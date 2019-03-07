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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Otonom araçlar, esmer tenli yayaları tespitte sorun yaşıyor

Otonom araçlarda kullanılan nesne tanıma sistemlerinin, esmer tenli yayaları tespitte sorun yaşadığı ortaya çıkarıldı. Hayati tehlike oluşturabilecek durum ile ilgili detaylar haberimizde.
2 ay
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Otomobil Teknolojileri
Gökhan G.
Editör
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Otonom araçlar, esmer tenli yayaları tespitte sorun yaşıyor
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Georgia Tech Üniversitesinde görevli araştırmacıların yapmış olduğu bir çalışma; otonom araçlarca yayaları tespit maksadıyla kullanılan sistemlerin, koyu cilt rengine sahip insanları fark ederken sorun yaşadığını ortaya koydu.

Hâlihazırda kullanılan yüz tanıma sistemlerinin, cilt rengi koyulaştıkça sorun yaşadığı zaten biliniyordu. Ancak konu otonom araçlar ve trafik hususlarına gelince, tespit edilen sorunlar maalesef ölümcül sonuçlar doğurabilme potansiyeline sahip.

Araştırmacılar, son teknoloji ürünü nesne tanıma sistemlerinde kullanılan sekiz yapay zekâ modelini incelemişler. Söz konusu sistemler vasıtasıyla otonom araçlar; trafik işaretlerini, yayaları ve yollardaki diğer nesneleri tanımlayabiliyor. Georgia Tech araştırmacıları, insan teninin rengini gruplandırmak için kullanılan Fitzpatrick ölçeği ile nesne tanıma sistemlerini iki başlık altında incelemişler.

Yapılan değerlendirme sonucunda, koyu cilt rengine sahip insanların görüntülerinin tanımlatıldığı sistemlerin doğruluk oranında %5’lik bir düşüş tespit edilmiş. Yayınlanan rapora göre; sistemlere Fitzpatrick ölçeğinde yer alan en koyu üç ten rengi gösterildiğinde ise bahse konu tanımlama sistemleri, eşit oranda düşük performans göstermişler. Araştırmacılar; elde edilen sonuçlara, sistemlere gösterilen fotoğrafların gündüz mü yoksa gece mi çekildiği bilgisinin de eklendiği ifade ediyorlar. Raporun özeti ise koyu ten rengine sahip insanların, otonom araçların sık olarak kullanıldığı yerlerde daha az güvende olacağı şeklinde yazılmış.

Çözüm önerileri de var

Araştırmacılar, nesne tanıma sistemlerinin nasıl daha iyi hale getirilebileceği konusunda paylaşımda bulunmayı da ihmal etmemişler. Buna göre; sistemlerde kullanılan veri tabanlarına daha çok esmer tenli yaya görüntüleri yüklenmesi ve ilgili mühendislerin de bu sistemleri test ederken, söz konusu grubu daha kolay tespit edecek yöntemler geliştirmesi hususları çözüm önerilerinden bazılarını oluşturuyor.


https://interestingengineering.com/autonomous-cars-cant-recognise-pedestrians-with-darker-skin-tones Yorum Yaz
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maxe 2 ay en beğenilen
Irkçı otonomlar
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Coco.Jambo 2 ay
niggı olmak zor
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WoXeD 2 ay
B E N F E R O
B U N U B E Ğ E N M E D İ
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MHEC 2 ay
Faşist yapay zeka
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CoreXXX 2 ay
Zenciler ölsün diye bilerekmi yapıyorlar acaba
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deniz_sea 2 ay
Bir editör olarak son paragraftaki söylem hiç uygun olmamış..
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pop-up 2 ay
yorumları okuyorum gülesim geliyor ama harbiden bu kadar ırkçılık olmaz ki ya
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sosisvesalam 2 ay
bozdo olso sadece yandaşları tanır, muhalefeti ezer geçer.
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hopeyoung 2 ay
Görüntüleme sistemleri kullanılıyorsa sıkıntı. Koyu renkler ışığı daha az yansıtırlar. 21. yüzyılda bunu hala düşünememiş olan insan mı var. Yarasadaki gibi sonar sistem kur. Ben hiç bir yarasanın siyahiye çarptığını görmedim.
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MaDMaxiBo 2 ay hopeyoung
Ben hareketli nesnelere çarpıp düşen yarasa gördüm. Sonar sistemde de gecikme oluyor galiba. Işık görüntü en hızlısı ama benim anlamadığım bu araçlar insanın yüzüne mi bakıyor ki? Üzerindeki elbiseyi görmüyor mu sonuçta?
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Seyrim 2 ay
Irkçılık hortladı..
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Galatas4ray 2 ay
Adamları ayak sayısına göre tanıyabilir adamlarda 3 bacak var.
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Mellkor 2 ay

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yaya güvenliği, Otonom araç sistemleri ve
3 etiket daha Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Gökhan Gülsün
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