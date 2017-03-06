USB’den bulaşan zararlı yazılımlara karşı kendiniz tedbir alabilirsiniz

Bugün bilgisayarınız internete bağlı olmasa bile virüs bulaşma tehdidi ile karşı karşıyayız. Özellikle USB bellekler kontrol edilmediği takdirde tehlike saçıyor. Yeni duyurulan bir çözüm ise kullanıcılara kendi tedbirini alma imkanını sunuyor.

Güvenlik duvarı gibi

Araştırmacı Robert Fisk tarafından geliştirilen USG v1.0 adındaki USB sürücüsü, riskli USB belleklerdeki verileri güvenli bir biçimde bilgisayarınıza aktarmanızı sağlıyor. USB girişinden bilgisayara takılan ve üzerinde de bir USB girişi olan cihaz, kendi yazılımı ile bir güvenlik duvarı oluşturuyor. Son dönemde BadUSB gibi bilgisayarın tüm güvenlik sistemlerini bypass ederek kişisel dosyalara erişim sağlayan USB virüsleri için iyi bir alternatif olacaktır.

USG v1 güvenlik odaklı olduğu için bazı sınırlamalar var. Örneğin USB 1.0 standardı üzerinde 12Mbps veri aktarımına izin veriyor. Bu da çok uzun süreler veri aktarımı için beklemenizi gerektiriyor. Ayrıca USB çoklayıcıları da desteklemiyor.

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USG v1 cihazı için bizzat araştırmacıdan sipariş verebiliyorsunuz. Ayrıca Fisk, kendi güvenlik duvarını kurmak isteyenler için açık kaynak v0.9 sürümünü temel alan rehberler ve diyagramlar da hazırlamış. Bu tür bir cihaz için USB host destekli ARM kontrolcü, diğer bir USB destekli kontrolcü, ara bağlantılar için arayüz gibi bileşenler gerekiyor. Elbette nihai cihaz Fisk’in pazarladığı gibi derli toplu değil daha çok üst üste gelmiş iki devre kartı gibi duruyor. Yine de denemek isteyenler için 50$ civarında bir maliyeti var.