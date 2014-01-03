Opera TV Store, Samsung Blu-ray oynatıcılarıyla buluşuyor

Kendi ismiyle özdeşleşen internet tarayıcısıyla yakından tanıdığımız Opera Software ile Samsung iş birliğine gidiyor.
Opera Software'in TV'lere yönelik uygulamaları bir araya getiren HTML5 tabanlı uygulama ve içerik mağazası Opera TV Store, artık Samsung'un Blu-ray oynatıcılarına yüklenebilecek.
Opera Software'den yapılan açıklamada Samsung'un Blu-ray oynatıcılarında Opera TV Store'a yer vererek milyonlarca kullanıcıyla buluşacaklarını söyleyen Opera Software'in TV ve cihazlardan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Anees Rajaram, mağaza üzerinden tüketicilerin çevrimiçi binlerce eğlence içeriğine erişebilme fırsatına sahip olacaklarını söyledi.
Opera TV Store, Samsung'un Series 5 Blu-ray oynatıcıları ve ev sinema sistemi ile bazı Series 4 modellerinde kullanılabilecek.
http://www.digitimes.com/news/a20140102PR204.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle