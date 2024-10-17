Vodafone Yanımda Premium üyeliği ayda 580 TL’lik avantaj sağlıyor

Vodafone Yanımda Premium aboneliğini tüm bireysel faturalı Vodafone müşterileri kullanılabiliyor. İlk ay 4,90 TL, sonraki aylarda 39,90 TL olarak ücretlendiriliyor. Taahhütsüz şekilde kullanılabildiği için dilediğiniz zaman iptal edebiliyorsunuz.
Vodafone Yanımda Premium avantajları neler?
- Her ay Her Şey Yanımda’da geçerli 100 TL alışveriş indirimi
- Her ay S Sport+ üyeliği
- Hediye çarkında GB garantili ikinci çevirme ile ayda 10 GB internet
- Vodafone Cüzdanım’da geçerli 100 TL’lik hediye bakiyesi
Yanımda Premium aboneliğinin avantajları arasında “Vodafone Cüzdanım’da geçerli 100 TL’lik hediye bakiyesi” avantajı yeni eklendi. Yanımda Premium müşterileri, halihazırda her ay Her Şey Yanımda’da geçerli 100 TL alışveriş indirimi, 150 TL değerinde S Sport+ üyeliği ve 230 TL değerinde 10 GB internet gibi pek çok fırsattan yararlanabiliyor. Yeni eklenen Vodafone Cüzdanım’da geçerli 100 TL’lik bakiye faydasıyla birlikte, Yanımda Premium müşterilerine sunulan aylık 480 TL değerindeki fayda 580 TL seviyesine çıkmış oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.