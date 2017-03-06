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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çin’in kuantum radarı F-35’leri devre dışı bırakabilir

Geçtiğimiz yıl kuantum radarı geliştirdiğini iddia eden Çin’de, 100 kilometre menzile sahip radarın başarıyla test edildiğini öne sürüldü. Peki radarın varlığı F-35'lerin geleceğini nasıl etkileyecek?
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
7,5b
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28
Savunma Sanayi
Furkan Babur
Yazar
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Çin’in kuantum radarı F-35’leri devre dışı bırakabilir
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Geçtiğimiz yıl ağustos ayında Çin’in, başarılı bir şekilde çalışan ilk kuantum radarını ürettiğini duyurmuş ancak radara dair herhangi bir bilgi verilmemesi ve kaynakların şüpheli görünmesi iddiaların pek doğru olmadığını düşündürmüştü. Şimdi ise Çin devlet medyası üretilen bu radarın 100 kilometre menzile sahip olduğunu doğruladı ve bu mesafedeki ilk başarılı testlerin yapıldığını ileri sürdü. Peki Çin’in dedikleri doğruysa kuantum radarı 1.5 trilyon dolar harcama beklenen F-35’leri nasıl etkileyecek?
Çin’in kuantum radarı F-35’leri devre dışı bırakabilir

Albert Einstein’in geliştirdiği kuantum dolanıklık teorisine uygun olarak çalışan kuantum radarları mevcut radar sistemlerinin aksine uçak veya gemilerden gelen yansımaları algılamak için radyo dalgaları demetlerini kullanmazlar. Dolanıklık teorisine göre dolanık olan maddeler yani birbirleriyle bağlantılı olan maddeler birbirlerinden çok uzakta olsa dahi aralarında bilgi akışı sağlayabiliyor. Kuantum radarlarda da ilk olarak bir foton iki dolanık fotona ayrılıyor ve bu dolanık fotonlardan birisi üste tutularak diğeri gökyüzüne bırakılıyor ve gökyüzündeki fotonun herhangi bir nesneyle karşılaşıp karşılaşmadığı, nesneni hareket yönünün ne olduğu gibi sorulara yanıt bulunabiliyor.

Hayalet Uçakların Pabucunu Dama Atabilir 

Tabi bu teknolojinin endişelendirdiği ilk şey hayalet uçak olarak nitelendirilen ve radara yakalanmamaları ile ünlü olan savaş uçakları. Loockeed Martin ve ABD’nin çok uzun bir süredir üzerinde çalıştığı F-35 Lightning II de bu sınıfa giriyor. Önümüzdeki 55 yıl boyunca ABD'ye toplamda 1.5 trilyon dolarlık maliyeti olması beklenen F-35'ler için aralarında Türkiye’nin de bulunduğu pek çok ülke düzinelerce sipariş vermiş bulunmakta ve F-35’lerin toplamda yüzlerce milyar dolarlık gelir getirmesi bekleniyor ancak kuantum radarının gerçekten geliştirilmesi ve başarılı bir şekilde test edilmesi halinde bu uçaklara yönelik yoğun ilginin bir düşüşe uğrayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Önümüzdeki günlerde Avustralya’nın 17 milyar dolar karşılığında satın aldığı F-35'lerden ikisinin gerçekleştireceği büyük gösterinin ardından F-35'ler Avustralya ordusuna resmen katılmış olacak. Çin’in kuantum radarına ilişkin kesin kanıtlar hala ortaya konmamış ve haber kaynaklarının çoğu Çin hükümetine dayanıyor olsa da kuantum radarına dair iddialar bu gösteriye gölge düşürecek ve diğer F-35 müşterilerinin daha da temkinli davranmasına neden olacak gibi görünüyor.  


http://www.news.com.au/technology/innovation/inventions/chinas-claim-it-has-quantum-radar-may-leave-17-billion-f35-naked/news-story/207ac01ff3107d21a9f36e54b6f0fbab Yorum Yaz
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veleciraptor 2 yıl en beğenilen
Donanım Haber editörlerine giderek hayran olmaya başladım. Verdikleri kaynakta projenin toplam maliyetinin 1 trilyon doları bulacağı yazıyor, Donanım Haber üzerine bir 500 milyar dolar daha ekleyip adisyonu şişiriyor.
Kaldı ki "1.5 trilyon dolar harcama yaptığı" çevirisi de tamamen yanlış. Verilen rakam, tüm üretim süreci boyunca üretilecek uçaklarla birlikte ar-ge masraflarını da kapsayan bir rakam. Bu 25 milyar dolar olması beklenen TFX projesini anlatırken "Türkiye 25 dolar harcama yaptı" demekle aynı. Yapılmayan, henüz gerçekleşmeyen şeyler için görülen geçmiş zaman kipi kullanılmaz. Hem çeviri yanlış hem de Türkçe kullanımı.
Donanım Haber editörlerine giderek hayran olmaya başladım. Verdikleri kaynakta projenin toplam maliyetinin 1 trilyon doları bulacağı yazıyor, Donanım Haber üzer...
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2 Yanıt Yanıtla +43
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Torlak Kemal 2 yıl tekirkara
Orijinalden alıntı: tekirkara
Dolanıklık sayesinden 2 madde arasında ışık hızından yüksek bir hızda etkileşim olur mu, mesala bu yöntemle galaksiler arası iletişim kurulmasını, veri aktarılmasını sağlayan bir sistem yapıldığını düşünelim, bilen biri ufakta olsa aydınlatabilir mi?

