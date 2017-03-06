Çin’in kuantum radarı F-35’leri devre dışı bırakabilir

Albert Einstein’in geliştirdiği kuantum dolanıklık teorisine uygun olarak çalışan kuantum radarları mevcut radar sistemlerinin aksine uçak veya gemilerden gelen yansımaları algılamak için radyo dalgaları demetlerini kullanmazlar. Dolanıklık teorisine göre dolanık olan maddeler yani birbirleriyle bağlantılı olan maddeler birbirlerinden çok uzakta olsa dahi aralarında bilgi akışı sağlayabiliyor. Kuantum radarlarda da ilk olarak bir foton iki dolanık fotona ayrılıyor ve bu dolanık fotonlardan birisi üste tutularak diğeri gökyüzüne bırakılıyor ve gökyüzündeki fotonun herhangi bir nesneyle karşılaşıp karşılaşmadığı, nesneni hareket yönünün ne olduğu gibi sorulara yanıt bulunabiliyor.
Hayalet Uçakların Pabucunu Dama Atabilir
Tabi bu teknolojinin endişelendirdiği ilk şey hayalet uçak olarak nitelendirilen ve radara yakalanmamaları ile ünlü olan savaş uçakları. Loockeed Martin ve ABD’nin çok uzun bir süredir üzerinde çalıştığı F-35 Lightning II de bu sınıfa giriyor. Önümüzdeki 55 yıl boyunca ABD'ye toplamda 1.5 trilyon dolarlık maliyeti olması beklenen F-35'ler için aralarında Türkiye’nin de bulunduğu pek çok ülke düzinelerce sipariş vermiş bulunmakta ve F-35’lerin toplamda yüzlerce milyar dolarlık gelir getirmesi bekleniyor ancak kuantum radarının gerçekten geliştirilmesi ve başarılı bir şekilde test edilmesi halinde bu uçaklara yönelik yoğun ilginin bir düşüşe uğrayacağına kesin gözüyle bakılıyor.
Önümüzdeki günlerde Avustralya’nın 17 milyar dolar karşılığında satın aldığı F-35'lerden ikisinin gerçekleştireceği büyük gösterinin ardından F-35'ler Avustralya ordusuna resmen katılmış olacak. Çin’in kuantum radarına ilişkin kesin kanıtlar hala ortaya konmamış ve haber kaynaklarının çoğu Çin hükümetine dayanıyor olsa da kuantum radarına dair iddialar bu gösteriye gölge düşürecek ve diğer F-35 müşterilerinin daha da temkinli davranmasına neden olacak gibi görünüyor.
http://www.news.com.au/technology/innovation/inventions/chinas-claim-it-has-quantum-radar-may-leave-17-billion-f35-naked/news-story/207ac01ff3107d21a9f36e54b6f0fbab Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kaldı ki "1.5 trilyon dolar harcama yaptığı" çevirisi de tamamen yanlış. Verilen rakam, tüm üretim süreci boyunca üretilecek uçaklarla birlikte ar-ge masraflarını da kapsayan bir rakam. Bu 25 milyar dolar olması beklenen TFX projesini anlatırken "Türkiye 25 dolar harcama yaptı" demekle aynı. Yapılmayan, henüz gerçekleşmeyen şeyler için görülen geçmiş zaman kipi kullanılmaz. Hem çeviri yanlış hem de Türkçe kullanımı.
Evet, dolanık 2 foton ya da elektron vb. birbirlerinden ne kadar uzak olursa olsun, birinin dalga fonksiyonu çöktüğünde anında diğerinki de çöküyor. Bu işlem teorik olarak sonsuz hızda gerçekleşiyor. Örnek vermek gerekirse, bir süper iletken bakır jeneratörde 2 dolanık elektron ürettiğimizi varsayalım ve bunların birini bizden ortalama 6 milyar km uzaklıktaki Kuiper kuşağına götütüp orada spinini ölçtüğümüzü varsayalım. Eğer spini +1/2 ölçtüysek, dünyadaki dolanık eşinin spini anında -1/2 olacaktır. Normalde ilk partiküldeki quantum durumu bilgisinin diğerine ışık hızıyla ulaşması 5,5 saat kadar sürerdi ama parçalar dolanık olduğu için anında birbilerinin durumundan haberdar oluyorlar. Bu olağanüstü absürt durum kuantum fiziğinin en garip sonuçlarından biri.
Aslında burada 2 ayrı parça yerine tek bir parça olduğunu ve bir ucunu Kuiper kuşağına kadar uzattığımızı düşünmek gerek. Bir başka deyişle bir parçayı uzamda ikiye bölüyoruz ama zamanda "bir" yani "tek" kalıyor, sadece uzamda ikiye bölünüyor.
Kavraması hayli güç bir durum.
Öte yandan rastgele bir parçayı yine uzayın bir başka köşesindeki rastgele bir başka parçayla quantum dolanık pozisyona sokamıyorsun. Bu nedenle bir başka galaksi ile bu yolla iletişim kuramayız. Quantum dolanık 2 parça bir arada olmak zorunda.
iki temel parçacık arasında kuantum dolanıklığı elde etmenin bir kaç yolu var. Bunlardan birini örnek olarak verirsem neden kafamıza göre quantum dolanık 2 parça yaratamayacağımız anlaşılmış olur: Laboratuvarda rubidyum atomları nerdeyse 0 Kelvine kadar soğutuluyor. Böylece atomların birbirine çarpıp spin durumlarının bozluması engelleniyor. Sonra bu atomların üzerine enerji düzeyleri (frekansları) çok hassas bir şekilde hesaplanmış belli sayıda (100 milyon kadar) foton yollanıyor. İlginç bir şekilde fotonlar atomların quantum durumlarını bozmuyor ama kendileri etkileniyor ve polarizasyonları değişiyor. Değişen polarizasyonu ölçerek bilim adamları toplam quantum spin durumunu hesaplıyorlar. Konu fotonlar atomların kuantum durumlarını değiştirmiyor ama onların çoğunu birbiriyle dolanık duruma getiriyor.
Başka yöntemlerle de quantum dolanıklığı sağlanıyor ama her durumda dolanıklık içine sokulacak 2 parçacık başlangıçta bir arada olmak zorunda ve işin sırrı süperiletkenlikte.Bir başka deyişle, atomları -273 dereceye kadar soğutmakta ve mükemmel bir vakum içine almakta. Bunlar zor işler. Test jeneratörünü her türlü dış etkiden arındıramazsan quantum dolanıklığı kuramıyorsun. Yani, aralarında dolanıklık kurduğun 2 parçanın başka parçacıklarla hiç bir şekilde etkileşime girmemesi gerekiyor.
Gördüğün gibi quantum dolanıklığını kafamıza göre oluşturamıyoruz ama bilim kurgu yazarlarının hayal gücü sınırsız olduğu için onlar her türlü senaryo kurabilirler.
Peki quantum dolanıklığı, ışık hızından daha hızlı mesaj gönderilemez ilkesini ihlal etmiyor mu? Sonuçta 1 bitlik bir bilgi diğer partiküle gönderilmiş gibi duruyor?..
Hayır ama bu ayrı bir tartışma konusu, bunu fraklı bir başlık altında paylaşmak daha doğru olur.
3 Defa aynı şeyi neden bize okutuyorsunuz. Yazı kısaysa kısa kalsın. Saçma sapan uzatmanın anlamı ne