Otomasyon, ABD’de yüzde 35'e varan vergi kaybına neden olabilir

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Günümüzde teknolojik gelişmelerin hız kazanmasıyla birlikte özellikle yapay zeka ve robot teknolojilerinin pek çok sektörden kişiyi işsiz bırakarak üretim ve hizmet sürecini, insan emeğine ihtiyaç duyulmaksızın tamamlanabilir hale getirmesi bekleniyor. Tabi bu sürecin otomatik işlemesi, çalışanların ve işverenlerin vergi ödememesine ve devletlerin ciddi bir vergi gelirinden mahrum kalmasına neden olacak. Bu açıdan en fazla yara alacak olan ABD’de vergi gelirindeki düşüşün yüzde 35’i bulması bekleniyor.

Son yapılan araştırmalara göre önümüzdeki 20 yıl içinde ABD’de en az 20 milyon çalışanın, işini otomatikleşen sistemlere karşı kaybedeceği görünüyor. Bazı tahminlerde 70 milyon çalışana kadar yükselen bu kaybın ülke ekonomisine olan zararını şu şekilde hesaplayabiliriz: Günümüzde orta ölçekli bir şehirde çalışan bir taksi şoförü yıllık 15.000$’ı vergi olmak üzere 65.000$ civarı gelir elde ediyor. Ayrıca taksi şoförünün bağlı olduğu işveren de işçi çalıştırdığı için yıllık 10.000$ devlete vergi ödüyor. Yani bu taksi şoförünün yerini otomatik pilotlu arabaların alması devletin yıllık 25.000$’lık vergi gelirinden mahrum kalması anlamına geliyor.

Çözüm Önerileri Var Ama Yeterli Değil

Tabi sadece bir kişinin işsiz kalmasıyla ortaya çıkan bu miktarın 20-70 milyon kişinin işini kaybetmesiyle katlanması ve ülke ekonomisi için çok büyük bir zarara neden olması bekleniyor. Bununla birlikte işçilerin işleri kaybettikten sonra yapacağı harcamalarda kısıtlamaya gitmesi de ekonomiyi zora sokacak bir diğer nokta. Her ne kadar bazı kesimlerden bu sıkıntının önlenmesi için yıllık 250.000$’ın üstünde geliri olan kişilerden alınan vergilerin arttırılması önerisi gelse de henüz bu öneriyi destekleyecek yasal bir taban mevcut değil.

Geçtiğimiz günlerde işverenlerin çalıştırdıkları robotlar için vergi ödemesi gerektiğini dile getiren Bill Gates’in önerisi şimdilik en mantıklı çözüm önerisi gibi görünüyor ancak hem bu önerinin; yasal düzenlemelere karşı olması ve işverenler tarafından kabul görmüyor olması gibi önünde büyük engeller var. Ayrıca öneri her ne kadar vergi gelirlerini eski haline getirecek olsa da işini otomasyona karşı kaybeden kişilere yönelik işsizlik maaşı ve diğer ödemeler için henüz bir fikir birliğine varıldığı söylemek pek mümkün değil.

http://60secondstatistics.com/automation-could-cause-america-to-lose-35-of-its-tax-base-in-the-next-20-years/