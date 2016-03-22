Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Oyuncu bileşenleri pazarı büyümeye devam ediyor

Video oyunları, yıllardır popülaritesini hiç kaybetmedi ve kendisi ile ilgili segmentleri hayal kırıklığına uğratmadı. Mobil oyun tarafında olduğu gibi, masaüstü oyun tarafında da sürekli büyüme var.
3 yıl
2,5b
1
7
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Son yıllarda sürekli daralma yaşayan bilgisayar pazarında, oyuncu donanımları adete firmaların can simidi haline geldi. Gerek oyuncu dizüstü bilgisayarları, gerek hazır sistemler gerekse de toplama sistemler büyük ilgi görüyor ve yatırımlar da artmış durumda. Analizler, bu yıldan oldukça umutlu.

Sektörden gelen bilgilere göre, özellikle toplama oyuncu sistemleri segmentinde sürekli bir büyüme mevcut ve 2016 yılında talebin artacağı ifade ediliyor. Oyuncu aksesuarları ve bileşenleri, her zamankinden daha geniş bir ürün gamına sahip durumda. Lian Li ve G.SKILL gibi farklı firmalar da oyuncu donanımlarına adım attı. Üretici sayısının artması, paralel olarak ürün çeşitliliğini de artırıyor.

Ayrıca Bkz. "Pascal tabanlı Nvidia kartlar, benchmark testlerine düşmeye başladı"
Analizde en ilginç örneklerden birisi Thermaltake olarak öne çıkıyor. Gelirinin yüzde 80'ini kasa, güç kaynağı ve soğutma sistemleri gibi bileşenlerden elde eden Thermaltake, bir süredir de Tt eSports markasıyla oyuncu donanımları pazarında faaliyet gösteriyor. Firma oyuncu donanımları segmentinde geçen yıl yüzde 36 gelir artışı yaşadı. Bu yıl ise yüzde 20 civarında artış yaşaması bekleniyor. Önümüzdeki dönemde, oyuncu donanımları segmentine yapılan yatırımların daha da artacağı tahmin ediliyor.
 

http://hexus.net/gaming/news/hardware/91469-gaming-pc-diy-market-will-continue-grow-2016/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
fiyatlar aldı başını gitti yoksa dahada büyür de....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ULU GÖKTÜRK 3 yıl
Geçen gün oyuncu klozeti gördüm. Muadillerinden 500 TL fazlaydı. Kırmızı ve siyah renk tonlarıyla cezbediyor kullanıcısını.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmet4428 3 yıl
Oyuncu atlet, çorap, kilot, suyu, çayı, yemeği artık her şeyi çıkarırlar.
Oyuncu diye en dandik donanımları bile kırmızı siyah yaptılarya. :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 3 yıl
oyuncu avizesi arıyorum
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BeAr 3 yıl
Oyuncu halısı ve oyuncu terliği üzerinde çalışmalarım sürüyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Glorfindel1907 3 yıl
Daralma sadece bizim ülkemizde var sanırım hemen hemen hiçbir donanım ve bileşen fiyatlarını hak etmiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KalemKolik 3 yıl
Büyüyorda bizemi büyüyor.Fiyatlarda orantısız şekilde büyüdü.Amiral gemisi gpular böyle giderse bu yıl şahin parasına çıkacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Teknotel’in Telehouse İstanbul datacenter’ını tanıyoruz 3 yıl Yeni 9.7" iPad Pro hızı düşürülmüş A9X yongaseti ile geliyor 3 yıl Microsoft, Windows 10 Mobile'ın Kamera uygulamasındaki hatayı düzeltti 3 yıl Google Fotoğraflar servisi akıllı albüm özelliğiyle güncellendi 3 yıl Microsoft: "Dijital oyunların yeniden satışını düşünmüyoruz" 3 yıl MSI ürünlerine Batman v Superman damgası 3 yıl Müzik dinleme servislerinin gelirleri dijital satışları geçti 3 yıl Google'dan Türkiye ve Belçika için ücretsiz Hangouts arama desteği 3 yıl Dünyanın ilk 10 çekirdekli akıllı telefonu ZOPO Speed 8 ön siparişe hazır 3 yıl ABD Adalet Bakanlığı, iPhone kilidini açacak bir yöntem üzerinde çalışıyor 3 yıl Game of Thrones'un en büyük savaş sahnesi 6.sezonda 3 yıl Saatte 200 milyon kilometre hıza ulaşan uzay rüzgarları keşfedildi 3 yıl HTC 10, 12 Nisan'da resmiyete kavuşuyor 3 yıl Türkiye'nin ilk 3D yazıcı temelli yarışması sona erdi 3 yıl Huawei bilgisayar yaparsa... İşte ilk model ve incelemesi 3 yıl Tarihin tüm uzay görevlerini bu dev haritada bulabilirsiniz 3 yıl iPhone SE 4.5G desteğine sahip mi? 3 yıl Vodafone Beşiktaş'ın yeni stadında sunacağı 4.5G deneyimi ile de çok iddialı 3 yıl Microsoft Edge tarayıcısı için Adblock Plus eklentisi hazır 3 yıl OS X 10.11.4 El Capitan güncellemesi yayınlandı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Oyuncu bileşenleri pazarı büyümeye devam ediyor Sonraki Samsung Galaxy S5 için Android Marshmallow güncellemesi başladı 3 yıl The Division PC grafik değerlendirme videosu 3 yıl Intel'in efsanelerinden Andy Grove hayatını kaybetti 3 yıl Turkcell 4.5G şebekesi için 5 ilde yaptığı canlı test sonuçlarını paylaştı 3 yıl Apple, GPU tasarımcısı Imagination Technologies'i satın alabilir 3 yıl Dell, Türkiye’de ProSupport hizmetine başlıyor 3 yıl TP-LINK, küresel WLAN pazarındaki liderliğini sürdürüyor 3 yıl Samsung Galaxy Note 6 için Temmuz ayı işaret ediliyor 3 yıl Apple, iPad Pro'yu hızlı şarj edebilen USB Type C kablosunu satışa sundu 3 yıl Spotify'ın premium kullanıcı sayısı 30 milyon barajını aştı 3 yıl HTC Desire 816 Çift Sim modeli için Android Marshmallow güncellemesi başladı 3 yıl Hawkeye, kendi Netflix dizisine kavuşabilir 3 yıl iPhone SE'nin Avrupa fiyatı, ABD fiyatına oranla %40 daha yüksek 3 yıl Apple Watch'ın fiyatı revize edildi ve yeni kayış seçenekleri sunuldu 3 yıl Avrupa'daki Galaxy S7 siparişleri Samsung'un yüzünü güldürüyor 3 yıl Apple CareKit ile kullanıcılar da sağlık uygulamalarına dahil oluyor 3 yıl iPhone SE ve dahası “Simultane Çeviri” ile canlı yayın tekrarı 3 yıl iPhone SE, iPhone 5S ve 6S'den daha iyi pil ömrü sunuyor 3 yıl iPhone SE, iPhone 6s ve iPhone 5s fiyat karşılaştırması 3 yıl iPhone SE'nin kamera özellikleri ve ilk resmi test fotoğrafları Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim