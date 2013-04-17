Otellini : Bay Trail ile dokunmatik dizüstü modelleri 200$ bandına kadar inecek

Haber Editörü
Yılın ilk çeyreğini 12.6 milyar dolarlık gelir ile kapatan Intel, Haziran ayında Haswell mimarili yeni masaüstü işlemcilerini pazara sunacakken, yaz aylarının sonuna doğru ise Bay Trail adlı yeni nesil Atom işlemcilerini de tablet pazarına sunacak.
Intel patronu Otellini, yatırımcılara yaptığı duyuruda Haswell ve Bay Trail işlemcilerle ince dizüstü modellerinin fiyatlarının aşağı çekileceğini açıkladı.
Haswell tabanlı dördüncü nesil Core işlemciler ile Ultrabook modellerinin 599$ seviyesine düşeceğini belirten Otellini, bazı donanım seçenekleri ile 499$'a kadar da inilebileceğini dile getirdi.
Ultrabook modellerinin yaygın kabulünün önündeki en büyük engel sayılan yüksek fiyatlandırmanın yeni nesil Intel işlemcileri ile aşılmasının planlandığı böylece resmi ağızdan da teyit edilmiş oluyor.
Otellini ayrıca Bay Trail işlemciler ile de ultra ince segmentindeki dokunmatik dizüstü modellerin 200$ seviyesine kadar ineceğini sözlerine ekledi.
Bay Trail işlemciler aslen tabletler için tasarlanmış olsa da dokunmatik ve ultra ince dizüstü modellerinin agresif bir politika izlemesi adına bu segmente de destek verecek gibi görünüyor.
Bay Trail işlemciler 22nm fabrikasyon sürecine sahip ve ilk 4 çekirdekli Atom işlemciler olacak. Şu anki nesilden iki kat fazla performans ve daha fazla batarya ömrü sunacak. Grafik tarafında ise Intel HD 4000 grafik birimi kullanılıyor.
http://seekingalpha.com/article/1346081-intel-s-ceo-discusses-q1-2013-results-earnings-call-transcript Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Vatandaş ne anlıyor : "Ucuza mal yok, Intel'de 3kaat çok, yolunacak kaz çok, parasal genişlemenin sonu yok"
Haswell ile nasıl daha ucuz ultra yapıcaklar? Üreticilerin sırtına daha çok yük bindirerek mi?
Yoksa "biz kaliteyiz, standartlardan spec.lerden ödün vermeyiz" derlerken "devir ekonomi devri, 3 kuruş ucuza satmak için spec.leri gevşetebiliriz" e mi gelecekler :///
Bay-trail platformu (yada ValleyView Atomlar) out-of-order, 2.7 ghz'e kadar ölçeklenebilen, 8 gb ram adresleyebilen, gen7 gpu taşıyabilen (şu anki intelin GPU'ları gen7), 22nm, 1333mhz ddr3 vs. desteği olan, performansı core2 ile karşılaştırılabilecek derecede iyileştrilmiş olacak.
Bunları güç tüketimini şu anki Medfield/Clovertrail'a göre korur veya iyileştirebilirse çok çok ilginç olur zaten (22nm ve diğer zımbırtılar daha az güç tüketir tamam da, out-of-order core zaten çok güç tüketecek).
Core2 seviyelerinde performans verebilirse, fiyatı astronomik olmazsa bi şekilde, ArmV8 çiplerden de yeterince erken çıkarsa ortalığı baya baya bi karıştıracak.
200$ lık ne idüğü belirsiz tablet derken, şimdi o horgörülen tabletler kabul edilebilir derecede iş yapabiliyor. Yenilerin rekabet edebilecek fiyatı olsun başka bişey istemeyiz zaten. Soru : O fiyatlara kim verecek? Nexus 7 de 200 civarlarında, Core2 performansını saçma olmayan fiyatlara versin alınır elbette. Yoksa ben kendi adıma idare edecek 200 300 lük cihazı, 500-700$ lık Intel tabletlere tercih ederim (bu bay-trail / valley-view içerecek olanları yani).
Şimdiki Intel Tabletlere bakın, Clover Trail olanlara (Z2760 olanlara), 450$ dan ucuz olanı var mı? Verdiği performansa göre fiyatı cazip değil bana göre.
Bay-Trail yeterince erken girerse piyasaya, Arm cihazlara karşı çok büyük bi üstünlük kuracak performans açısından.
AMD'nin Temash tabletleri bi an evvel çıksa ve satılıp 3-5 kuruş para kazansa iyi olur. Bay-trail çünkü onu da zorlayabilecek gibi duruyor.
adblock diye uygulama var.Kur onu tarayıcıya reklam filan kalmaz.
**** kullan hiç reklam görme.