Evet, dolanık 2 foton ya da elektron vb. birbirlerinden ne kadar uzak olursa olsun, birinin dalga fonksiyonu çöktüğünde anında diğerinki de çöküyor. Bu işlem teorik olarak sonsuz hızda gerçekleşiyor. Örnek vermek gerekirse, bir süper iletken bakır jeneratörde 2 dolanık elektron ürettiğimizi varsayalım ve bunların birini bizden ortalama 6 milyar km uzaklıktaki Kuiper kuşağına götütüp orada spinini ölçtüğümüzü varsayalım. Eğer spini +1/2 ölçtüysek, dünyadaki dolanık eşinin spini anında -1/2 olacaktır. Normalde ilk partiküldeki quantum durumu bilgisinin diğerine ışık hızıyla ulaşması 5,5 saat kadar sürerdi ama parçalar dolanık olduğu için anında birbilerinin durumundan haberdar oluyorlar. Bu olağanüstü absürt durum kuantum fiziğinin en garip sonuçlarından biri.
Aslında burada 2 ayrı parça yerine tek bir parça olduğunu ve bir ucunu Kuiper kuşağına kadar uzattığımızı düşünmek gerek. Bir başka deyişle bir parçayı uzamda ikiye bölüyoruz ama zamanda "bir" yani "tek" kalıyor, sadece uzamda ikiye bölünüyor.
Kavraması hayli güç bir durum.
Öte yandan rastgele bir parçayı yine uzayın bir başka köşesindeki rastgele bir başka parçayla quantum dolanık pozisyona sokamıyorsun. Bu nedenle bir başka galaksi ile bu yolla iletişim kuramayız. Quantum dolanık 2 parça bir arada olmak zorunda.
iki temel parçacık arasında kuantum dolanıklığı elde etmenin bir kaç yolu var. Bunlardan birini örnek olarak verirsem neden kafamıza göre quantum dolanık 2 parça yaratamayacağımız anlaşılmış olur: Laboratuvarda rubidyum atomları nerdeyse 0 Kelvine kadar soğutuluyor. Böylece atomların birbirine çarpıp spin durumlarının bozluması engelleniyor. Sonra bu atomların üzerine enerji düzeyleri (frekansları) çok hassas bir şekilde hesaplanmış belli sayıda (100 milyon kadar) foton yollanıyor. İlginç bir şekilde fotonlar atomların quantum durumlarını bozmuyor ama kendileri etkileniyor ve polarizasyonları değişiyor. Değişen polarizasyonu ölçerek bilim adamları toplam quantum spin durumunu hesaplıyorlar. Konu fotonlar atomların kuantum durumlarını değiştirmiyor ama onların çoğunu birbiriyle dolanık duruma getiriyor.
Başka yöntemlerle de quantum dolanıklığı sağlanıyor ama her durumda dolanıklık içine sokulacak 2 parçacık başlangıçta bir arada olmak zorunda ve işin sırrı süperiletkenlikte.Bir başka deyişle, atomları -273 dereceye kadar soğutmakta ve mükemmel bir vakum içine almakta. Bunlar zor işler. Test jeneratörünü her türlü dış etkiden arındıramazsan quantum dolanıklığı kuramıyorsun. Yani, aralarında dolanıklık kurduğun 2 parçanın başka parçacıklarla hiç bir şekilde etkileşime girmemesi gerekiyor.
Gördüğün gibi quantum dolanıklığını kafamıza göre oluşturamıyoruz ama bilim kurgu yazarlarının hayal gücü sınırsız olduğu için onlar her türlü senaryo kurabilirler.
Peki quantum dolanıklığı, ışık hızından daha hızlı mesaj gönderilemez ilkesini ihlal etmiyor mu? Sonuçta 1 bitlik bir bilgi diğer partiküle gönderilmiş gibi duruyor?..
Hayır ama bu ayrı bir tartışma konusu, bunu fraklı bir başlık altında paylaşmak daha doğru olur.
Orijinalden alıntı: tekirkaraDolanıklık sayesinden 2 madde arasında ışık hızından yüksek bir hızda etkileşim olur mu, mesala bu yöntemle galaksiler aras...
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s_mail 2 yıl
"F-35’leri nasıl etkileyecek?"
3 Defa aynı şeyi neden bize okutuyorsunuz. Yazı kısaysa kısa kalsın. Saçma sapan uzatmanın anlamı ne
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Batuist 2 yıl
ne yani ne desinler şimdi?
Aaa çin kuantum radarını icat etti.. artık savaş jeti üretmeyelim.. napalım gidelim köşede gazoz dükkanı açalım.. madem kuantum radarı icat edildi artık kimseye jet lazım olmaz.. radar varsa napiim jeti şimdi.. ne işe yarayacak..
f35 müşterileri daha temkinli davranmalıymış şimdi.. şimdi bu düz mantık haber yazarına pardon çeviricisine mi ait acaba yoksa direkt çeviriden mi böyle yazdı gülsem mi ağlasam mı bilemedim..
"radar geldi kapatın pılınızı pırtınızı toplayın daha jet met üretmiyoruz.." cem yılmazın bir an böyle dediğini varsaydım hakkaten komik olurdu..
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Hasegawa 2 yıl
Cin F35'ler ucusta olmadan F35 vuran fuzeleri 3'er 5'er milyondan satisa surup catir catir satar surumden kazanir bu gidisle. :D
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DH Misafiri 2 yıl
Çinde'de seçim yaklaşmıştır canım.
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Hasegawa 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Çinde'de seçim yaklaşmıştır canım.

