Optimus One için Android Gingerbread 2.3.3 yayınlandı

Haber Editörü
LG'nin uygun fiyatlı Android'li telefonu Optimus One, sonunda Android Gingerbread'e kavuşuyor.
Fabrika çıkışlı olarak Android 2.2 sistemiyle gelen Optimus One için Android 2.3 Gingerbread güncellemesi uzun süredir bekleniyordu. LG, sonunda, birçok ülkede Optimus One için Android 2.3.3 güncellemesini, destek programı üzerinde son kullanıcıların hizmetine sundu.
Bu güncelleme haberinde ayrıca LG'nin Optimus 2x ve Optimus 3D telefonlarının kısa zaman içerisinde Gingerbread güncellemesi alacağını belirtelim.
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Aynen katiliyorum. bi seyi de becerseler dogru durust sasicam :)
CM7, 1Ghz ve üstü işlemcilerde stabil çalışıor ve black için resmi destek var. Ama custom rom olduğu için garanti kapsamından çıkıyorsunuz. Şu da bir gerçek: LG'nin başarısız romlarını kullanmak yerine cm7 kullanmak daha mantıklı.
"Optimus one için asya ülkelerine sunulan gingerbread güncellemeleri 1 gün sonra sorunlar dolayısıyla geri çekildi."
Güncellemeler 1 ay önce bir çok avrupa ülkesine zaten sunuldu. En son hindistan'a ve asya ülkelerine sunuldu ama onları da 1 gün sonra geri çektiler. Avrupa ülkelerine sundukları gingerbread sürümlerini de geri çekiyorlar. Sanırım çok ciddi bir sorun var. Ben avrupa ülkelerine sunulan güncellemeri çoktan yükledim ve en önemli bug'lar:
- Veri servisleri belirli bir süre sonra etkinleştirilemiyor. Bu yüzden internete bağlanamayıyorsunuz. Telefonu tekrar açıp kapatmak gerekiyor.
- Durum çubuğundaki ikonlar aynı hizada değil.
- Telefon bazen uyku moduna geçmiyor, ekran hep açık kalıyor ve çabuk pil tüketiyor.
- Çağrı geldiğinde ilk 2-3 saniye ses gitmiyor.
- Bazı durumlarda sd kartı sadece okuma modunda açtığı için sd karta taşınan programlar zorla kapanıyor.
- Yakınlık sensörü bazen çalışmıyor.