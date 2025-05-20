Honda, elektrikli araç yatırımlarına neşter vuruyor

Yapılan basın açıklamasında CEO Toshihiro Mibe, elektrikli araç pazarındaki gidişatın okunmasının zor olduğunu ancak mevcut koşullarda 2030’a kadar satışların beşte birinin elektrikli araçlardan oluşmasının beklendiğini ifade etti.
Bu açıklamayla birlikte Honda, daha önce 2030 mali yılı itibarıyla satışlarının yüzde 30’unu elektrikli araçların oluşturacağı yönündeki hedefinden resmen vazgeçmiş oldu. Bu bağlamda firma, elektrifikasyon ve yazılım geliştirme yatırımlarını da yüzde 30 oranında azaltarak, toplam bütçeyi yaklaşık 48,4 milyar dolara çekti.
Hibritler ön planda
Tüm bu adımlara rağmen Honda, uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerinden vazgeçmiş değil. Şirket, 2040 yılına kadar yeni araç satışlarının tamamını bataryalı ve hidrojen yakıt hücreli modellerden oluşturmayı hedefliyor.