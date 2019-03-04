Otonom araçlar, sürücüleri tehlikelere karşı kayıtsız hale getiriyor

Texas Tech ve Rice Üniversitelerince yapılan araştırma, otonom araçların yoldaki tehlikeleri tespit edememesi durumunda söz konusu tehlikelerin sürücülerin gözünden de kaçabileceğini ortaya koydu. Araştırma ayrıca sürücülerin otonom araç kullanma süresi arttıkça, trafikteki tehlikelere tepki verme ihtimallerinin de azaldığını belirtiyor.

Otomatik pilot tarzı özelliklerin sürücüler için kayıtsızlığa yol açtığı tezi aslında kulağa mantıksız gelmeyen bir çıkarım. Yapılan araştırma da bahse konu tezi, araç simülatörü ortamında ve 60 sürücü ile test etmiş. Teste katılan sürücüler; sürüş anında karşılaşılacak tehlikelere, otonom sistemin makul bir sürede müdahale edemeyebileceği konusunda bilgilendirilmişler. Sürücülere, tehlike anları dışında ise direksiyon ile gaz ve fren pedallarına dokunmalarına gerek olmadığı hatırlatılmış.

Test esnasında karşılaşılan tehlikeler, araçların kavşaklarda güvenli olmayan bir biçimde durmaları ile park etmeleri ve şerit ihlali yapılması gibi hataları içerecek şeklide planlanmış.

İlk anlardan itibaren hata yapılıyor

Testin ilk on dakikasında, sürücülerin tehlikeleri fark etme ve tepki verme oranları %88 olarak ölçülmüş. Bu değer de bazı sürücülerin daha testin en başında belli tehlikeleri fark edemediği anlamına geliyor. 40 dakikadan fazla süren simülasyon sonucunda ise işler daha da kötüye gidiyor ve hata oranı %7 ila %21 arasında değişiklik gösteriyor.

Araştırmada görev alan bilim insanı Pat DeLucia, tehlikelere verilen tepkilerin gecikmesi hususunu; insanların sürüş işini tamamen arabaya bırakmalarına ve neticesinde olaya kayıtsız kalmalarına bağlıyor. Texas Tech Üniversitesinden Eric Greenlee ise “ Sonuç itibariyle, otonom araçlar %100 güvenilir hale gelmeden tüm kontrolü otonom sisteme devretmemeliyiz ve sürücüler olarak kontrolü ele almaya her zaman hazır olmalıyız” şeklindeki ifadeleriyle sürücüleri uyarıyor.

http://news.rice.edu/2019/02/28/warning-automated-cars-and-their-operators-fail-to-detect-dangers/