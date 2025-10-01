Giriş
    Togg T10F ve Togg T10X için sıfır faizli 700 bin TL kredi kampanyası başladı!

    Togg T10F ve Togg T10X için bugüne kadarki en büyük sıfır faizli kredi kampanyası başladı. 700 bin TL'ye kadarki kredilerde sıfır faiz ve 12 ay vade seçeneği sunuluyor.

    Togg T10F ve Togg T10X için sıfır faizli 700 bin TL kredi fırsatı Tam Boyutta Gör
    Yerli otomobil Togg için bugüne kadarki en avantajlı sıfır faizli kredi kampanyası başladı. Togg T10X ve Togg T10F için 700 bin TL sıfır faizli kredi kullanılabiliyor

    Bireysel müşteriler geçen ay Togg T10F için 200 bin TL, T10X için ise 400 bin TL’ye kadar sıfır faizli kredi kullanıyordu. Ekim ayında ise kredi miktarları 700 bin TL'ye yükseldi. Togg T10X V2 ve T10F V2 için 12 ay %0 faizli kredi kullanılabiliyor. Ayrıca bireysel kullanıcılar 48 ay %2.73’ten başlayan oranlarla 1 milyon 750 bin TL’lik kredi seçeneği sunuluyor. Kurumsal müşteriler ise 1 milyon 750 bin TL krediye %2,80 faizli 48 ay vadeli 68 bin 497 TL aylık geri ödemeli kredi alabiliyor.

    Togg T10X ve T10F V2 Ekim Ayı Kredi Kampanyası

    • 700.000 TL Bireysel Kredi: 12 ay %0 faiz (58.334 TL aylık ödeme)
    • 1.750.000 TL Bireysel Kredi: 48 ay %2,73’ten başlayan faiz oranları (76.440 TL aylık ödeme)

    Togg T10X Fiyatı

    • T10X V1 Standart Menzil: 1.952.000 TL
    • T10X V1 Uzun Menzil: 2.262.000 TL
    • T10X V2 Uzun Menzil: 2.428.000 TL

    Togg T10F Fiyatı

    • T10F V1 Standart Menzil: 1.918.000 TL
    • T10F V1 Uzun Menzil: 2.228.000 TL
    • T10F V2 Uzun Menzil: 2.393.000 TL

