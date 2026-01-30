Giriş
    Tesla'nın robotaksileri insan sürücülerden daha fazla kaza yapıyor olabilir

    Tesla’nın otonom hizmet veren robotaksilerinin, insan sürücülere kıyasla çok daha yüksek bir kaza oranına sahip olduğu ortaya çıktı. İşte veriler...            

    Tesla'nın robotaksileri insandan daha fazla kaza yapıyor olabilir Tam Boyutta Gör
    Tesla’nın henüz emekleme aşamasındaki robotaksi programı oldukça sancılı bir başlangıç yapmış görünüyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) yeni yayımladığı kaza verileri ile Tesla’nın robotaksiler için açıkladığı kilometre bilgileri bir araya getirildiğinde, Tesla’nın otonom araçlarının insan sürücülere kıyasla çok daha yüksek bir kaza oranına sahip olduğu ortaya çıkıyor. 

    Veriler ne söylüyor?

    NHTSA’nın “Standing General Order” kapsamında yayımladığı kaza raporlarına göre Tesla, Temmuz–Kasım 2025 arasında Austin, Teksas’taki robotaksi filosuyla ilgili 9 ayrı kaza bildirdi:

    • Kasım 2025: Sağa dönüş çarpışması
    • Ekim 2025: Saatte 18 mil hızla meydana gelen olay
    • Eylül 2025: Saatte 27 mil hızla bir hayvana çarpma
    • Eylül 2025: Bisikletçiyle çarpışma
    • Eylül 2025: Geri geri giderken arkadan çarpışma (saatte 6 mil hızla)
    • Eylül 2025: Otoparkta sabit bir cisme çarpma
    • Temmuz 2025: İnşaat bölgesinde SUV ile çarpışma
    • Temmuz 2025: Sabit bir cisme çarpma, hafif yaralanmaya neden oldu (8 mil/saat).
    • Temmuz 2025: Sağ dönüşte SUV ile çarpışma

    Tesla’nın 2025 dördüncü çeyrek finansal raporunda yer alan grafiğe göre robotaksi filosu Kasım 2025 itibarıyla yaklaşık 500.000 mil yol kat etti. Bu da ortalama olarak her 55.000 milde bir kaza anlamına geliyor. ABD genelinde insan sürücülerin polis kayıtlarına geçen kaza ortalaması ise yaklaşık 500.000 milde bir kaza seviyesinde. Yani Tesla robotaksileri, insan sürücülere kıyasla yaklaşık 9 kat daha fazla kazaya karışıyor. Polise bildirilmeyen kazalar da hesaba katıldığında, insan sürücüler için bu oran yaklaşık 200.000 milde bir kazaya düşüyor ki bu bile Tesla’nın robotaksilerinden 3,6 kat daha iyi bir oran. Tabi robotaksi hizmeti henüz yeni olduğu için, bu oranların daha uzun vadede değişebileceğini belirtelim.

    Güvenlik görevlisi meselesi

    Bu verileri daha da sorunlu hale getiren şey ise, raporlanan tüm Tesla robotaksilerinde araç içinde bir güvenlik monitörünün bulunması. Yani bunlar tamamen sürücüsüz çalışan araçlar değil. Araca gerektiğinde uzaktan müdahale etmekle görevli bir insan bulunuyor. Buna rağmen kaza oranı, tek başına araç kullanan ortalama bir insan sürücüden neredeyse 4 kat daha kötü.

    Öte yandan Waymo, tamamen sürücüsüz bir filo işletiyor. Araçlarda herhangi bir güvenlik izleme sistemi veya insan desteği bulunmuyor. Buna rağmen Waymo, 25 milyonun üzerinde otonom mil kat etmiş durumda ve kaza oranları insan ortalamasının oldukça altında.

    Şeffaflık sorunu

    Diğer bir sıkıntı ise, Tesla’nın olaylara dair neredeyse hiçbir ayrıntı paylaşmaması. Buna karşılık Waymo, Zoox ve diğer otonom araç şirketleri her kazayı ayrıntılı anlatımlarla raporluyor. Dolayısıyla Tesla, şeffaflık konusunda rakiplerinin gerisinde kalıyor.

    Forumdan Konular

    kamil koç kupon kodu nexen winguard sport 2 yorum hyundai ix35 2.0 r style plus yorum istanbul da sevgiliyle gidilecek sessiz sakin yerler avrupa yakası bosch mu arçelik mi

