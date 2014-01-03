Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Blu-Ray / DVD Player ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Opera TV Store, Samsung Blu-ray oynatıcılarıyla buluşuyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
3,8b
1
3
Blu-Ray / DVD Player
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Opera TV Store, Samsung Blu-ray oynatıcılarıyla buluşuyor

Kendi ismiyle özdeşleşen internet tarayıcısıyla yakından tanıdığımız Opera Software ile Samsung iş birliğine gidiyor.

Opera Software'in TV'lere yönelik uygulamaları bir araya getiren HTML5 tabanlı uygulama ve içerik mağazası Opera TV Store, artık Samsung'un Blu-ray oynatıcılarına yüklenebilecek.

Opera Software'den yapılan açıklamada Samsung'un Blu-ray oynatıcılarında Opera TV Store'a yer vererek milyonlarca kullanıcıyla buluşacaklarını söyleyen Opera Software'in TV ve cihazlardan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Anees Rajaram, mağaza üzerinden tüketicilerin çevrimiçi binlerce eğlence içeriğine erişebilme fırsatına sahip olacaklarını söyledi.

Opera TV Store, Samsung'un Series 5 Blu-ray oynatıcıları ve ev sinema sistemi ile bazı Series 4 modellerinde kullanılabilecek.


http://www.digitimes.com/news/a20140102PR204.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Sevenhillli 2 yıl
Bugun baktım ht4550 seri blurayım var ama goremedım opera tv yı .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Te Amo Querido 5 yıl
Güzel bi haber
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 5 yıl
Smart tvleri bugdan geçilmiyor. Blu ray oynatıcılarını hiç düşünemiyorum. Smart hub yüklü hali zaten rezalet.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim