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Oppo RX17 Neo izlenimlerimiz

2 hf.
4,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Oppo'nun ülkemizde piyasaya sürdüğü orta sınıf akıllı telefon modeli RX17 Neo elimize ulaştı, bu videoda kutusundan çıkarıp ilk izlenim seviyesinde donanım, tasarım ve performansına göz atıyoruz.
Oppo'nun orta sınıfta yer alan akıllı telefon modellerinden RX17 Neo elimize ulaşınca hem kutusundan çıkardık hem de sahip olduğu özelliklerle ilgili ilk izlenimlerimizi paylaştık. Ekrandan parmakizi okuyabilen telefon, Snapdragon 660 ile geliyor ve şık bir tasarım sunuyor. Ancak her şey kusursuz değil tabi ki, eksikleri de var ve onlara da değindik. 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TheJudgé 1 hf.
Güzel Haber
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DH Misafiri 1 hf.
Telefonun beğenmediğin özellik ne mesela ? 2500'e bile alınmaz diyorsun ?
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leocorte 2 hf.
Donanımhaber'e şöyle bir bakıyorum da eskiden hep iPhone, Samsung Galaxy, Note vs. gibi üst model cihazların çokça haberi olurdu. Şimdi ilk incelemeden sonra geçip gidiyor.
Şimdi adını bile duymadığım Çin mallarını görüyorum hep. Sadece gözlem bir eleştiri değildi.
Nereden nereye geldik be (=
Güzel inceleme teşekkürler Erdi Ozüağ.
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emrihak 2 hf.
Uzun zaman sonra bir inceleme izleyelim dedik, video çöküyor, yenile diyoruz reklamı tekrar tekrar izletiyor.
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KUM23 2 hf.
Bu marka çinli markaların imajını bozuyor resmen kazık marka abd markası bu kadar itelemiyor
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caneycaney 2 hf.
deli gibi sallanıyor video açılışta çok kötü.
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TsG 2 hf.
Başarılı telefon, malzeme kalitesi olağanüstü, kamera süper, hız desen asla takılmıyor. Teknik servisi de sorunsuz. Daha ne olsun.
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Mustafa-1453 2 hf.
Arayüzü stabil daha isterse a50 10 GB ram olsun
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TearsForFears 2 hf.
oppo reno çıkmışken rx17 neo incelemek nedir :D 2500 e falan düşmüş bu fiyata bile zor tercih edilir. Bunun yerine gider daha iyi galaxy a50 alırsın. Üstelik oppo telefonlarına güncelleme vermiyor. Bu cihaz hala 9 almadı.
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Mustafa-1453 2 hf.
A50 yanına yanaşmaz
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