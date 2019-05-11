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Opel'i bünyesine katan PSA Group şimdi de Jaguar Land Rover'ı satın almak istiyor

Yayınlanan yeni bir rapor iki yıl önce Opel'i bünyesine katan PSA Group'un bu kez gözünü Jaguar Land Rover'a diktiğini gösteriyor. İki şirket yöneticilerinin satışı değerlendirdikleri iddia edildi.
4 hf. (Son Güncelleme: 4 hf.)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Fransız otomobil üreticisi PSA Group, iki yıl önce Opel ve Vauxhall'u General Motors'dan satın alarak büyük bir sıçrama yapmıştı. Görünüşe bakılırsa şirket bununla yetinmeyecek. Yeni bir rapor, PSA Group'un Jaguar Land Rover'ı satın almakla ilgilendiğini iddia ediyor.
Ayrıca Bkz. "Honda, ürün gamındaki model sayısını azaltmaya hazırlanıyor"
The Guardian kaynaklı habere göre Jaguar Land Rover'ın (JLR) sahibi olan Hindistan merkezli Tata, şirketin son mali performansından memnun değil. Gelen bilgiler PSA ve JLR'deki üst düzey yöneticilerin, satışın potansiyel getirilerini detaylandıran bir “satış sonrası entegrasyon belgesini” değerlendirdikleri yönünde.

PSA Group: Acelemiz yok

Tata ise İngiliz lüks markasını satacağı yönündeki iddiaları reddeden bir bildiri yayınladı. Ancak bu durum PSA'nın Jaguar Land Rover'ı bünyesine katmak istediği gerçeğini değiştirmiyor.
PSA kanadından yapılan açıklamada ise şirketin uzun vadeli "değer yaratacak" tüm fırsatlara açık olduğu belirtildi. Fransız otomobil üreticisi satın alım için şu anda herhangi bir "acelesinin olmadığını" da ekledi.

https://www.theguardian.com/business/2019/may/09/tata-denies-it-is-trying-to-sell-jaguar-land-rover-to-frances-psa Yorum Yaz
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kartalus 4 hf. en beğenilen
Range Rover 1.5 bluehdi 130 hp EAT8.
1 Yanıt Yanıtla +52
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hazarRS 4 hf.
"Land Rover'ın (JLR) sahibi olan Hindistan merkezli Tata, şirketin son mali performansından memnun değil."
Türkiye'ye gelip her yerde gezen koca koca jipleri görseler keyifleri yerine gelirdi.
"Land Rover'ın (JLR) sahibi olan Hindistan merkezli Tata, şirketin son mali performansından memnun değil."Türkiye'ye gelip her yerde gezen koca koca jipler...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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VETERINARY 4 hf.
Kronik problemleri ile nam salmış ne kadar üretici varsa hepsini alsınlar. Zaten kendisi bu imajdan yeni yeni kurtulurken, opel şimdi de land rover ve jaguarı alarak PSA ne yapmak nereye varmak istemektedir? Jeep ve chryslerı da alın tam olsun.
Kronik problemleri ile nam salmış ne kadar üretici varsa hepsini alsınlar. Zaten kendisi bu imajdan yeni yeni kurtulurken, opel şimdi de land rover ve jaguarı ...
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xml-arif 2 hf.
ha gayret bmw yide alın görelim :)
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fractal design 2 hf.
PSA önümüzdeki sene itibariyle C sedan rekabetine yeni bir boyut getirecek diye düşünüyorum. Peugeot altyapısını kullanacak olak yeni Astra Sedan 1.5 blueHdi 130hp ve EAT8 şanzıman ile piyasayı sallar. Tabi fiyatı da rekabetçi olursa.
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DH Misafiri 3 hf.
Yakışır PSA Grubuna. Bu PSA grubu da kimi alacağına bir karar veremedi al işte Land Rover ve Jaguar'ı herkesin çenesi kapansın olsun bitsin..
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SuperVisör 4 hf.
lad roveri bizimkiler alsa koç alabilir
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hondaaaa 4 hf.
Yakışır Peugeot a 👏
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mazi09 4 hf.
Ne PSA imiş arkadaş.
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VETERINARY 4 hf.
Kronik problemleri ile nam salmış ne kadar üretici varsa hepsini alsınlar. Zaten kendisi bu imajdan yeni yeni kurtulurken, opel şimdi de land rover ve jaguarı alarak PSA ne yapmak nereye varmak istemektedir? Jeep ve chryslerı da alın tam olsun.
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hazarRS 4 hf. VETERINARY
hocam bu markaların kronik problemleri nelerdir?
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TEPEE PREMİUM PACK 3 hf. VETERINARY
land in kötü bir şöhreti var bu kouda..
2 tane alın biri arızalanırsa diğerini kullanırsınız durumları vardı..
psa şimdilerde hem kendi karnesini,hemde arızalı araçları yola getirme konusunda iyi yolda.
üstelik yapamadıkları ürünleri profesyonelce satın alıyorlar
aısın şanzıman gibi..
DSG gibi inadına yanlışa devam etmiyorlar bu iyi..
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hazarRS 4 hf.
"Land Rover'ın (JLR) sahibi olan Hindistan merkezli Tata, şirketin son mali performansından memnun değil."
Türkiye'ye gelip her yerde gezen koca koca jipleri görseler keyifleri yerine gelirdi.
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BlackGhost12 3 hf. hazarRS
Hep hak etmeyenlerin altında o araba. Ben görmedim bir tane mühendiste, doktorda öyle araba. Hep musluğu başını tutmuş fahiş fiyatlarla hizmet satarak parayı vurmuş adamlarda.
@SuperVisör
Yapılan hatalardan biride buydu. Yanılmıyorsa kendileride hatalı olduklarını kabullenmişlerdi. Yerli bir lüks Jip markamız olsa ne güzel olurdu.
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berkaydj 4 hf.
otomobil piyasasının boku çıktı artık
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kartalus 4 hf. en beğenilen
Range Rover 1.5 bluehdi 130 hp EAT8.
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Gunpower-storm 4 hf. kartalus
Jaguarın 2.2 HDI'ı çıktı
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