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Vivaldi Android tarayıcısı beta sürecine başladı

Masa üstü platformlarında gizlilik odaklı özellikleriyle beğeni toplayan Vivaldi internet tarayıcısı bu haftadan itibaren Android platformunda beta sürecine başladı.
7 sa.
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Kullanıcı gizliliğine odaklanan özellikleriyle masaüstü platformunda beğeni toplayan çiçeği burnunda Vivaldi internet tarayıcısı bu hafta itibariyle Android platformunda beta sürecine başladı.

Vivaldi Android neler sunuyor?

Opera’nın eski kurucusu tarafından geliştirilen Vivaldi tarayıcısı kullanıcı gizliliğini ön plana çıkarıyor. Şifrelerin, sık kullanılanların, notların, sekmelerin ve daha fazlasının uçtan uca şifreleme ile senkronize edilmesi en önemli avantajlarından birisi. Ayrıca kullanıcıya ait bir profil de oluşturmuyor.

Ayrıca Bkz. "Google Assistant cihazınızı akıllı ekrana çevirecek"

İnternette gezinirken kolayca ekran görüntüsü alabildiğiniz Vivali Android ile ayrıca sekmeleri ilgilerine göre veya etkileşime göre gruplayabiliyorsunuz. Diğer taraftan tarayıcı içerisinde notlar alabilmeniz de önemli.

Okuyucu modu, indirme yöneticisi, arama motorlarını isimlendirme gibi genel özellikleri de olan Vivaldi tarayıcısı MacOS ve Linux sistemlerinde de bulunabiliyor.


 


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MaRQuE 56 dk.
Çıkış butonu olmayan tarayıcıları nasıl kapatıyorsunuz?
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kreat 5 sa.
Symbian zamanından beri opera kullanıyorum mobilde. Defalarca başka tarayıcı denesemde bi türlü alışamadım. Bunu da deneyelim bakalım ??
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Ambarad 5 sa.
Bir seneyi aşkındır Vivaldi kullanıyorum masaüstünde. Özelleştirmeleri, sadeliği, hızı, her şeyiyle çok sevdiğim bir tarayıcı. Mobil için aylardır bekliyordum. Nihayet çıktı

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smart1978 6 sa.
Gece modu yok you ! . Siyah arayuz web sitesine cevirme yok..
Reklam engelleme icin en ideali
Vivaldi Browser play.google.com/...
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The Hollow 5 sa. smart1978
Önerdiğiniz Kiwi Browser open source mu? Biraz araştırdım fakat kaynak kodlarını bulamadım. Herhalde değil. Kiwi'yi daha önce yüklemiştim ve her açtığımda Facebook'a veri göndermeye çalışıyordu.
2 Yanıt Yanıtla
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