Çinli Gotion, elektrikli araçlar için katı hal batarya üretimine başladı

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Tam Boyutta Gör Çinli batarya üreticisi Gotion High-Tech, tamamen katı hal (all-solid-state) bataryaları için ilk yol testlerini başlatarak elektrikli araç (EV) teknolojilerinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Şirket, Çin’in ilk tamamen yerelleştirilmiş 0.2 GWh kapasiteli pilot üretim hattını tamamlayarak küresel ölçekte dikkat çeken bir başarıya imza atarken aynı zamanda yarı katı hal bataryası Gyuan’ı duyurdu.

Katı hal bataryalar için geri sayım

Tam Boyutta Gör Gotion’un katı hal batarya projesinden sorumlu Ar-Ge Direktörü Pan Ruijun, Jinshi isimli yeni nesil tamamen katı hal bataryaların prototip hücrelerinin araç üzerinde yol testlerine başladığını duyurdu. Bu bataryalar, aşırı koşullarda 12 ay süren zorlu testlerin ardından yüzde 150 daha yüksek enerji kapasitesi ve yüzde 90 oranında azaltılmış ön yükleme kuvveti ile dikkat çekiyor.

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Testler; çiviyle delinme, termal şok odası ve aşırı şarj senaryolarını da kapsayacak şekilde gerçekleştirildi. Firma, 350 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip bataryanın mevcut ana akım bataryalardan yüzde 40 daha yüksek yoğunluğa sahip olduğunu söylüyor. 0,2 GWh'lik tasarlanmış kapasitede yüzde 90 verim oranına ulaşıldığına da dikkat çekiliyor. Volkswagen'in yüzde 24'üne sahip olduğu Gotion High-Tech, 2027 yılında küçük ölçekli, 2030’da ise büyük ölçekli üretime geçmeyi planlıyor.

1000 km menzil gerçek oluyor

Tam Boyutta Gör Gotion’un Baş Bilim İnsanı Zhu Xingbao ise yaptığı açıklamada, şirketin 12 GWh kapasiteli yarı katı hal (quasi-solid-state) batarya üretim hattı kurma planlarını duyurdu. Zhu, 300 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip Gyuan adlı bu bataryaların 1.000 kilometrenin üzerinde menzil sunabileceğini belirtti. Şirketin geliştirdiği ileri seviye bataryaların şimdiden 10.000 kilometrelik yol testlerini tamamladığı da açıklandı. Firma, bu bataryanın 12 dakika içinde yüzde 10-80 oranında şarj seviyesine ulaşabileceğini aktarıyor.

Tüm ekipmanları yerli kaynaklarla geliştirilen pilot üretim hattı, sadece Gotion için değil, Çin’in genel batarya ekosistemi için de stratejik bir kazanım olarak değerlendiriliyor. Katı hal bataryalar, mevcut lityum-iyon teknolojisine kıyasla daha yüksek enerji yoğunluğu, daha fazla güvenlik ve daha uzun ömür gibi avantajlar sunuyor.

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Gotion, elektrikli araçlar için katı hal batarya üretimine geçti