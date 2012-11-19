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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OpenFeint, 14 Aralık'ta kapanıyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Mobil oyunculara sosyal oyuncu hizmetleri sunan OpenFeint önümüzdeki ay içerisinde kapılarını kapatarak hizmetlerini sonlandırmaya hazırlanıyor.

iOS platformunda kendine önemli bir yer edinen ve sonrasında Game Center'ın kullanıma sunulmasıyla Apple'ın sisteminin gölgesinde kalan OpenFeint, Android platformunun tercih edilen sistemi olmaya devam etmişti. 14 Aralık tarihi itibariyle kapanacak olan OpenFeint'in kapanmasıyla birlikte içerisindeki arkadaşlık kayıtları ve başarı sıralamaları gibi içeriklerin silineceğini belirtmekte fayda var.
2011 yılında OpenFeint'i satın alan ve kapatma kararıyla birlikte OpenFeint üzerinde çalışan geliştiricileri kendi sistemine çekmeye çalışan Gree'nin kendi platformunu yaygınlaştırma konusunda ne kadar başarılı olabileceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://support.openfeint.com/dev/openfeint-service-shutdown-and-gree-migration/ Yorum Yaz
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Cankano 6 yıl
Hic isime yaramiyordu sevindim açıkçasi
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korayalttantire 6 yıl
Android'in de kendi oyun merkezi uygulamasını yapması lazım.
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Smile75 6 yıl
iOS kullanıcı olarak, Android kullanıcıları ile karşılıklı oynama imkanı vardı ve bu iyi birşeydi. Benim açımdan kötü oldu.
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Amedra 6 yıl
İyi bir kitlesi vardı, neden kapatılıyor ki ya? Bak bu habere üzülürüm bayağı. Asparagas olsun n'olur.
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Supervenience 6 yıl Smile75
ErennIsk
iOS kullanıcı olarak, Android kullanıcıları ile karşılıklı oynama imkanı vardı ve bu iyi birşeydi. Benim açımdan kötü oldu.

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