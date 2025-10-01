Toyota, Japonya'daki DC şarj ağını genişletiyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli araçlara geçiş sürecinde geç kalmasıyla eleştirilen Toyota, kısa süre önce yaptığı açıklamada Japonya genelindeki bayilerine daha fazla yüksek hızlı elektrikli araç şarj istasyonu ekleyeceğini duyurdu. Şirketin halihazırda 390 DC ve yaklaşık 3.800 AC şarj cihazı bulunuyor. Toyota, bu sayıyı 2026'nın mart ayına kadar 500’e çıkarmayı planlıyor.

Japon üretici, 2021 yılında yaptığı açıklamada 2030’a kadar 30 yeni elektrikli araç piyasaya sürme planının bir parçası olarak 2025’e kadar Japonya’daki yaklaşık 5 bin bayisinin tamamına hızlı şarj cihazı kurma taahhüdünde bulunmuştu ancak bu hedefini tutturamadı.

Rakipler ise şimdiden hızlı davranmış durumda. Nissan, bayilerinin yaklaşık yüzde 90’ında; Mitsubishi ise yüzde 94’ünde hızlı şarj cihazlarının bulunduğunu açıkladı. Toyota sözcüsü ise düzenlenen basın toplantısında, “Belirli bir sayı hedeflemekten ziyade, ihtiyaç ve kullanım durumuna göre kurulum yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Güney Kore, 2035'te içten yanmalı araç satışına son verebilir 17 sa. önce eklendi

Japonya hükümetinin resmi politikası ise çok daha iddialı. 2030’a kadar ülke genelinde 30 bin hızlı şarj cihazı kurulması ve bunların marketler, benzin istasyonları ve diğer kamusal alanlarda yer alması hedefleniyor. Ticaret Bakanlığı’nın öngörüsüne göre on yılın sonunda Japonya’daki 20 bin bayinin yaklaşık 10 bininde hızlı şarj cihazı bulunacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: