Honda, elektrikli araç yatırımlarına neşter vuruyor

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Tam Boyutta Gör Japon otomotiv devi Honda, elektrikli araçlara yönelik küresel talebin yavaşlamasıyla birlikte strateji değişikliğine gidiyor. Şirket, elektrikli araçlara yönelik yatırımlarını önemli ölçüde azaltarak hibrit modellere odaklanacağını açıkladı. Honda, bu adımıyla birlikte pek çok büyük otomobil üreticisinin benzer şekilde elektrikli araç hedeflerini revize ettiği küresel bir trendi takip ediyor.

Yatırımlar yüzde 30 azaltılacak

Yapılan basın açıklamasında CEO Toshihiro Mibe, elektrikli araç pazarındaki gidişatın okunmasının zor olduğunu ancak mevcut koşullarda 2030’a kadar satışların beşte birinin elektrikli araçlardan oluşmasının beklendiğini ifade etti.

Bu açıklamayla birlikte Honda, daha önce 2030 mali yılı itibarıyla satışlarının yüzde 30’unu elektrikli araçların oluşturacağı yönündeki hedefinden resmen vazgeçmiş oldu. Bu bağlamda firma, elektrifikasyon ve yazılım geliştirme yatırımlarını da yüzde 30 oranında azaltarak, toplam bütçeyi yaklaşık 48,4 milyar dolara çekti.

Hibritler ön planda

Tam Boyutta Gör Yeni strateji kapsamında Honda, 2027’den itibaren dört yıl içinde 13 yeni nesil hibrit modeli küresel çapta piyasaya sürmeyi planlıyor. Şirket halihazırda dünya genelinde bir düzineden fazla hibrit model sunuyor. Buna ek olarak, Honda büyük boyutlu araçlar için özel olarak geliştirilmiş bir hibrit sistemi de bu on yılın ikinci yarısında tanıtmayı planlıyor. Hedef ise oldukça iddialı: 2030 yılına kadar 2,2 ila 2,3 milyon hibrit araç satışı. Karşılaştırmak gerekirse, şirket 2024’te toplamda 3,8 milyon araç satarken, bunun sadece 868 bini hibrit modellerden oluşuyordu.

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Tüm bu adımlara rağmen Honda, uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerinden vazgeçmiş değil. Şirket, 2040 yılına kadar yeni araç satışlarının tamamını bataryalı ve hidrojen yakıt hücreli modellerden oluşturmayı hedefliyor.

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Honda, elektrikli araç yatırımlarına neşter vuruyor