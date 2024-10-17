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    Vodafone Yanımda Premium üyeliği ayda 580 TL’lik avantaj sağlıyor

    Vodafone Yanımda Premium'a aylık 100 TL Vodafone Cüzdanım bakiye hediyesi eklendi. Böylelikle Yanımda Premium ayda 580 TL avantaj sağlıyor.                      
    Vodafone Yanımda Premium üyeliği ayda 580 TL’lik avantaj sağlıyor Tam Boyutta Gör
    Vodafone Türkiye’nin ayrıcalıklı abonelik sistemi Vodafone Yanımda Premium kullanıma sunuldu. Son eklenen faydalarla birlikte Vodafone Yanımda Premium’un aylık sunduğu avantaj 580 TL’ye yükseldi.

    Vodafone Yanımda Premium aboneliğini tüm bireysel faturalı Vodafone müşterileri kullanılabiliyor. İlk ay 4,90 TL, sonraki aylarda 39,90 TL olarak ücretlendiriliyor. Taahhütsüz şekilde kullanılabildiği için dilediğiniz zaman iptal edebiliyorsunuz.

    Vodafone Yanımda Premium avantajları neler?

    Vodafone Yanımda Premium üyeliği ayda 580 TL’lik avantaj sağlıyor Tam Boyutta Gör

    • Her ay Her Şey Yanımda’da geçerli 100 TL alışveriş indirimi
    • Her ay S Sport+ üyeliği
    • Hediye çarkında GB garantili ikinci çevirme ile ayda 10 GB internet
    • Vodafone Cüzdanım’da geçerli 100 TL’lik hediye bakiyesi

    Yanımda Premium aboneliğinin avantajları arasında “Vodafone Cüzdanım’da geçerli 100 TL’lik hediye bakiyesi” avantajı yeni eklendi. Yanımda Premium müşterileri, halihazırda her ay Her Şey Yanımda’da geçerli 100 TL alışveriş indirimi, 150 TL değerinde S Sport+ üyeliği ve 230 TL değerinde 10 GB internet gibi pek çok fırsattan yararlanabiliyor. Yeni eklenen Vodafone Cüzdanım’da geçerli 100 TL’lik bakiye faydasıyla birlikte, Yanımda Premium müşterilerine sunulan aylık 480 TL değerindeki fayda 580 TL seviyesine çıkmış oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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