Optimus One için Android Gingerbread 2.3.3 yayınlandı

LG'nin uygun fiyatlı Android'li telefonu Optimus One, sonunda Android Gingerbread'e kavuşuyor.

Fabrika çıkışlı olarak Android 2.2 sistemiyle gelen Optimus One için Android 2.3 Gingerbread güncellemesi uzun süredir bekleniyordu. LG, sonunda, birçok ülkede Optimus One için Android 2.3.3 güncellemesini, destek programı üzerinde son kullanıcıların hizmetine sundu.

Bu güncelleme haberinde ayrıca LG'nin Optimus 2x ve Optimus 3D telefonlarının kısa zaman içerisinde Gingerbread güncellemesi alacağını belirtelim.