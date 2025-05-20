Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Honda, elektrikli araç yatırımlarına neşter vuruyor

    Japon otomotiv devi Honda, yavaşlayan talep nedeniyle elektrikli araç yatırımlarını yüzde 30 oranında azaltacağını ve bunun yerine daha fazla hibrit modele yöneleceğini duyurdu.

    Honda, elektrikli araç yatırımlarına neşter vuruyor Tam Boyutta Gör
    Japon otomotiv devi Honda, elektrikli araçlara yönelik küresel talebin yavaşlamasıyla birlikte strateji değişikliğine gidiyor. Şirket, elektrikli araçlara yönelik yatırımlarını önemli ölçüde azaltarak hibrit modellere odaklanacağını açıkladı. Honda, bu adımıyla birlikte pek çok büyük otomobil üreticisinin benzer şekilde elektrikli araç hedeflerini revize ettiği küresel bir trendi takip ediyor.

    Yatırımlar yüzde 30 azaltılacak

    Yapılan basın açıklamasında CEO Toshihiro Mibe, elektrikli araç pazarındaki gidişatın okunmasının zor olduğunu ancak mevcut koşullarda 2030’a kadar satışların beşte birinin elektrikli araçlardan oluşmasının beklendiğini ifade etti.

    Bu açıklamayla birlikte Honda, daha önce 2030 mali yılı itibarıyla satışlarının yüzde 30’unu elektrikli araçların oluşturacağı yönündeki hedefinden resmen vazgeçmiş oldu. Bu bağlamda firma, elektrifikasyon ve yazılım geliştirme yatırımlarını da yüzde 30 oranında azaltarak, toplam bütçeyi yaklaşık 48,4 milyar dolara çekti.

    Hibritler ön planda

    Honda, elektrikli araç yatırımlarına neşter vuruyor Tam Boyutta Gör
    Yeni strateji kapsamında Honda, 2027’den itibaren dört yıl içinde 13 yeni nesil hibrit modeli küresel çapta piyasaya sürmeyi planlıyor. Şirket halihazırda dünya genelinde bir düzineden fazla hibrit model sunuyor. Buna ek olarak, Honda büyük boyutlu araçlar için özel olarak geliştirilmiş bir hibrit sistemi de bu on yılın ikinci yarısında tanıtmayı planlıyor. Hedef ise oldukça iddialı: 2030 yılına kadar 2,2 ila 2,3 milyon hibrit araç satışı. Karşılaştırmak gerekirse, şirket 2024’te toplamda 3,8 milyon araç satarken, bunun sadece 868 bini hibrit modellerden oluşuyordu.

    Tüm bu adımlara rağmen Honda, uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerinden vazgeçmiş değil. Şirket, 2040 yılına kadar yeni araç satışlarının tamamını bataryalı ve hidrojen yakıt hücreli modellerden oluşturmayı hedefliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ortak elektrik sayacı ayırma maliyeti bioshock infinite türkçe yama enjektör kodlama yapılmazsa ne olur havaalanından ot geçer mi dişte iğne kıran hekime dava

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15 Pro Max
    Apple iPhone 15 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo ThinkPad E14
    Lenovo ThinkPad E14
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum