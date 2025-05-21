Elon Musk, Tesla'nın satışlarının yeniden toparlandığını açıkladı

Tam Boyutta Gör Tesla'nın son dönemde satışlarında büyük düşüşler yaşadığını sizlere aktarmıştık. Başta Avrupa olmak üzere, ABD ve Çin'de satışları gerileyen şirket, yeni Model Y ile birlikte yeniden büyüme ivmesi yakalamayı hedefliyor.

Musk, düşüşü yenilenen Model Y'ye bağlıyor

Konuyla ilgili açıklamada bulunan şirketin CEO'su Elon Musk, azalan satışları yenilenen Model Y için gereken yeniden yapılanmaya bağlıyor. Musk, CNBC'ye verdiği bir röportajda şunları söyledi: "Birinci çeyrekte, Model Y için küresel bir fabrika değişikliği yaşadık. Dünya çapında fabrikaların kapatılmasını gerektiren yeni bir Model Y versiyonu çıktı. Model Y dünyada en çok satan otomobili. Yani biliyorsunuz, fabrikalar yeniden düzenleniyorsa otomobil üretemeyiz.”

Musk ayrıca, bu tür fabrika yenilemelerinin yılın en az talep gören döneminde yapılmasının mantıklı olduğunu belirtti ve talepte büyük bir toparlanma gördüklerini söyledi.

Toparlanma henüz satış rakamlarına yansımadı

Ancak bu iddia edilen toparlanma henüz satış rakamlarına yansımadı. İkinci çeyreğin ilk ayı olan Nisan’da, Tesla’nın satışları düşmeye devam etti. Özellikle Avrupa’da bazı ülkelerde %80’e varan azalmalar görüldü. Çin’de ise Tesla satışları geçen ay %9 düşerken, genel elektrikli araç pazarı %38 oranında büyüme kaydetti.

ABD’de Nisan ayı satış verileri henüz açıklanmadı, çünkü Tesla yalnızca çeyrek dönemlik satış verisi paylaşıyor. Bu yüzden, Cox Automotive ve S&P Global Mobility gibi araştırma şirketlerinin tahminlerine güvenmek gerekecek. Bununla birlikte, daha ucuz bir giriş seviyesi Model Y'nin piyasaya sürülmesi ve şirketin Austin, Teksas'taki fabrikasında planlanan üretim duraklaması gibi gelişmeler, talebin şu anda çok yüksek olmadığını gösteriyor.

Yeni Hyundai INSTER Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 gün önce eklendi

Satışlardaki düşüşün en büyük nedenlerinden biri, daha önce de bahsettiğimiz gibi Musk'ın siyasi olarak çok fazla öne çıkması. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump ile olan yakın ilişkisi, Avrupa'da aşırı sağa olan desteği ve Nazi selamı tartışmaları insanların Musk'a tepki duymasına yol açmış durumda. Bu da doğal olarak Tesla'nın satışlarını etkiliyor.

Musk, hükümetle olan ilişkilerinin markaya zarar verip vermediği sorusuna “Bazı artıları ve eksileri oldu” dedi ve şunları söyledi: "Bir ürün satın aldığınızda, CEO'nun siyasi görüşlerini ne kadar önemsiyorsunuz veya görüşlerinin ne olduğunu biliyor musunuz?"

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Elon Musk, Tesla'nın satışlarının yeniden toparlandığını açıkladı