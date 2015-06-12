Oyunculara özel router: Snapdragon işlemcili ASRock G10 video ön inceleme

Anakart üreticisi ASRock, G10 modeliyle birlikte router pazarına da adım atıyor. Yüksek performans sınıfında yer alan G10 hem tasarımı hem de Snapdragon işlemci gibi donanım özellikleriyle ilgi çekeceğe benziyor. Detaylar videomuzda.

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