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    Genesis, yenilenen elektrikli G80'in tasarımını ve özelliklerini paylaştı

    İç ve dış tasarımı elden geçirilen Genesis G80, yeni bataryasıyla daha uzun menzil sunarken artık sadece uzun aks mesafeli versiyonuyla satılıyor.               

    2025 Genesis G80 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Hyundai’nin lüks markası Genesis, ilk olarak 2021 yılında tanıttığı elektrikli sedan modeli G80’i kapsamlı bir makyaj operasyonuyla yeniledi. Güncellenen model, yalnızca tasarım ve donanım değişiklikleriyle değil, aynı zamanda teknik açıdan da dikkat çekici yeniliklerle geliyor.

    Yenilenen Genesis G80, özellikleriyle neler sunuyor❓

    En önemli değişikliklerin başında batarya kapasitesi geliyor. Önceki 87,2 kWsa'lik batarya yerini artık 94,5 kWsa'lik daha büyük bir pile bırakıyor. Bu sayede aracın WLTP menzili 570 kilometreye kadar çıkıyor. Genesis, bataryanın yüzde 10'dan 80'e kadar şarj edilmesinin 25 dakika sürdüğünü belirtiyor. Her ne kadar yeni bataryanın maksimum şarj gücü açıklanmasa da, önceki modelin 22 dakikalık hızlı şarj süresi göz önüne alındığında, şarj kapasitesinin benzer kaldığı tahmin ediliyor.

    Yeni model, soğuk hava koşullarında daha verimli şarj için batarya ısıtma fonksiyonuna da sahip. Ayrıca karanlıkta kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla aydınlatmalı bir şarj portu ve dokunmatik butonla açılıp kapanabilen elektrikli şarj kapağı sunuluyor.

    2025 Genesis G80 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Tasarım açısından ise markanın imzası haline gelen ön ızgara korunurken, farlarda artık çok mercekli optik (MLA) teknolojisi kullanılıyor. Genesis'e göre bu sistem, aydınlatma performansını artırıyor. Yenilenen 19 inç jant tasarımı da dış görünümü tamamlıyor.

    İç mekânda ise konfor ve teknoloji ön planda. Yeniden tasarlanan ön ve arka koltukların yolculara daha fazla rahatlık sunduğu belirtilirken, 27 inçlik OLED ekran hem dijital gösterge paneli hem de yeni nesil bilgi-eğlence sistemiyle entegre çalışıyor. Standart olarak sunulan Bang & Olufsen imzalı 17 hoparlörlü ses sistemi ise Dolby Atmos desteğiyle üst düzey bir ses deneyimi vadediyor.

    Yenilenen Genesis G80, artık sadece uzun aks mesafeli versiyonla satılıyor. Söz konusu model, standart versiyona göre 13 santimetre uzatılan aks mesafesiyle arka yolcular için daha fazla yaşam alanı ve daha lüks bir deneyim sunuyor.

    Yenilenen Genesis G80’in Haziran ayında İngiltere ve Almanya’da satışa sunulması planlanıyor. Ancak markadan henüz fiyat bilgisi paylaşılmış değil.

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