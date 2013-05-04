Outlook kullanıcıları gelen kutusundan doğrudan Skype görüşmesi başlatabiliyor





Microsoft'un 8.5 milyar dolara satın aldığı Skype platformu, firmanın yol haritası dahilinde sisteme entegre olmaya devam ediyor.





Önce tüm Live Messenger kullanıcılarını Skype'a aktaran ve Messenger'ı kapatan Microsoft, artık Outlook kullanıcılarına da doğrudan Skype üzerinden video görüşmesi başlatma imkanı sunmaya başladı.





Hizmet şu anda pilot bölgelerde deneniyor ve ilk durak İngiltere. Sonrasında ABD ve Almanya'ya açılacak. Gelecek aylarda ise tüm kullanıcılara erişim hakkı sunulacak.





Kullanıcılar Outlook gelen kutularından doğrudan sesli ve videolu görüşme başlatabiliyor. Ayrıca anlık mesaj da Skype üzerinden gönderilebiliyor. Kullanıcılar Skype rehberlerini Outlook rehberine de aktarabiliyor.





Kullanıcıların öncelikle bir eklenti yüklemesi gerekiyor. Ardından çevrimiçi arkadaşlar mesaj bölümü altında görüntülenmeye başlıyor ve çağrı menüsü ile sesli veya görüntülü sohbet başlatılabiliyor.





Gmail de kullanıcılarına uzun süredir bu hizmeti sunuyor. Microsoft'un bu hamle ile Gmail'e kaçışları engellemek istediği düşünülüyor.

http://gadgets.ndtv.com/internet/news/outlookcom-users-start-getting-ability-to-make-skype-calls-from-their-inbox-360912