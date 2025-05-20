Çinli Gotion, elektrikli araçlar için katı hal batarya üretimine başladı

Testler; çiviyle delinme, termal şok odası ve aşırı şarj senaryolarını da kapsayacak şekilde gerçekleştirildi. Firma, 350 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip bataryanın mevcut ana akım bataryalardan yüzde 40 daha yüksek yoğunluğa sahip olduğunu söylüyor. 0,2 GWh'lik tasarlanmış kapasitede yüzde 90 verim oranına ulaşıldığına da dikkat çekiliyor. Volkswagen'in yüzde 24'üne sahip olduğu Gotion High-Tech, 2027 yılında küçük ölçekli, 2030’da ise büyük ölçekli üretime geçmeyi planlıyor.
1000 km menzil gerçek oluyor
Tüm ekipmanları yerli kaynaklarla geliştirilen pilot üretim hattı, sadece Gotion için değil, Çin’in genel batarya ekosistemi için de stratejik bir kazanım olarak değerlendiriliyor. Katı hal bataryalar, mevcut lityum-iyon teknolojisine kıyasla daha yüksek enerji yoğunluğu, daha fazla güvenlik ve daha uzun ömür gibi avantajlar sunuyor.