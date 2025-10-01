BYD Türkiye fiyatlarına zam yaptı: BYD Seal U, ÖTV matrahına dayandı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Yeni ayın başlamasıyla birlikte BYD otomobilleri bir kez daha zamlandı. BYD fiyat listesi 1 Ekim’de güncellendi ve tüm modellere zam geldi.

BYD Seal ÖTV Matrah sınırına dayandı

BYD’nin en ucuz elektrikli otomobili BYD Dolphin’in Comfort donanımlı versiyonu 35 bin TL zamlanarak 1 milyon 699 bin TL’ye, Türkiye’de yılın otomobili seçilen BYD Seal U’nun elektrikli versiyonu 750 TL zamlanarak 2 milyon 486 bin 750 TL’ye yükseldi. BYD’nin şarj edilebilir hibrit motorlu BYD Seal U DM-İ modelinin başlangıç fiyatı ise aynı kaldı. BYD Seal'ın hibrit ve elektrikli modelinin fiyatı ÖTV matrah sınırına dayandı. Bu modellere bir kez daha zam gelmesi durumunda fiyatı 3 milyon TL'yi aşacak.

⚡️ BYD Fiyat Listesi (Ekim 2025) Model Eski Fiyat Yeni Fiyat BYD Dolphin Comfort 1.664.000 TL 1.699.000 TL BYD Dolphin Design 1.789.000 TL 1.829.000 TL BYD Atto 3 2.079.000 TL 2.119.000 TL BYD Seal U EV 2.486.000 TL 2.486.750 TL BYD Seal U DM-İ 160 kW 2.358.000 TL 2.358.000 TL BYD SEAL 160 kW 2.319.000 TL 2.389.000 TL BYD SEAL 390 kW AWD 3.719.000 TL 3.829.000 TL BYD Han 4.409.000 TL 4.584.000 TL BYD Tang 4.999.000TL 5.099.000 TL

