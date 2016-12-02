Oyunculara Gigabyte Xtreme Gaming XC700W tam boy kasa

Oyuncu donanımları sektörünün sevilen ismi Gigabyte, Xtreme Gaming markasını büyütmeye devam ediyor. GTX 1050 serisinin ardından şimdi de tam boy bir ATX bilgisayar kasası Xtreme Gaming çatısı altına giriyor.

Sıvı Soğutma Sistemleri İçin İdeal

Gigabyte Xtreme Gaming XC700W asındaki oyuncu kasası paslanmaz çelik yapıda iken dış kapaklar alüminyum alaşımdan imal edilmiş. Yan tarafta ise tamamen açık bir dayanıklı cam panel yer alıyor. Kasanın boyutları 593.5 x 240.5 x 546.6mm iken ağırlığı da 15.4Kg.

Ön kısımda biraz cimri olan Gigabyte, 1 adet 5.25 inç veya 1 adet 3.5 inçlik yuva seçeneği bırakmış. Ayrıca E-ATX anakartlarına da destek sunulmuyor. Daha küçük mini-ITX ve m-ATX kasalar için ise destek unutulmamış.

Sıvı soğutma sistemleri için ideal olduğu ifade edilen kasanın içerisine 360mm uzunluğa kadar radyatör sığdırılabiliyor. Hava soğutma için ise aynı yere 3 adet 120mm fan sığdırılabiliyor. Arka kısımda da 140mm çapında bir fan yer alıyor. Kasaya 170 mm yüksekliğe kadar işlemci, 430mm uzunluğa kadar ekran kartı, 220mm uzunluğa kadar ATX güç kaynağı sığdırılabiliyor.

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Kasada 8 adet genişleme yuvası yer alıyor. Ayrılabilir bir yuva içerisinde ise 3 adet 2.5 inçlik veya 3.5 inçlik depolama sürücüsü için yer ayrılmış. Ayrıca anakartın arka kısmında da 2 adet 2.5 inçlik sürücü için yuva ayrılmış. Yine 2 adet USB 3.0, 2 adet USB 2.0 ve HD ses girişi mevcut. RGB LED aydınlatma Xtreme Engine yazılımı ile kontrol edilebiliyor. Henüz kasanın fiyatı açıklanmadı.