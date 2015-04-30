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Özçekim çubuklarına ilginç bir yaklaşım : Selfie kolu

Eric Snee ve Justin Crowe adındaki iki tasarımcı tasarladıkları yeni "özçekim çubuğu" ile dikkat çekiyor. İnsan eli şeklinde tasarlanan bu çubuk ile fotoğrafını çeken kişi sanki bir başkasıyla el ele
4 yıl
2,3b
1
20
Cep Tel Aksesuarları
Oğuz Avcı
Editör
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Özçekim çubuklarına ilginç bir yaklaşım : Selfie kolu
 
Günümüz en popüler eylemlerinden birisi hiç şüphesiz selfie. Türkçeye "özçekim" olarak çevrilen bu kelime özellikle mobil cihazlarda ön kamera kullanımının yaygınlaşmasıyla en çok telafuz edilen kelimelerden birisi oldu, daha sonra 2013 yılında Oxford üniversitesi tarafından yılın kelimesi seçilerek İngilizce sözlüğe eklendi.

Daha sonra adeta çılgınlık derecesinde giderek artan bu eylem günümüzde bir çok aksesuarı da beraberinde getirdi. En popüler çözümlerden birisi ise "özçekim çubuğu" adı verilen, kullanıcıların daha geniş açılar yakalamak ve daha kolay fotoğraflar çekmek için kullandıkları çubuk.
 
Özçekim çubuklarına ilginç bir yaklaşım : Selfie kolu

Eric Snee ve Justin Crowe adındaki iki tasarımcı ise bu konuda bir farklılaşmaya giderek özçekim çubuklarına yeni bir anlam kazandırmışlar. İnsan eli şeklinde tasarlanan bu çubuk ile fotoğrafını çeken kişi sanki bir başkasıyla el ele tutuşuyormuş izlenimi veriyor. Şimdilik prototip aşamasında olan "Özçekim kolu" çok gerçekçi bir görünüme sahip değil. Ancak sosyal medyadaki yoğun ilgi prototipin daha da geliştirilerek daha gerçekçi bir görünüm elde edileceğinin habercisi durumunda. Özçekim çılgınlığının ise bundan sonra hangi noktalara ulaşacağı merak konusu.
Özçekim çubuklarına ilginç bir yaklaşım : Selfie kolu
 

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yunus626emre 4 yıl
Saçmalığa bak :)
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jacquer 4 yıl
Ahahah tasarımı şık fena değil bence
2-3 aya türerler bir sürü
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Selfie'yi anlarım da şu lanet olası selfie çubuğu nedir ya
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cabriolet1981 4 yıl
Kol, Walking Dead dizisinden fırlamış gibi. Ayrıca şu Özçekim nasıl bi sözdür ya iğrenç. Bir şey yurtdışında çıkmışsa onun adı kullanılsın yani herşey de türkçeye çevrilcek diye bir şart yok.
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flowerhorn 4 yıl cabriolet1981
cabriolet1981
Kol, Walking Dead dizisinden fırlamış gibi. Ayrıca şu Özçekim nasıl bi sözdür ya iğrenç. Bir şey yurtdışında çıkmışsa onun adı kullanılsın yani herşey de türkçeye çevrilcek diye bir şart yok.

Selfie daha mı güzel

Bir insan geçmişini unutuyorsa vay haline
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Stygián 4 yıl
Murad Osmann ın çalışmalarından esinlenilmiş galiba o açıdan bakınca bir mantığa oturuyor yoksa über saçma...
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beter.böcek 4 yıl
Bunlar hic birsey cok buyuk seyler olacak :)
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efsane2bin6 4 yıl



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Desider.org 4 yıl
Kız modelide varsa olabilir
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teramit 4 yıl
ürün çok satarsa o kol ünlü olur :)
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Jack! 4 yıl
En saçma ürün kategorisinde birinci olur..
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*GameOver* 4 yıl

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paldov 4 yıl
teknoloji iyi güzelde, bir yerden sonra pohu çıkıyor.
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huseyincarnege 4 yıl
güzel ama sanki zombi kolu tutmuş gibi duruyo

karıda çirkinmiş
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M-A-K 4 yıl
Bu da olmasaydı ne yapardık.
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