Anadolu Isuzu, SamAuto'nun %75 hissesini satın alıyor

Tam Boyutta Gör Anadolu Isuzu’nun, Özbekistan’da Japon Isuzu ve Itochu ortaklığıyla uzun yıllardır faaliyet gösteren SamAuto’nun %75,2’sinin satın alınmasına yönelik sunduğu teklif kabul edildi. Anadolu Isuzu, bu adımla uluslararası büyüme hedefleri doğrultusunda ikinci üretim tesisini bünyesine katıyor.

Sektörde 42 yıllık deneyime sahip olan Anadolu Isuzu, bu stratejik yatırım sayesinde Orta Asya ve benzeri pazarlardaki varlığını güçlendirecek ve rekabet gücünü artıracak bir entegre üretim merkezi olma yolunda stratejik bir adım attı. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek devir sürecinin ardından Anadolu Isuzu, Orta Asya’daki üretim ve dağıtım ağını önemli ölçüde genişletecek.

Bu satın alma ile birlikte SamAuto tesislerinde üretilen bazı modellerin Anadolu Isuzu’nun ürün gamına eklenmesi ve Anadolu Isuzu’nun bazı modellerinin SamAuto fabrikasında da üretilmesi hedefleniyor.

1999 yılından bu yana Özbekistan’ın Semerkant kentindeki üretim tesisinde faaliyet gösteren ve genel merkezi Taşkent’te bulunan SamAuto; otobüs, kamyon, pickup ve özel amaçlı araçlar dahil olmak üzere geniş bir ticari araç ürün gamı sunuyor. 2007 yılından bu yana Japon Isuzu ve Itochu ortaklığıyla faaliyet gösteren şirket, Orta Asya’da ticari araç üretimi alanında öncü firmalar arasında yer alıyor.

