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    Elektrikli araçlarda şarj devrimi: 1 dakikada 150 km menzil sunan pil tanıtıldı!

    Çinli batarya üreticisi SEVB, sadece bir dakikalık şarjla 150 km'den fazla menzil sunan dünyanın ilk 1400 A ultra hızlı şarj olan pilini tanıttı.               

    Elektrikli araçlarda şarj devrimi: 1 dakikada 150 km menzil! Tam Boyutta Gör
    Çinli batarya üreticisi SEVB, sadece bir dakikalık şarjla 150 km'den fazla menzil sunan dünyanın ilk 1400 A ultra hızlı şarj olan pilini tanıttı. Şirket, Star Chaser 2.0 isimli pilini Çin'deki 17. Shenzhen Uluslararası Batarya Fuarı'nda sergiledi.

    Elektrikli araçların en büyük sorunlarından olan şarj için bekleme süresini tarihe karıştıran devrimsel pil sayesinde, elektrikli araçların şarj süresi içten yanmalı otomobillerin benzin deposunu doldurmaya eşdeğer seviyeye inecek.

    12C şarj hızıyla 5 dakikada şarj

    Batarya üreticileri, pillerinin şarj olma hızını C birimiyle açıklıyor. 1C hızında şarj olabilen bir pil, bir saatte tam doluluğa ulaşabiliyor. LFP teknolojisini kullanan SEVB'in yeni pil ise 12C şarj hızıyla teorik olarak 5 dakikada tam doluluğa ulaşabiliyor. Tabi yüksek doluluk seviyelerinde şarj hızı düştüğü için gerçek hayatta bu süreye ulaşamayacaktır. Yine de oldukça etkileyici bir şarj hızı olduğunu belirtmemiz lazım.

    SVEB, 4C hızında şarj olabilen ilk nesil Star Chaser pillerini 2022'de piyasaya sürmüştü. Aradan geçen üç senede önemli sıçrama kaydeden şirket, yeni nesil piliyle büyük ilgi çekmeyi başardı.

    SVEB, batarya paketleme teknolojisine de büyük yatırım yapıyor. Şirket, termal-elektrik ayrımı ile yüksek enerji yoğunluğunu destekleyen tescilli Tianqing mimarisini kullanıyor. Entegre sıvı soğutmalı batarya bağlantı kesme ünitesi (BDU) ve esnek baskılı devreleri (FPC'ler) doğrudan batarya paketlerine yerleştirerek yerden tasarruf sağlayan ve güvenlik özelliklerini artıran şirket, imkansız gibi görünen 12C şarj hızına da ulaşmayı da başardı.

    SVEB'in yeni Xinxingchi 2.0 Kiloamp Extreme Charging Edition şarj ünitesi de bu başarıda önemli bir pay sahibi. 1400 A akım sağlayabilen ünite, araç tarafında 1000 V'luk bir mimari ile birleştiğinde 1,4 MW gibi inanılmaz şarj hızına çıkabiliyor.

    Star Chaser 2.0 yalnızca gelecekteki elektrikli araçları hızlı şarj etmeyi hedeflemiyor, aynı zamanda yüksek menzil de vadediyor. Şirketin 6C şarj hızında şarj olabilen diğer pil versiyonu 800 km'ye kadar menzil sunabiliyor.

    Güvenliğe de önem veren şirket, termal kaçakları ve yangın riskini engellemek için çok katmanlı sandviç soğutma, %50 artırılmış soğutma alanı ve havacılık sınıfı yalıtım teknolojilerini batarya sistemine entegre ettiğini söylüyor. Tüm bu sistemler sayesinde batarya, -20°C’de kapasitesinin %90'ını kullanabiliyor,hatta -40°C’de dahi sorunsuzca çalışabiliyor.

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