    BYD Türkiye fiyatlarına zam yaptı: BYD Seal U, ÖTV matrahına dayandı

    BYD Türkiye fiyatlarına Ekim zammı yaptı. BYD'nin 1 Ekim fiyat listesine göre tüm elektrikli modellere zam geldi. BYD Ekim fiyat listesi haberimizde.               

    BYD Türkiye fiyatlarına zam yaptı: BYD Seal U, ÖTV matrahında! Tam Boyutta Gör
    Yeni ayın başlamasıyla birlikte BYD otomobilleri bir kez daha zamlandı. BYD fiyat listesi 1 Ekim’de güncellendi ve tüm modellere zam geldi.

    BYD Seal ÖTV Matrah sınırına dayandı

    BYD’nin en ucuz elektrikli otomobili BYD Dolphin’in Comfort donanımlı versiyonu 35 bin TL zamlanarak 1 milyon 699 bin TL’ye, Türkiye’de yılın otomobili seçilen BYD Seal U’nun elektrikli versiyonu 750 TL zamlanarak 2 milyon 486 bin 750 TL’ye yükseldi. BYD’nin şarj edilebilir hibrit motorlu BYD Seal U DM-İ modelinin başlangıç fiyatı ise aynı kaldı. BYD Seal'ın hibrit ve elektrikli modelinin fiyatı ÖTV matrah sınırına dayandı. Bu modellere bir kez daha zam gelmesi durumunda fiyatı 3 milyon TL'yi aşacak.

    ⚡️ BYD Fiyat Listesi (Ekim 2025)
    Model Eski Fiyat Yeni Fiyat
    BYD Dolphin Comfort 1.664.000 TL 1.699.000 TL
    BYD Dolphin Design 1.789.000 TL 1.829.000 TL
    BYD Atto 3 2.079.000 TL 2.119.000 TL
    BYD Seal U EV 2.486.000 TL 2.486.750 TL
    BYD Seal U DM-İ 160 kW 2.358.000 TL 2.358.000 TL
    BYD SEAL 160 kW 2.319.000 TL 2.389.000 TL
    BYD SEAL 390 kW AWD 3.719.000 TL 3.829.000 TL
    BYD Han 4.409.000 TL 4.584.000 TL
    BYD Tang 4.999.000TL 5.099.000 TL
