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Outlook kullanıcıları gelen kutusundan doğrudan Skype görüşmesi başlatabiliyor

6 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Outlook kullanıcıları gelen kutusundan doğrudan Skype görüşmesi başlatabiliyor

Microsoft'un 8.5 milyar dolara satın aldığı Skype platformu, firmanın yol haritası dahilinde sisteme entegre olmaya devam ediyor.

Önce tüm Live Messenger kullanıcılarını Skype'a aktaran ve Messenger'ı kapatan Microsoft, artık Outlook kullanıcılarına da doğrudan Skype üzerinden video görüşmesi başlatma imkanı sunmaya başladı.

Hizmet şu anda pilot bölgelerde deneniyor ve ilk durak İngiltere. Sonrasında ABD ve Almanya'ya açılacak. Gelecek aylarda ise tüm kullanıcılara erişim hakkı sunulacak.

Kullanıcılar Outlook gelen kutularından doğrudan sesli ve videolu görüşme başlatabiliyor. Ayrıca anlık mesaj da Skype üzerinden gönderilebiliyor. Kullanıcılar Skype rehberlerini Outlook rehberine de aktarabiliyor. 

Kullanıcıların öncelikle bir eklenti yüklemesi gerekiyor. Ardından çevrimiçi arkadaşlar mesaj bölümü altında görüntülenmeye başlıyor ve çağrı menüsü ile sesli veya görüntülü sohbet başlatılabiliyor.

Gmail de kullanıcılarına uzun süredir bu hizmeti sunuyor. Microsoft'un bu hamle ile Gmail'e kaçışları engellemek istediği düşünülüyor.

http://gadgets.ndtv.com/internet/news/outlookcom-users-start-getting-ability-to-make-skype-calls-from-their-inbox-360912 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
| OMG! | 6 yıl
Microsoft ile face iyi geçiniyor. Facebook görüşmeleri de skype üzerinden yapılabilse güzel olurdu.
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carter 6 yıl
Bu iyi oldu. Arada lazım olabilir.
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Behaviour 6 yıl
outlook kullanmayı sevmiyorum. gmaile devam
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