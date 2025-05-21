Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elon Musk, Tesla'nın satışlarının yeniden toparlandığını açıkladı

    Son dönemde satışları önemli oranda düşen Tesla'nın CEO'su Elon Musk, yenilenen Model Y nedeniyle düşüşün normal olduğunu, satışların yeniden toparlanmaya başladığını söyledi.

    Elon Musk, Tesla'nın satışlarının yeniden toparlandığını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Tesla'nın son dönemde satışlarında büyük düşüşler yaşadığını sizlere aktarmıştık. Başta Avrupa olmak üzere, ABD ve Çin'de satışları gerileyen şirket, yeni Model Y ile birlikte yeniden büyüme ivmesi yakalamayı hedefliyor. 

    Musk, düşüşü yenilenen Model Y'ye bağlıyor

    Konuyla ilgili açıklamada bulunan şirketin CEO'su Elon Musk, azalan satışları yenilenen Model Y için gereken yeniden yapılanmaya bağlıyor. Musk, CNBC'ye verdiği bir röportajda şunları söyledi: "Birinci çeyrekte, Model Y için küresel bir fabrika değişikliği yaşadık. Dünya çapında fabrikaların kapatılmasını gerektiren yeni bir Model Y versiyonu çıktı. Model Y dünyada en çok satan otomobili. Yani biliyorsunuz, fabrikalar yeniden düzenleniyorsa otomobil üretemeyiz.”

    Musk ayrıca, bu tür fabrika yenilemelerinin yılın en az talep gören döneminde yapılmasının mantıklı olduğunu belirtti ve talepte büyük bir toparlanma gördüklerini söyledi.

    Toparlanma henüz satış rakamlarına yansımadı

    Ancak bu iddia edilen toparlanma henüz satış rakamlarına yansımadı. İkinci çeyreğin ilk ayı olan Nisan’da, Tesla’nın satışları düşmeye devam etti. Özellikle Avrupa’da bazı ülkelerde %80’e varan azalmalar görüldü. Çin’de ise Tesla satışları geçen ay %9 düşerken, genel elektrikli araç pazarı %38 oranında büyüme kaydetti.

    ABD’de Nisan ayı satış verileri henüz açıklanmadı, çünkü Tesla yalnızca çeyrek dönemlik satış verisi paylaşıyor. Bu yüzden, Cox Automotive ve S&P Global Mobility gibi araştırma şirketlerinin tahminlerine güvenmek gerekecek. Bununla birlikte, daha ucuz bir giriş seviyesi Model Y'nin piyasaya sürülmesi ve şirketin Austin, Teksas'taki fabrikasında planlanan üretim duraklaması gibi gelişmeler, talebin şu anda çok yüksek olmadığını gösteriyor.

    Satışlardaki düşüşün en büyük nedenlerinden biri, daha önce de bahsettiğimiz gibi Musk'ın siyasi olarak çok fazla öne çıkması. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump ile olan yakın ilişkisi, Avrupa'da aşırı sağa olan desteği ve Nazi selamı tartışmaları insanların Musk'a tepki duymasına yol açmış durumda. Bu da doğal olarak Tesla'nın satışlarını etkiliyor.

    Musk, hükümetle olan ilişkilerinin markaya zarar verip vermediği sorusuna Bazı artıları ve eksileri oldu dedi ve şunları söyledi: "Bir ürün satın aldığınızda, CEO'nun siyasi görüşlerini ne kadar önemsiyorsunuz veya görüşlerinin ne olduğunu biliyor musunuz?"

    Kaynakça https://www.cnbc.com/video/2025/05/20/elon-musk-we-have-seen-a-major-rebound-in-demand-post-doge.html https://insideevs.com/news/760279/tesla-demand-rebound-musk/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

    Profil resmi
    turkelvis 5 saat önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    uyku ile uyanıklık arası ses duymak cbd yağı türkiye"de yasal mı selin hoca pdf 6 ay askerlik dağıtım izni sormodren kullanıcı yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo ThinkPad E14
    Lenovo ThinkPad E14
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum