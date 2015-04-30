Özçekim çubuklarına ilginç bir yaklaşım : Selfie kolu

Günümüz en popüler eylemlerinden birisi hiç şüphesiz selfie. Türkçeye "özçekim" olarak çevrilen bu kelime özellikle mobil cihazlarda ön kamera kullanımının yaygınlaşmasıyla en çok telafuz edilen kelimelerden birisi oldu, daha sonra 2013 yılında Oxford üniversitesi tarafından yılın kelimesi seçilerek İngilizce sözlüğe eklendi.

Daha sonra adeta çılgınlık derecesinde giderek artan bu eylem günümüzde bir çok aksesuarı da beraberinde getirdi. En popüler çözümlerden birisi ise "özçekim çubuğu" adı verilen, kullanıcıların daha geniş açılar yakalamak ve daha kolay fotoğraflar çekmek için kullandıkları çubuk.

Eric Snee ve Justin Crowe adındaki iki tasarımcı ise bu konuda bir farklılaşmaya giderek özçekim çubuklarına yeni bir anlam kazandırmışlar. İnsan eli şeklinde tasarlanan bu çubuk ile fotoğrafını çeken kişi sanki bir başkasıyla el ele tutuşuyormuş izlenimi veriyor. Şimdilik prototip aşamasında olan "Özçekim kolu" çok gerçekçi bir görünüme sahip değil. Ancak sosyal medyadaki yoğun ilgi prototipin daha da geliştirilerek daha gerçekçi bir görünüm elde edileceğinin habercisi durumunda. Özçekim çılgınlığının ise bundan sonra hangi noktalara ulaşacağı merak konusu.