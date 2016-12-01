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DJI Inspire 2 modelinin hızı düşürülüyor

Sinemacılara yönelik olarak piyasaya çıkmaya hazırlanan DJI’ın yeni Drone modeli Inspire 2, çekim kalitesi göz önünde bulundurularak hız değerlerinde kesintiye gidiyor.
2 yıl
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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DJI Inspire 2 modelinin hızı düşürülüyor
 

Kamera odaklı Drone konusunda en iyi firmalardan birisi olarak gösterilen Çinli DJI, yeni modeli Inspire 2 ile ilgili önemli bir kısıtlamaya gidiyor. Yeni hava aracının hem hızlanması hem de ortalama hızında düşüş söz konusu.

Video kalitesi ve stabilite konularında ortaya çıkan problemler nedeniyle yeni aracın hızının azaltılması kararlaştırıldı. Buna göre aracın 107 kilometre/saat olan en yüksek hızı 94 km/s seviyesine çekildi. Ayrıca 80km/s hıza çıkma süresi olan 4 saniye de 5 saniyeye yükseltildi. Aradaki farklar çok büyük görünmeyebilir ancak DJI Inspire 2 film endüstrisine hitap ettiği için video kayıtlarındaki en küçük bir dengesizlik her şeyi alt üst edebilir.

DJI Inspire 2

DJI Inspire serisi film endüstrisinde çok tutulan bir seri. Inspire 2 de bu başarıyı devam ettirmeyi amaçlıyor. 2 adet kamera yerleştirebileceğiniz cihaz, çift batarya sistemi ile 27 dakika havada kalabiliyor ve engelleri otomatik olarak aşabiliyor.

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Yeni görüntü işleme sistemi 4K ve 5.2K çözünürlükteki kayıtları dahili SSD birimine atabiliyor. Ayrıca Full HD olarak canlı yayın yapabilmek de mümkün. Soğuk havalarda cihazın kendisini ısıtabildiği bir sistem de eklenmiş. Cihaz sinemacılara özel pek çok filtre ve efekt yazılımı da sunuyor. Hali hazırda 3000$ ön sipariş etiketi mevcut.


http://www.theverge.com/circuitbreaker/2016/11/30/13790542/dji-inspire-2-top-speed-reduced Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kerim5100 2 yıl
Yeni model çıkacaktır kaç senedir bu hızda şimdi mi düşürecekleri tuttu...
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dere.beyi 2 yıl
acaba kaç saat dayanıyor ?
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_WaMpire_ 2 yıl dere.beyi
Orijinalden alıntı: dere.beyi

acaba kaç saat dayanıyor ?

Saat derken :) 27 dakika ortalama hızda full hızda daha da düşer, üzerinde çift batarya mevcut. Dakikayı artırmanın malesef bir yolu yok, mevcut batarya ağırlığında ama daha fazla Amper e sahip bataryalar çıkarsa ancak. Yada 3 batarya vs ekleyeceksin ama gel gör ki denge vs bir sürü etkeni var. : )
Tabi 3000$ a sadece kamerasız versiyonu alıyorsunuz : ) CINESSD vs gibi film ekipmanlarınıda eklerseniz rahat 7000$ ı bulur :D
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Ussuz 2 yıl
Vay arkadaş bizim arabadan hızlıymış alet
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