Özel Haber: AMD, FX işlemciler için 1090FX yonga setini hazırlıyor

Bulldozer tabanlı FX işlemci ailesini geçtiğimiz haftalarda kullanıma sunan AMD, gün ışığına çıkan yeni bir dökümana göre yeni yılda çipset güncellemesine de gidebilir. Soket AM3+ formundaki yeni nesil FX işlemcileri için 9 serisi anakartları Haziran ayından bu yana pazarda olan AMD, özellikle sistem üreticilerini etkileyebilmek adına daha fazla özellik sunan ve şirket içerisinde şu an 1090FX kuzey köprüsü ve SB1060 güney köprüsü kod adlarıyla anılan yeni çipsetini önümüzdeki yılın ilk aylarında, Intel'in Ivy Bridge jenerasyonuna karşı pazara sunabilir.



Bilindiği üzere Intel, Sandy Bridge ailesinin yerini alacak 22nm Ivy Bridge işlemcileriyle birlikte platform bazında ilk defa doğal USB 3.0 desteği sunmaya başlayacak. AMD şu anda doğal USB 3.0 desteği sunuyor ancak bu destek Fusion platformunda yer veriliyor. Yüksek performans segmentindeki Scorpius Platformu'nda (Bulldozer FX işlemciler + 9 serisi çipsetler) ise bu destek üçüncü parti kontrolcüler ile sağlanıyor. Intel'in Ivy Bridge platformuna karşı AMD, 1090FX çipseti ile hem daha fazla sayıda SATA-III portu hem de USB 3.0 desteği sunmayı hedefliyor. AMD'nin resmi dökümanına göre 1090FX, var olan PCIe x16 x 2 konfigürasyonunu sürdürecek ve ek olarak 8x SATA-III portu ve doğal USB 3.0 desteği ile birlikte gelecek.



AMD'nin resmi dökümanı, Intel'in Ivy Bridge platformuna karşı mevcut platformun güçlü ve zayıf olduğu yanları da özetliyor. Ivy Bridge işlemci ailesi için çıkacak Z77 gibi çipsetlere kıyasla 1090FX'in daha fazla sayıda SATA portu ve 2x 16x PCIe desteği sunacağına dikkat çeken AMD, aynı zamanda en iyi ihtimalle FX Next olarak bilinen ve Piledriver tasarımını temel alan ikinci nesil FX işlemci platformu çıkana kadar ki yine AMD dökümanlarına göre bu işlemcilerin 2012 3. çeyreğinde üretime girmesi ve takip eden süreçte lanse edilmesi bekleniyor, PCIe 3.0 desteği sunacak gibi görünmüyor. Daha ileri üretim teknolojisi, 3D transistör teknolojisi, daha yüksek performans ve daha gelişmiş grafik gibi özelliklerle gelecek olan Intel Ivy Bridge platformuna karşı AMD Bulldozer ailesinin yeni çipset ile ne derece rekabetçi olacağını bekleyip göreceğiz. Bu arada merak edenler için FX-8170 işlemcisinin de 2012 başında çıkacağını not düşelim.

