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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Optimus One için Android Gingerbread 2.3.3 yayınlandı

7 yıl
13,2b
1
11
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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LG'nin uygun fiyatlı Android'li telefonu Optimus One, sonunda Android Gingerbread'e kavuşuyor.

Fabrika çıkışlı olarak Android 2.2 sistemiyle gelen Optimus One için Android 2.3 Gingerbread güncellemesi uzun süredir bekleniyordu. LG, sonunda, birçok ülkede Optimus One için Android 2.3.3 güncellemesini, destek programı üzerinde son kullanıcıların hizmetine sundu.

Bu güncelleme haberinde ayrıca LG'nin Optimus 2x ve Optimus 3D telefonlarının kısa zaman içerisinde Gingerbread güncellemesi alacağını belirtelim.


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Rainbow6 7 yıl
uygun fiyata oldukca hizli ve guzel bi android telefon ama batarya hizli bitiyor ve her nedense sarj suresi cook uzun .. yani baska telefonlarda 20 dakka falan sarj etseniz durumu kurtariyosunuz ama bu telefonda oyle bisi yok
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Sproing 7 yıl
Black'ede çıksın yaaaaa. Eylülde çıkacak deniyor ama çok sanmıyorum.
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ayanozer 7 yıl
Cok sagolsunlar! Buradan selamlarimi gonderiyorum Lg yazilimcilarina!
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Deníz 7 yıl
Bu lg nin yazılımcilarında iş yok, yeni yazılımcı alsınlar
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lerolande 7 yıl Deníz
Allen Walker
Bu lg nin yazılımcilarında iş yok, yeni yazılımcı alsınlar

Aynen katiliyorum. bi seyi de becerseler dogru durust sasicam :)
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bilalyakut 7 yıl
optimus blacke ne zaman gelir?dusunuyorum da cnagen mod 7 ile beraber destek geldi telime,acaba onu mu kursam?
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androidmeda 7 yıl
Black için Türkiye'ye 2012'den önce gelmez. O1 için tam 8 aydır güncelleme çıkacak diyorlar ama o güncellemeyi de ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. XDA forumlarından okuduğuma göre gingerbread sürümlerin geri çekilme sebebi 2G/3G işlemlerini gerçekleştiren CDMA ilgili bir sorun ve yeni baseband'a geçmelerinden kaynaklanıyor. Eski baseband'da bir sorun yoktu ama lg'de doğru dürüst bir yazılımcı olmadığı için maalesef daha çok bekleyeceğiz.

CM7, 1Ghz ve üstü işlemcilerde stabil çalışıor ve black için resmi destek var. Ama custom rom olduğu için garanti kapsamından çıkıyorsunuz. Şu da bir gerçek: LG'nin başarısız romlarını kullanmak yerine cm7 kullanmak daha mantıklı.
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Stanislas Xavier 7 yıl
yüksek modellere vermediler bu cihaza verdiler ama olsun buna da şükür
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androidmeda 7 yıl
Asparagaz bir haber olmuş. Şu an Türkiye dahil gingerbread için bir güncelleme yok. Başlık bu olmalı:
"Optimus one için asya ülkelerine sunulan gingerbread güncellemeleri 1 gün sonra sorunlar dolayısıyla geri çekildi."

Güncellemeler 1 ay önce bir çok avrupa ülkesine zaten sunuldu. En son hindistan'a ve asya ülkelerine sunuldu ama onları da 1 gün sonra geri çektiler. Avrupa ülkelerine sundukları gingerbread sürümlerini de geri çekiyorlar. Sanırım çok ciddi bir sorun var. Ben avrupa ülkelerine sunulan güncellemeri çoktan yükledim ve en önemli bug'lar:

- Veri servisleri belirli bir süre sonra etkinleştirilemiyor. Bu yüzden internete bağlanamayıyorsunuz. Telefonu tekrar açıp kapatmak gerekiyor.
- Durum çubuğundaki ikonlar aynı hizada değil.
- Telefon bazen uyku moduna geçmiyor, ekran hep açık kalıyor ve çabuk pil tüketiyor.
- Çağrı geldiğinde ilk 2-3 saniye ses gitmiyor.
- Bazı durumlarda sd kartı sadece okuma modunda açtığı için sd karta taşınan programlar zorla kapanıyor.
- Yakınlık sensörü bazen çalışmıyor.
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