Otonom çalışan kompakt robotlar sayesinde şüpheli araçlar rahatlıkla taşınabiliyor

Güvenlik güçleri tarafından şüpheli görülen araçları daha iyi inceleme ya da güvenlik amacıyla başka bir noktaya taşımak oldukça zahmetli bir işlem. Araçların ağır olması, birçok noktaya vinçlerin girememesi ve hepsinden önemlisi can güvenliği gibi konularda sorunlar yaşanıyor, geliştirilen Avert isimli otonom sistem ise bu sorunlara oldukça yüksek teknolojik bir çözüm getiriyor.

Belirlenen amaç için otonom şekilde çalışma gösterebilen robotlar hazırlayan Avrupa merkezli bilim adamları, bu sayede şüpheli görünen araçları istedikleri noktaya yavaş ancak etkili bir şekilde taşıyabiliyorlar. Robotlar çevrelerinde bulunan engelleri üç boyutlu olarak haritalandırarak ona göre hareket ediyor ve otomobil modellerini tekerleklerinden kaldırabiliyor. Aracın yeni konumu için ortamdaki en uygun noktayı da belirleyebilen robot birimleri, 2012 yılından beri geliştiriliyor ve 2016 yılında üretime safhasına giriş yapıyor.

Bu faydalı süreci gösteren tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/04/28/avert-robot-vehicle-extraction/