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USB’den bulaşan zararlı yazılımlara karşı kendiniz tedbir alabilirsiniz

USB üzerinden bulaşan zararlı yazılımlara karşı tedbir almak istiyorsanız USG v1 adındaki bu ara bağlantı elemanı ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayacak potansiyele sahip.
2 yıl
4,3b
1
3
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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USB’den bulaşan zararlı yazılımlara karşı kendiniz tedbir alabilirsiniz
Bugün bilgisayarınız internete bağlı olmasa bile virüs bulaşma tehdidi ile karşı karşıyayız. Özellikle USB bellekler kontrol edilmediği takdirde tehlike saçıyor. Yeni duyurulan bir çözüm ise kullanıcılara kendi tedbirini alma imkanını sunuyor. 

Güvenlik duvarı gibi

Araştırmacı Robert Fisk tarafından geliştirilen USG v1.0 adındaki USB sürücüsü, riskli USB belleklerdeki verileri güvenli bir biçimde bilgisayarınıza aktarmanızı sağlıyor. USB girişinden bilgisayara takılan ve üzerinde de bir USB girişi olan cihaz, kendi yazılımı ile bir güvenlik duvarı oluşturuyor. Son dönemde BadUSB gibi bilgisayarın tüm güvenlik sistemlerini bypass ederek kişisel dosyalara erişim sağlayan USB virüsleri için iyi bir alternatif olacaktır. 
USG v1 güvenlik odaklı olduğu için bazı sınırlamalar var. Örneğin USB 1.0 standardı üzerinde 12Mbps veri aktarımına izin veriyor. Bu da çok uzun süreler veri aktarımı için beklemenizi gerektiriyor. Ayrıca USB çoklayıcıları da desteklemiyor. 
Ayrıca Bkz. "Prisma artık özelleştirilmiş filtrelere izin veriyor"
USG v1 cihazı için bizzat araştırmacıdan sipariş verebiliyorsunuz. Ayrıca Fisk, kendi güvenlik duvarını kurmak isteyenler için açık kaynak v0.9 sürümünü temel alan rehberler ve diyagramlar da hazırlamış. Bu tür bir cihaz için USB host destekli ARM kontrolcü, diğer bir USB destekli kontrolcü, ara bağlantılar için arayüz gibi bileşenler gerekiyor. Elbette nihai cihaz Fisk’in pazarladığı gibi derli toplu değil daha çok üst üste gelmiş iki devre kartı gibi duruyor. Yine de denemek isteyenler için 50$ civarında bir maliyeti var. 
 
USB’den bulaşan zararlı yazılımlara karşı kendiniz tedbir alabilirsiniz
 

http://hexus.net/tech/news/peripherals/103132-the-usg-dongle-protects-badusb-attacks/ Yorum Yaz
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ulex 2 yıl en beğenilen
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aycibin 2 yıl
lisanslı virus koruması ile usb takar takmaz taratmak da iş görüyor.ben asıl flashdisk'i eski 1.44'lük disketlerdeki (forumdakiler yaş nedeniyle bilmezler:)) gibi yazmaya kapatmak istiyorum.böylece içeriğini istediğim bilgisayarda güvenle açabilirim.
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charger1 2 yıl aycibin
aycibin

lisanslı virus koruması ile usb takar takmaz taratmak da iş görüyor.ben asıl flashdisk'i eski 1.44'lük disketlerdeki (forumdakiler yaş nedeniyle bilmezler:)) gibi yazmaya kapatmak istiyorum.böylece içeriğini istediğim bilgisayarda güvenle açabilirim.

virüs programı kullanırsanız yeni çıkmış bir virüs yüzünden flash ınızın isminde yeni bir dosyanın için de görünür bütün dosyalarınız ama antivirüs o dosyayı sildiği için dosyalarınız kaybolur bu araç virüsü kendine çekip bilgisayara bulaşmasını engelliyor ve önemli olan dosyayı almanızı sağlıyor
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ulex 2 yıl en beğenilen
MCShield uygulamasını öneririm. NASA'da çalışmıyorsanız böyle aparatlara ihtiyacınız yok
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