeden bir bildiri yayınladı. Ancak bu durum PSA'nın Jaguar Land Rover'ı bünyesine katmak istediği gerçeğini değiştirmiyor.

PSA kanadından yapılan açıklamada ise şirketin uzun vadeli "değer yaratacak" tüm fırsatlara açık olduğu belirtildi. Fransız otomobil üreticisi satın alım için şu anda herhangi bir "acelesinin olmadığını" da ekledi.

https://www.theguardian.com/business/2019/may/09/tata-denies-it-is-trying-to-sell-jaguar-land-rover-to-frances-psa