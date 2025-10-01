BYD Türkiye fiyatlarına zam yaptı: BYD Seal U, ÖTV matrahına dayandı

BYD Seal ÖTV Matrah sınırına dayandı
BYD’nin en ucuz elektrikli otomobili BYD Dolphin’in Comfort donanımlı versiyonu 35 bin TL zamlanarak 1 milyon 699 bin TL’ye, Türkiye’de yılın otomobili seçilen BYD Seal U’nun elektrikli versiyonu 750 TL zamlanarak 2 milyon 486 bin 750 TL’ye yükseldi. BYD’nin şarj edilebilir hibrit motorlu BYD Seal U DM-İ modelinin başlangıç fiyatı ise aynı kaldı. BYD Seal'ın hibrit ve elektrikli modelinin fiyatı ÖTV matrah sınırına dayandı. Bu modellere bir kez daha zam gelmesi durumunda fiyatı 3 milyon TL'yi aşacak.
|Model
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|BYD Dolphin Comfort
|1.664.000 TL
|1.699.000 TL
|BYD Dolphin Design
|1.789.000 TL
|1.829.000 TL
|BYD Atto 3
|2.079.000 TL
|2.119.000 TL
|BYD Seal U EV
|2.486.000 TL
|2.486.750 TL
|BYD Seal U DM-İ 160 kW
|2.358.000 TL
|2.358.000 TL
|BYD SEAL 160 kW
|2.319.000 TL
|2.389.000 TL
|BYD SEAL 390 kW AWD
|3.719.000 TL
|3.829.000 TL
|BYD Han
|4.409.000 TL
|4.584.000 TL
|BYD Tang
|4.999.000TL
|5.099.000 TL
Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda
bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti
keskin olunca kendiside keser...
