OpenFeint, 14 Aralık'ta kapanıyor

Mobil oyunculara sosyal oyuncu hizmetleri sunan OpenFeint önümüzdeki ay içerisinde kapılarını kapatarak hizmetlerini sonlandırmaya hazırlanıyor.

iOS platformunda kendine önemli bir yer edinen ve sonrasında Game Center'ın kullanıma sunulmasıyla Apple'ın sisteminin gölgesinde kalan OpenFeint, Android platformunun tercih edilen sistemi olmaya devam etmişti. 14 Aralık tarihi itibariyle kapanacak olan OpenFeint'in kapanmasıyla birlikte içerisindeki arkadaşlık kayıtları ve başarı sıralamaları gibi içeriklerin silineceğini belirtmekte fayda var.

2011 yılında OpenFeint'i satın alan ve kapatma kararıyla birlikte OpenFeint üzerinde çalışan geliştiricileri kendi sistemine çekmeye çalışan Gree'nin kendi platformunu yaygınlaştırma konusunda ne kadar başarılı olabileceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://support.openfeint.com/dev/openfeint-service-shutdown-and-gree-migration/