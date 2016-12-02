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Oyunculara Gigabyte Xtreme Gaming XC700W tam boy kasa

Sıvı soğutma tabanlı güçlü oyuncu sistemleri kurmak isteyenler için Gigabyte’ın Xtreme Gaming XC700W asındaki oyuncu kasası yeteri kadar iç hacim sunmaya geliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,7b
1
7
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyunculara Gigabyte Xtreme Gaming XC700W tam boy kasa

Oyuncu donanımları sektörünün sevilen ismi Gigabyte, Xtreme Gaming markasını büyütmeye devam ediyor. GTX 1050 serisinin ardından şimdi de tam boy bir ATX bilgisayar kasası Xtreme Gaming çatısı altına giriyor.

Sıvı Soğutma Sistemleri İçin İdeal

Gigabyte Xtreme Gaming XC700W asındaki oyuncu kasası paslanmaz çelik yapıda iken dış kapaklar alüminyum alaşımdan imal edilmiş. Yan tarafta ise tamamen açık bir dayanıklı cam panel yer alıyor. Kasanın boyutları 593.5 x 240.5 x 546.6mm iken ağırlığı da 15.4Kg.

Ön kısımda biraz cimri olan Gigabyte, 1 adet 5.25 inç veya 1 adet 3.5 inçlik yuva seçeneği bırakmış. Ayrıca E-ATX anakartlarına da destek sunulmuyor. Daha küçük mini-ITX ve m-ATX kasalar için ise destek unutulmamış.

Sıvı soğutma sistemleri için ideal olduğu ifade edilen kasanın içerisine 360mm uzunluğa kadar radyatör sığdırılabiliyor. Hava soğutma için ise aynı yere 3 adet 120mm fan sığdırılabiliyor. Arka kısımda da 140mm çapında bir fan yer alıyor. Kasaya 170 mm yüksekliğe kadar işlemci, 430mm uzunluğa kadar ekran kartı, 220mm uzunluğa kadar ATX güç kaynağı sığdırılabiliyor.

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Kasada 8 adet genişleme yuvası yer alıyor. Ayrılabilir bir yuva içerisinde ise 3 adet 2.5 inçlik veya 3.5 inçlik depolama sürücüsü için yer ayrılmış. Ayrıca anakartın arka kısmında da 2 adet 2.5 inçlik sürücü için yuva ayrılmış. Yine 2 adet USB 3.0, 2 adet USB 2.0 ve HD ses girişi mevcut. RGB LED aydınlatma Xtreme Engine yazılımı ile kontrol edilebiliyor. Henüz kasanın fiyatı açıklanmadı. 

 

http://hexus.net/tech/news/chassis/99814-gigabyte-xtreme-gaming-xc700w-full-tower-atx-case-announced/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kaazto28 2 yıl en beğenilen
Dolar aldı başını gitti bundan sonra sistem mi dizilir? Sistem dizmek için en mantıklısı asgari ücreti dolar olup ve maaşı yüksek olan ülkeye gidip biraz çalışıp oradan sistemi dizip Türkiye'ye gelmek. Bir dakika ya da Türkiye'ye hiç gelmemek...
Dolar aldı başını gitti bundan sonra sistem mi dizilir? Sistem dizmek için en mantıklısı asgari ücreti dolar olup ve maaşı yüksek olan ülkeye gidip biraz çalışı...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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Umutcan 2 yıl kaazto28
Şimdilik forumda yurtdışından gelme sıfır ürün satanlar oluyor, onlardan almak en mantıklısı. Örneğin gtx 1080 ülkemize göre 1000tl ucuza satılıyor.
TL değer kaybediyor fakat malesef maaşlar aynı oranda artırılmıyor dolayısıyla her geçen gün alım gücümüz iyice düşüyor. Yurtdışına gitme olayına ise katılıyorum,
green card çıksa durmayacağım.
Şimdilik forumda yurtdışından gelme sıfır ürün satanlar oluyor, onlardan almak en mantıklısı. Örneğin gtx 1080 ülkemize göre 1000tl ucuza satılıyor.TL değ...
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lbyibo 2 yıl
Bu kasa halkında yeni bilgiler varmı yoksa proje olarak rafamı kalktı.
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TorukMactoo 2 yıl
Güzel kasa ama kasada hava için delik yok lan :) Şaka değil abi heryeri kapalı bir üstü açık da içeri hava nasıl girecek de üstten havayı atacaksın? Ama çok şık kasa idi üzüldüm şimdi
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01myavuz 2 yıl
Beni al dedirtecek bir özellik göremedim, boyut ayrı sorun, fiyatta uygun olmazsa hiç gerek yok.
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kaazto28 2 yıl en beğenilen
Dolar aldı başını gitti bundan sonra sistem mi dizilir? Sistem dizmek için en mantıklısı asgari ücreti dolar olup ve maaşı yüksek olan ülkeye gidip biraz çalışıp oradan sistemi dizip Türkiye'ye gelmek. Bir dakika ya da Türkiye'ye hiç gelmemek...
2 Yanıt Yanıtla +12
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ahmetsaid_ak 2 yıl kaazto28
kaazto28

Dolar aldı başını gitti bundan sonra sistem mi dizilir? Sistem dizmek için en mantıklısı asgari ücreti dolar olup ve maaşı yüksek olan ülkeye gidip biraz çalışıp oradan sistemi dizip Türkiye'ye gelmek. Bir dakika ya da Türkiye'ye hiç gelmemek...

%100 katılıyorum ancak bu bir haber. Haberleri yapıyorlar ürünleri görüyoruz. Maddi durumu olanların veya donanım takipçilerin ilgisini çeken haberlerden biri. Dolar 4 olmadan sistem toplayın bu kasayı alın demiyorlar
1 Yanıt Yanıtla +2
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Umutcan 2 yıl kaazto28
Şimdilik forumda yurtdışından gelme sıfır ürün satanlar oluyor, onlardan almak en mantıklısı. Örneğin gtx 1080 ülkemize göre 1000tl ucuza satılıyor.
TL değer kaybediyor fakat malesef maaşlar aynı oranda artırılmıyor dolayısıyla her geçen gün alım gücümüz iyice düşüyor. Yurtdışına gitme olayına ise katılıyorum,
green card çıksa durmayacağım.
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