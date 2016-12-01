DJI Inspire 2 modelinin hızı düşürülüyor

Kamera odaklı Drone konusunda en iyi firmalardan birisi olarak gösterilen Çinli DJI, yeni modeli Inspire 2 ile ilgili önemli bir kısıtlamaya gidiyor. Yeni hava aracının hem hızlanması hem de ortalama hızında düşüş söz konusu.

Video kalitesi ve stabilite konularında ortaya çıkan problemler nedeniyle yeni aracın hızının azaltılması kararlaştırıldı. Buna göre aracın 107 kilometre/saat olan en yüksek hızı 94 km/s seviyesine çekildi. Ayrıca 80km/s hıza çıkma süresi olan 4 saniye de 5 saniyeye yükseltildi. Aradaki farklar çok büyük görünmeyebilir ancak DJI Inspire 2 film endüstrisine hitap ettiği için video kayıtlarındaki en küçük bir dengesizlik her şeyi alt üst edebilir.

DJI Inspire 2

DJI Inspire serisi film endüstrisinde çok tutulan bir seri. Inspire 2 de bu başarıyı devam ettirmeyi amaçlıyor. 2 adet kamera yerleştirebileceğiniz cihaz, çift batarya sistemi ile 27 dakika havada kalabiliyor ve engelleri otomatik olarak aşabiliyor.

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Yeni görüntü işleme sistemi 4K ve 5.2K çözünürlükteki kayıtları dahili SSD birimine atabiliyor. Ayrıca Full HD olarak canlı yayın yapabilmek de mümkün. Soğuk havalarda cihazın kendisini ısıtabildiği bir sistem de eklenmiş. Cihaz sinemacılara özel pek çok filtre ve efekt yazılımı da sunuyor. Hali hazırda 3000$ ön sipariş etiketi mevcut.