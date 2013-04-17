Otellini : Bay Trail ile dokunmatik dizüstü modelleri 200$ bandına kadar inecek





Yılın ilk çeyreğini 12.6 milyar dolarlık gelir ile kapatan Intel, Haziran ayında Haswell mimarili yeni masaüstü işlemcilerini pazara sunacakken, yaz aylarının sonuna doğru ise Bay Trail adlı yeni nesil Atom işlemcilerini de tablet pazarına sunacak.





Intel patronu Otellini, yatırımcılara yaptığı duyuruda Haswell ve Bay Trail işlemcilerle ince dizüstü modellerinin fiyatlarının aşağı çekileceğini açıkladı.





Haswell tabanlı dördüncü nesil Core işlemciler ile Ultrabook modellerinin 599$ seviyesine düşeceğini belirten Otellini, bazı donanım seçenekleri ile 499$'a kadar da inilebileceğini dile getirdi.





Ultrabook modellerinin yaygın kabulünün önündeki en büyük engel sayılan yüksek fiyatlandırmanın yeni nesil Intel işlemcileri ile aşılmasının planlandığı böylece resmi ağızdan da teyit edilmiş oluyor.





Otellini ayrıca Bay Trail işlemciler ile de ultra ince segmentindeki dokunmatik dizüstü modellerin 200$ seviyesine kadar ineceğini sözlerine ekledi.





Bay Trail işlemciler aslen tabletler için tasarlanmış olsa da dokunmatik ve ultra ince dizüstü modellerinin agresif bir politika izlemesi adına bu segmente de destek verecek gibi görünüyor.





Bay Trail işlemciler 22nm fabrikasyon sürecine sahip ve ilk 4 çekirdekli Atom işlemciler olacak. Şu anki nesilden iki kat fazla performans ve daha fazla batarya ömrü sunacak. Grafik tarafında ise Intel HD 4000 grafik birimi kullanılıyor.

http://seekingalpha.com/article/1346081-intel-s-ceo-discusses-q1-2013-results-earnings-call-transcript