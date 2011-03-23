Oracle: Intel'in Itanium mimarisi sona yaklaşıyor

HP ve Intel öncülüğünde yüksek performanslı bilgi-işlem sistemleri ve üst seviye sunucularda kullanılmak üzere geliştirilen IA-64 kod adlı Itanium mimarisi en büyük destekçilerinden birisini kaybediyor. Geliştirme çalışmaları HP öncülüğünde başlayan ardından da HP-Intel birlikteliği ile devam eden Itanium mimarisi, komut seviyesinde paralellik esasını temel alan ve hangi komutun paralel çalışacağına derleyicinin karar verdiği, en son jenerasyonunda döngü başına 6 komut desteği sunan özel bir tasarıma sahip.

Kod adı Merced olan ilk Itanium işlemcisi 2001 yılında lanse edilirken, mimarinin daha sonraki geliştirme çalışmalarında ciddi ertelemeler yaşanmış ve en güncel model olan Tukwila, ilk olarak 2007 için anons edilse de arka arkaya gelen ertelemeler nedeniyle 8 Şubat 2010'da duyurulmuştu. Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden Oracle, Intel'in Itanium platformuna olan bağlılığından artık emin olmadığını dolayısıyla platforma yönelik tüm yazılım geliştirme faaliyetlerine son verdiğini açıkladı. Intel'in üst yönetimi ile çok sayıda görüşme yaptığını dile getiren Oracle, yönetim stratejisinin x86 mimarisini üzerine olduğunu ve Itanium mimarisinin sona yaklaştığını söylüyor.

x86-64, IBM POWER ve SPARC mimarilerinden sonra en yaygın dördüncü işlemci mimarisi olan Intel Itanium, başta HP'nin Integrity sunucuları olmak üzere bazı firmalar tarafından kullanılmakta. Intel'in platforma bağlılığı noktasında Oracle farklı görüş bildirmekle birlikte, dünyanın en büyük işlemci üreticisi geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Şu an Poulson ve Kitty kod adlarını taşıyan iki yeni Itanium jenerasyonu üzerinde çalışan Intel, Poulson kod adlı 32nm Itanium ailesini 2012, Kitty kod adlı jenerasyonu ise 2014'te duyurmayı planlıyor. Bazı detayları ISSCC 2011'de açıklanan Poulson ailesi 544 mm² zar alanı, 54MB bellek (48MB L3 ve 6MB L2) ve 3.1 milyar transistör ile tasarımı en karmaşık işlemci jenerasyonu olarak gösteriliyor.