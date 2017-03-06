Çin’in kuantum radarı F-35’leri devre dışı bırakabilir

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Geçtiğimiz yıl ağustos ayında Çin’in, başarılı bir şekilde çalışan ilk kuantum radarını ürettiğini duyurmuş ancak radara dair herhangi bir bilgi verilmemesi ve kaynakların şüpheli görünmesi iddiaların pek doğru olmadığını düşündürmüştü. Şimdi ise Çin devlet medyası üretilen bu radarın 100 kilometre menzile sahip olduğunu doğruladı ve bu mesafedeki ilk başarılı testlerin yapıldığını ileri sürdü. Peki Çin’in dedikleri doğruysa kuantum radarı 1.5 trilyon dolar harcama beklenen F-35’leri nasıl etkileyecek?

Albert Einstein’in geliştirdiği kuantum dolanıklık teorisine uygun olarak çalışan kuantum radarları mevcut radar sistemlerinin aksine uçak veya gemilerden gelen yansımaları algılamak için radyo dalgaları demetlerini kullanmazlar. Dolanıklık teorisine göre dolanık olan maddeler yani birbirleriyle bağlantılı olan maddeler birbirlerinden çok uzakta olsa dahi aralarında bilgi akışı sağlayabiliyor. Kuantum radarlarda da ilk olarak bir foton iki dolanık fotona ayrılıyor ve bu dolanık fotonlardan birisi üste tutularak diğeri gökyüzüne bırakılıyor ve gökyüzündeki fotonun herhangi bir nesneyle karşılaşıp karşılaşmadığı, nesneni hareket yönünün ne olduğu gibi sorulara yanıt bulunabiliyor.

Hayalet Uçakların Pabucunu Dama Atabilir

Tabi bu teknolojinin endişelendirdiği ilk şey hayalet uçak olarak nitelendirilen ve radara yakalanmamaları ile ünlü olan savaş uçakları. Loockeed Martin ve ABD’nin çok uzun bir süredir üzerinde çalıştığı F-35 Lightning II de bu sınıfa giriyor. Önümüzdeki 55 yıl boyunca ABD'ye toplamda 1.5 trilyon dolarlık maliyeti olması beklenen F-35'ler için aralarında Türkiye’nin de bulunduğu pek çok ülke düzinelerce sipariş vermiş bulunmakta ve F-35’lerin toplamda yüzlerce milyar dolarlık gelir getirmesi bekleniyor ancak kuantum radarının gerçekten geliştirilmesi ve başarılı bir şekilde test edilmesi halinde bu uçaklara yönelik yoğun ilginin bir düşüşe uğrayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Önümüzdeki günlerde Avustralya’nın 17 milyar dolar karşılığında satın aldığı F-35'lerden ikisinin gerçekleştireceği büyük gösterinin ardından F-35'ler Avustralya ordusuna resmen katılmış olacak. Çin’in kuantum radarına ilişkin kesin kanıtlar hala ortaya konmamış ve haber kaynaklarının çoğu Çin hükümetine dayanıyor olsa da kuantum radarına dair iddialar bu gösteriye gölge düşürecek ve diğer F-35 müşterilerinin daha da temkinli davranmasına neden olacak gibi görünüyor.

http://www.news.com.au/technology/innovation/inventions/chinas-claim-it-has-quantum-radar-may-leave-17-billion-f35-naked/news-story/207ac01ff3107d21a9f36e54b6f0fbab