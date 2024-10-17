Vodafone Yanımda Premium üyeliği ayda 580 TL’lik avantaj sağlıyor

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Vodafone Türkiye’nin ayrıcalıklı abonelik sistemi Vodafone Yanımda Premium kullanıma sunuldu. Son eklenen faydalarla birlikte Vodafone Yanımda Premium’un aylık sunduğu avantaj 580 TL’ye yükseldi.

Vodafone Yanımda Premium aboneliğini tüm bireysel faturalı Vodafone müşterileri kullanılabiliyor. İlk ay 4,90 TL, sonraki aylarda 39,90 TL olarak ücretlendiriliyor. Taahhütsüz şekilde kullanılabildiği için dilediğiniz zaman iptal edebiliyorsunuz.

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Vodafone Yanımda Premium avantajları neler?

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Her ay Her Şey Yanımda’da geçerli 100 TL alışveriş indirimi

Her ay S Sport+ üyeliği

Hediye çarkında GB garantili ikinci çevirme ile ayda 10 GB internet

Vodafone Cüzdanım’da geçerli 100 TL’lik hediye bakiyesi

Yanımda Premium aboneliğinin avantajları arasında “Vodafone Cüzdanım’da geçerli 100 TL’lik hediye bakiyesi” avantajı yeni eklendi. Yanımda Premium müşterileri, halihazırda her ay Her Şey Yanımda’da geçerli 100 TL alışveriş indirimi, 150 TL değerinde S Sport+ üyeliği ve 230 TL değerinde 10 GB internet gibi pek çok fırsattan yararlanabiliyor. Yeni eklenen Vodafone Cüzdanım’da geçerli 100 TL’lik bakiye faydasıyla birlikte, Yanımda Premium müşterilerine sunulan aylık 480 TL değerindeki fayda 580 TL seviyesine çıkmış oldu.

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