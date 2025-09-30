Giriş
    Snapdragon 8 Elite Gen 6 sızdırıldı: İlk model kodları belli oldu

    Snapdragon 8 Elite Gen 6 için ilk bilgiler ortaya çıktı. Qualcomm, yeni nesil işlemcilerde 2nm sürece geçiş yapmaya hazırlanıyor. İlk model kodları ise belli oldu.

    Snapdragon 8 Elite Gen 6 sızdırıldı: İlk model kodları belli oldu Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, yakın tarihte merakla beklenen Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setini tanıttı. Yeni nesil amiral gemisi telefonlara güç verecek işlemci için bekleyiş sürerken, Snapdragon 8 Elite Gen 6'dan ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı. Qualcomm, yeni nesil yonga setlerinde 2nm sürece geçiş yaparak performans ve verimlilikte önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

    Snapdragon 8 Elite Gen 6 sızdırıldı

    Sızıntıya göre Snapdragon 8 Elite Gen 6, SM8975 model koduyla listelenirken, standart Snapdragon 8 Gen 6 ise SM8950 kimliğini taşıyacak. Karşılaştırmak gerekirse bu yılın Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve Snapdragon 8 Gen 5 yongaları sırasıyla SM8850 ve SM8845 kodlarıyla piyasaya çıkmıştı. Bu da mevcut isimleri doğrular nitelikte.

    Henüz Gen 6 serisi hakkında fazla bilgi bulunmasa da mevcut Snapdragon 8 Elite Gen 5'den fikir alabiliriz. Qualcomm'un üçüncü nesil Oryon CPU'sunu kullanan bu yonga seti, 4.6GHz'e kadar çıkan bir prime çekirdeğe sahip. Şirket, önceki nesle kıyasla yüzde 20 daha yüksek performans ve yüzde 35’e varan enerji verimliliği sunulduğunu belirtiyor.

    Grafik tarafında ise yüzde 23 oranında artış sağlayan yeni GPU, yapay zekâ işlemleri için güncellenmiş Hexagon NPU kullanılıyor ve bu birim yüzde 37 daha fazla işlem kapasitesi sağlıyor. İçerik üreticileri içinse Spectra ISP ve APV codec desteği sayesinde neredeyse kayıpsız 8K video kaydı mümkün hale geliyor.

     

    Snapdragon 8 Elite Gen 6'nın resmi tanıtımı için biraz daha zaman var. Ancak 2nm sürecine geçişin, hem maliyet hem de performans açısından mobil dünyada yeni bir dönemin kapısını aralayacağı kesin.

