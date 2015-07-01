OpenDNS 635 Milyon dolar bedel ile satıldı

Ülkemizde internet sitelerine erişim engeli zaman zaman en popüler konulardan birisi haline geliyor. Bu nedenle bir çok vatandaşımız DNS konusuna az da olsa bilgi sahibi. Bu tarz engellemelerde en çok kullanılan ve bilinen DNS sağlayıcılarından birisi OpenDNS 635 Milyon dolar bedel ile bilişim şirketi Cisco'ya satıldı.

Biz her ne kadar DNS sağlayıcısı olarak bilsek de OpenDNS aslında bulut tabanlı bir güvenlik şirketi. 2006 yılında kurulan şirket kurumsal anlamda verdiği hizmetlerle ön plana çıkıyor. Aralarında Nvidia gibi devlerin de bulunduğu bir çok teknoloji şirketi güvenliğinin bir kısmını OpenDNS'in sunduğu hizmetler ile sağlıyor.

Bir gün içerisinde 65 milyon aktif kullanıcıya 70 Milyar sorgu ile hizmet veren şirket Cisco bünyesinde dahil olduktan sonra da ücretsiz DNS hizmetini sunmaya devam edecek. Cisco'nun güvenlik konusunda şirketi daha üst seviyelere taşıması beklenirken satın almanın önümüzdeki yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.