Oyunculara özel router: Snapdragon işlemcili ASRock G10 video ön inceleme

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|Almanya'da üniversitenin fiber optik bağlantısı ile tüm oyunlarda batı avrupa serverlarında maksimum 20ms,alman serverlarında 10-15ms görüyorum.Hemde laptop un onboard ethernet i ile :) Hikaye bu aletler.Olay internette bitiyor.
| Zaten bu tür "gamer router" aletler internetinizin gecikmesini düşürüyoruz diye reklam edilmiyor Yanlış anlamayın.
Kullandığınız internetin hızını ve belli bir servere olan gecikmesini hiçbir aygıt azaltamaz. (10ms ise 5ms yapamaz, hızı 5Mbps ise 8Mbps yapamaz). Bu tür aletler sadece olan interneti daha iyi paylaştırmak için var ki onuda yukarıda yazdığım gibi yapamıyorlar bile.
edit: Olay internette bitmiyor. İster 100Mbps internetin olsun isterse 1000Mbps, aynı anda birisi bir sürü download açtı diyelim (torrent, idm vs) full hız kullanıyor, sen de online oyun oynuyorsun, ping tavan yapacaktır. Yukarıda paylaştığım şeyi kullanırsan eğer (routerboard da çalışıyor), sen online oyundayken sana ayrılmış garanti 1Mbps gelecek böylece ping normal seviyede olacak.
Seefoo
6ms alıyorum ben
|Ülkemizde bu gibi ürünlere para dökmek gereksiz.
|Rahatlıkla söyleyebilirim ki, bu "oyuncu" routerların hepside yalan, istediğiniz gibi çalışmaz :) Videolarla hiç belirtilmiyor, bunlara QoS deniliyor yani hizmet kalitesi. Temel amacı ise işlere öncelik vermek, bunun içinse her bir uygulama(Layer 7) ya da port numarası ya da daha başka şeyler üzerinden bandwidth ayırmaya dayalı.
Piyasadaki her türlü üst düzey markaların FW lerine baktım, hepside port numarası üzerinden oyunlara bandwidth önceliği atayarak çalışıyor ama aslında beklenileni vermiyor :) Çoğu zaman BF4 gibi oyunlarda mesela kullanılan port sayısı dinamik olarak değişebiliyor.
Ayrı konu olarak, anakartlardaki ethernet kartının böyle bir özelliği var ise, yine çalışmayacağı gibi hiçte pratik olmayacak eğer tek bir PC den fazla bir aygıt aynı interneti paylaşıyorsa.
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Bununla ilgili bu tür markaların en iyi yapabileceği şey, ya bazı çalışanlarına güncel oyunların kullandığı port numaralarını oyun firmalarından düzenli olarak alıp, bunu ufak updatelerle router FW sine vererek oyunculara ulaştırabilir. Ya da, direkt uygulama üzerinden yani L7 oluyor, her bir güncel oyun için oyunun kullandığı paketleri tespit edebilen uzunca bir kod yazmaları lazım.
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Bunları ben routerboard routerımla (low level networke hakim olacağınız profesyonel bir aygıt) yapmaya çalıştım fakat başarısız oldum.
Fakat kendimce başka bir yöntem buldum. Kişi belli bir miktar bandwidth kullanıyorsa (100-400Kbps arası download) yüksek ihtimal oyun oynuyordur, ona 1Mbps garanti hız sağla. Şu ana kadar kusursuz şekilde çalıştı, başkası torrent ya da başka download upload gerkiren iş yapıyorken oyun oynayan kişide ping yükselmeleri olmuyor.
İmzamda konusu var, isteyen bakabilir.
|Para tuzağı, oyuncular içinmişmiş. Bunu alan oyuncular 50 ms az ping alıyor, 10 kill fazla yapıyor muş.
|Çok ısınır laa buu:))
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Fiber olmadıktan sonra bir işe yaramaz.
|internetimiz kötü router'ımız iyi olsa ne olur
|Şimdi modem mi bu? Bizim namussuz Huaweii yan odadan çekmiyor adamlar modem diye uzay mekiği yapmış
Piyasadaki her türlü üst düzey markaların FW lerine baktım, hepside port numarası üzerinden oyunlara bandwidth önceliği atayarak çalışıyor ama aslında beklenileni vermiyor :) Çoğu zaman BF4 gibi oyunlarda mesela kullanılan port sayısı dinamik olarak değişebiliyor.
Ayrı konu olarak, anakartlardaki ethernet kartının böyle bir özelliği var ise, yine çalışmayacağı gibi hiçte pratik olmayacak eğer tek bir PC den fazla bir aygıt aynı interneti paylaşıyorsa.
---
Bununla ilgili bu tür markaların en iyi yapabileceği şey, ya bazı çalışanlarına güncel oyunların kullandığı port numaralarını oyun firmalarından düzenli olarak alıp, bunu ufak updatelerle router FW sine vererek oyunculara ulaştırabilir. Ya da, direkt uygulama üzerinden yani L7 oluyor, her bir güncel oyun için oyunun kullandığı paketleri tespit edebilen uzunca bir kod yazmaları lazım.
---
Bunları ben routerboard routerımla (low level networke hakim olacağınız profesyonel bir aygıt) yapmaya çalıştım fakat başarısız oldum.
Fakat kendimce başka bir yöntem buldum. Kişi belli bir miktar bandwidth kullanıyorsa (100-400Kbps arası download) yüksek ihtimal oyun oynuyordur, ona 1Mbps garanti hız sağla. Şu ana kadar kusursuz şekilde çalıştı, başkası torrent ya da başka download upload gerkiren iş yapıyorken oyun oynayan kişide ping yükselmeleri olmuyor.
İmzamda konusu var, isteyen bakabilir.