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Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Oppo Enco Q1 kablosuz kulaklıklar satışa çıkıyor

Oppo Enco Q1 kablosuz kulaklık modeli 4 adet mikrofon ile çift gürültü engelleme teknolojisine sahip. Ayrıca tek şarj ile 22 saate kadar kullanım süresi sunabiliyor.
54 dk.
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oppo’nun Reno2 akıllı telefon serisini Çin’de lanse ettiği etkinlikte yeni kablosuz kulaklığı Enco Q1 de vardı. Geçen ay tanıtılan Oppo’nun iddialı kablosuz kulaklığı ülkesi Çin’de satışa başlıyor.

Oppo Enco Q1 özellikleri ve fiyatı

Oppo Enco Q1 kablosuz kulaklığı rakiplerinin aksine gerçek kablosuz değil ve bir boyun bandı üzerinden birbirine bağlanıyor. Boyun bandı orta kısımda ince uç kısımda kalın olacak şekilde tasarlanmış. Yekpare olan bant 3D desenlerle donatılmış. IPX4 ile model su sıçramalarına dayanıklı.

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Kulaklık 4 adet mikrofon ile çift aktif gürültü engelleme – ANC çözümü sunuyor. Bir çözüm harici mikrofonları kullanarak kulağa gelen sesin sistemden çıkmadan temizlenmesini sağlıyor. Diğer çözüm ise dahili mikrofonun yakınındaki akustik sinyalleri en aza indiriyor.

AAC yüksek kalite ses standardını destekleyen Oppo Enco Q1 kablosuz kulaklık tek şarj ile 22 saat kullanım süresi sunuyor. Kulaklık için belirlenen fiyat 84$ civarında.



https://www.gizmochina.com/2019/09/10/oppo-enco-q1-launched-china/ Yorum Yaz
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