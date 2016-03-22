Oyuncu bileşenleri pazarı büyümeye devam ediyor

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"Pascal tabanlı Nvidia kartlar, benchmark testlerine düşmeye başladı"

Son yıllarda sürekli daralma yaşayan bilgisayar pazarında, oyuncu donanımları adete firmaların can simidi haline geldi. Gerek oyuncu dizüstü bilgisayarları, gerek hazır sistemler gerekse de toplama sistemler büyük ilgi görüyor ve yatırımlar da artmış durumda. Analizler, bu yıldan oldukça umutlu.Sektörden gelen bilgilere göre, özellikle toplama oyuncu sistemleri segmentinde sürekli bir büyüme mevcut ve 2016 yılında talebin artacağı ifade ediliyor. Oyuncu aksesuarları ve bileşenleri, her zamankinden daha geniş bir ürün gamına sahip durumda.vegibi farklı firmalar da oyuncu donanımlarına adım attı. Üretici sayısının artması, paralel olarak ürün çeşitliliğini de artırıyor.Analizde en ilginç örneklerden birisiolarak öne çıkıyor. Gelirinin yüzde 80'ini kasa, güç kaynağı ve soğutma sistemleri gibi bileşenlerden elde eden Thermaltake, bir süredir demarkasıyla oyuncu donanımları pazarında faaliyet gösteriyor. Firma oyuncu donanımları segmentinde geçen yıl yüzde 36 gelir artışı yaşadı. Bu yıl ise yüzde 20 civarında artış yaşaması bekleniyor. Önümüzdeki dönemde, oyuncu donanımları segmentine yapılan yatırımların daha da artacağı tahmin ediliyor.