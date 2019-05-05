Oppo RX17 Neo izlenimlerimiz

Oppo'nun ülkemizde piyasaya sürdüğü orta sınıf akıllı telefon modeli RX17 Neo elimize ulaştı, bu videoda kutusundan çıkarıp ilk izlenim seviyesinde donanım, tasarım ve performansına göz atıyoruz.

Oppo'nun orta sınıfta yer alan akıllı telefon modellerinden RX17 Neo elimize ulaşınca hem kutusundan çıkardık hem de sahip olduğu özelliklerle ilgili ilk izlenimlerimizi paylaştık. Ekrandan parmakizi okuyabilen telefon, Snapdragon 660 ile geliyor ve şık bir tasarım sunuyor. Ancak her şey kusursuz değil tabi ki, eksikleri de var ve onlara da değindik.