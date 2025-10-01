Giriş
    Toyota, Japonya'daki DC şarj ağını genişletiyor

    Toyota, Japonya’daki hızlı şarj istasyonu sayısını Mart 2026’ya kadar 500’e çıkaracak. Bu sayı, 2021’de belirlenen 5 bin şarj istasyonu hedefinin çok altında kalıyor.

    Toyota, Japonya'daki DC şarj ağını genişletiyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçlara geçiş sürecinde geç kalmasıyla eleştirilen Toyota, kısa süre önce yaptığı açıklamada Japonya genelindeki bayilerine daha fazla yüksek hızlı elektrikli araç şarj istasyonu ekleyeceğini duyurdu. Şirketin halihazırda 390 DC ve yaklaşık 3.800 AC şarj cihazı bulunuyor. Toyota, bu sayıyı 2026'nın mart ayına kadar 500’e çıkarmayı planlıyor.

    Japon üretici, 2021 yılında yaptığı açıklamada 2030’a kadar 30 yeni elektrikli araç piyasaya sürme planının bir parçası olarak 2025’e kadar Japonya’daki yaklaşık 5 bin bayisinin tamamına hızlı şarj cihazı kurma taahhüdünde bulunmuştu ancak bu hedefini tutturamadı.

    Rakipler ise şimdiden hızlı davranmış durumda. Nissan, bayilerinin yaklaşık yüzde 90’ında; Mitsubishi ise yüzde 94’ünde hızlı şarj cihazlarının bulunduğunu açıkladı. Toyota sözcüsü ise düzenlenen basın toplantısında, “Belirli bir sayı hedeflemekten ziyade, ihtiyaç ve kullanım durumuna göre kurulum yapıyoruz” şeklinde konuştu.

    Japonya hükümetinin resmi politikası ise çok daha iddialı. 2030’a kadar ülke genelinde 30 bin hızlı şarj cihazı kurulması ve bunların marketler, benzin istasyonları ve diğer kamusal alanlarda yer alması hedefleniyor. Ticaret Bakanlığı’nın öngörüsüne göre on yılın sonunda Japonya’daki 20 bin bayinin yaklaşık 10 bininde hızlı şarj cihazı bulunacak.

