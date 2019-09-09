Vivaldi Android tarayıcısı beta sürecine başladı

Kullanıcı gizliliğine odaklanan özellikleriyle masaüstü platformunda beğeni toplayan çiçeği burnunda Vivaldi internet tarayıcısı bu hafta itibariyle Android platformunda beta sürecine başladı.

Vivaldi Android neler sunuyor?

Opera’nın eski kurucusu tarafından geliştirilen Vivaldi tarayıcısı kullanıcı gizliliğini ön plana çıkarıyor. Şifrelerin, sık kullanılanların, notların, sekmelerin ve daha fazlasının uçtan uca şifreleme ile senkronize edilmesi en önemli avantajlarından birisi. Ayrıca kullanıcıya ait bir profil de oluşturmuyor.

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İnternette gezinirken kolayca ekran görüntüsü alabildiğiniz Vivali Android ile ayrıca sekmeleri ilgilerine göre veya etkileşime göre gruplayabiliyorsunuz. Diğer taraftan tarayıcı içerisinde notlar alabilmeniz de önemli.

Okuyucu modu, indirme yöneticisi, arama motorlarını isimlendirme gibi genel özellikleri de olan Vivaldi tarayıcısı MacOS ve Linux sistemlerinde de bulunabiliyor.