Yok, onlarda baskanlik sistemi var. Ozgurluk , hak v.b. diyeni Tianenmen meydaninida tankla eziyorlar. :D
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FlyingUnderpants 2 yıl
Çin 30 sene sonra dünyanın en büyüğü olacak, 60 sene sonra ABD'yi haritadan silebilecek güce erişecek. ABD, İsrail, yaşlı Avrupa vs Çin, Rusya, İran, Hindistan.
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bluemersini 2 yıl
Çin daha yeni f35'e cevap olarak pahalı bir hayalet savaş uçağı tasarlamadı mı? Eğer böyle bir teknolojinin yapılabilir olduğunu bilse rakip ülkelere asla bundan bahsetmezdi. Çünkü yeni uçaklarının hayalet olmasının bir anlamı kalmazdı. Kaldı ki üstüne bide yaptığını iddia ediyor. Anlıyor musunuz, çin gerçekten başarmış olsa en yüksek derecede gizli tutar, bunun mümkün oldğuna inansa ancak başaramamış olsa bile yine en yüksek derecede gizli tutardı.
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ozbey08 2 yıl
geçen haftalarda f-35 lerin Türkiye ye satışı gerçekleşti bunun haberi yapıldı. ben de f-35a modeli teneke dediğim için beni sözlü linç etmeye kalkanlar oldu.
hem kocaman hantal hem de dikine iniş kalkış yapamadığı için teneke demiştim. şimdi geriye tek iyi özelliği kalmıştı radara yakalanmamak şimdi o da bir işe yaramayacak.şimdi tam bir teneke oldu.
savaş uçağı dediğin biraz ufak olacak, hızlı ve manevra kabiliyeti yüksek olacak.
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serafon 2 yıl ozbey08
ozbey08

geçen haftalarda f-35 lerin Türkiye ye satışı gerçekleşti bunun haberi yapıldı. ben de f-35a modeli teneke dediğim için beni sözlü linç etmeye kalkanlar oldu.
hem kocaman hantal hem de dikine iniş kalkış yapamadığı için teneke demiştim. şimdi geriye tek iyi özelliği kalmıştı radara yakalanmamak şimdi o da bir işe yaramayacak.şimdi tam bir teneke oldu.
savaş uçağı dediğin biraz ufak olacak, hızlı ve manevra kabiliyeti yüksek olacak.

dikine iniş kalkış yapabilmesi için yapılan modifikasyonlar asıl hantallaştırıyor uçağı. düz modellerin performansı daha iyidir.
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axaxa 2 yıl
Bu çinden korkulur.
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serafon 2 yıl
Her ne kadar basit bir iş olmasa da, bu kadar tecrübeli bir firmanın bu işi, bu kadar uzun sürede yapması ve sürekli uzatması ve abartı maliyetler çıkarması bana bu işte bir bit yeniği olduğu hissini veriyor.
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emre1393 2 yıl
LM iyi kazıkladı koca koca devletleri, şimdi o uçaklarla anca selfy çekerler.
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Torlak Kemal 2 yıl
Çin'in bu işi becerebildiğine pek inanasım gelmiyor. Becerip çalışır bir prototip ürettilerse muazzam bir iş yapmış sayılırlar.
Bu rada bir çok sorun var. En basitinden, atmosfere salınan dolanık fotonun uçağın gövdesine çarpana kadar atmosferdeki atomların hiç biriryle etkileşmemesi gerekiyor. hadi açık havada bu mümkün diyelim. yağmur yağdığında nasıl olacak?
Bunu muazzam sayıda dolanık foton üreterek belki aşabilirler ama muazzam sayıda foton üretmeyi nasıl becerecekler gibi..
Sanki daha çok KP'nin ideolojik propaganda balonu gibi duruyor ama belli olmaz tabii.
Ben bunlardan ziyade Çin'in son yıllarda ortaya koyduğu bilim ve teknoloji vizyonundan çok etkileniyorum. Çin yavaş yavaş ama kararlı adımlarla ABD'nin yerini almaya hazırlanıyor, gördüğüm bu.
Sanırım Trump ve ekibi de bunu gördüğü için Çin'in ekonomik ilerleyişini durdurmak gayretindeler.
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