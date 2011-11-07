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Özel Haber: AMD, FX işlemciler için 1090FX yonga setini hazırlıyor

7 yıl
14,8b
1
23
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bulldozer tabanlı FX işlemci ailesini geçtiğimiz haftalarda kullanıma sunan AMD, gün ışığına çıkan yeni bir dökümana göre yeni yılda çipset güncellemesine de gidebilir. Soket AM3+ formundaki yeni nesil FX işlemcileri için 9 serisi anakartları Haziran ayından bu yana pazarda olan AMD, özellikle sistem üreticilerini etkileyebilmek adına daha fazla özellik sunan ve şirket içerisinde şu an 1090FX kuzey köprüsü ve SB1060 güney köprüsü kod adlarıyla anılan yeni çipsetini önümüzdeki yılın ilk aylarında, Intel'in Ivy Bridge jenerasyonuna karşı pazara sunabilir.

Bilindiği üzere Intel, Sandy Bridge ailesinin yerini alacak 22nm Ivy Bridge işlemcileriyle birlikte platform bazında ilk defa doğal USB 3.0 desteği sunmaya başlayacak. AMD şu anda doğal USB 3.0 desteği sunuyor ancak bu destek Fusion platformunda yer veriliyor. Yüksek performans segmentindeki Scorpius Platformu'nda (Bulldozer FX işlemciler + 9 serisi çipsetler) ise bu destek üçüncü parti kontrolcüler ile sağlanıyor. Intel'in Ivy Bridge platformuna karşı AMD, 1090FX çipseti ile hem daha fazla sayıda SATA-III portu hem de USB 3.0 desteği sunmayı hedefliyor. AMD'nin resmi dökümanına göre 1090FX, var olan PCIe x16 x 2 konfigürasyonunu sürdürecek ve ek olarak 8x SATA-III portu ve doğal USB 3.0 desteği ile birlikte gelecek.

AMD'nin resmi dökümanı, Intel'in Ivy Bridge platformuna karşı mevcut platformun güçlü ve zayıf olduğu yanları da özetliyor. Ivy Bridge işlemci ailesi için çıkacak Z77 gibi çipsetlere kıyasla 1090FX'in daha fazla sayıda SATA portu ve 2x 16x PCIe desteği sunacağına dikkat çeken AMD, aynı zamanda en iyi ihtimalle FX Next olarak bilinen ve Piledriver tasarımını temel alan ikinci nesil FX işlemci platformu çıkana kadar ki yine AMD dökümanlarına göre bu işlemcilerin 2012 3. çeyreğinde üretime girmesi ve takip eden süreçte lanse edilmesi bekleniyor, PCIe 3.0 desteği sunacak gibi görünmüyor. Daha ileri üretim teknolojisi, 3D transistör teknolojisi, daha yüksek performans ve daha gelişmiş grafik gibi özelliklerle gelecek olan Intel Ivy Bridge platformuna karşı AMD Bulldozer ailesinin yeni çipset ile ne derece rekabetçi olacağını bekleyip göreceğiz. Bu arada merak edenler için FX-8170 işlemcisinin de 2012 başında çıkacağını not düşelim.
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DH Misafiri 7 yıl
yav nasıl olmaz PCI-e 3.0 :S
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cagataykoroglu 7 yıl
-VesselaM-
ultra_stormHani sadece intel chipset değiştiriyordu hep ?
AMD 990 anakartlarda Phenom FX, Athlon 64 FX, Sempron desteği bile var ve bu yongada da olacak775-1155-1156-1366-2011 gibi değil durum.Evet intel habire yonga seti değiştiriyor ama amd geriye uyumlu kalmaya özen gösteriyor sebepleri ayrı bir konu olsada durum bu

eh destek olur tabii performans artmayınca desteklemesi zor olmuyordur :)
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soar.kerrigan 7 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu

-VesselaM-

ultra_stormHani sadece intel chipset değiştiriyordu hep ?
AMD 990 anakartlarda Phenom FX, Athlon 64 FX, Sempron desteği bile var ve bu yongada da olacak775-1155-1156-1366-2011 gibi değil durum.Evet intel habire yonga seti değiştiriyor ama amd geriye uyumlu kalmaya özen gösteriyor sebepleri ayrı bir konu olsada durum bu


eh destek olur tabii performans artmayınca desteklemesi zor olmuyordur :)

haha cok komik haha bi guldum bi guldum haha

.......
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redoracle 7 yıl
İyi de pcı ex 3 lü gpular çıkaracak amd niye pcı ex 3 lü anakart çıkarmıyor ve intelin ekmeğine yağ sürüyor anlayamadım.
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Rubisco 7 yıl
Tr gibi yerlerde, distribitörlüğü değmeyecek firmalara bırakırlarsa, mal bi türlü gelmezse, i5 2500k ları geçtiği yerlerde işine yarayacak adamda alamazsa böyle olur.
Performans olarak 990 lı anakartlardan biraz da olsa üstüne çıkabilirse ne ala. Bizimki gibi memleketlere ne zman gelir hiç belli değil.
Performans olarak şimdikinin üstüne biraz da olsa bişeyler katması için fazla zman yok. SB-e leri kıstas olarak kabul eden varmı bilmiyorum ama kimse onlara eşşek yüküyle para vermez. Geriye hedef olarak kabul edebileceği Ivy Bridge kalıyor. Ivy Bridgler, şimdiki SB'lerden rahatça en az %10 15 daha hızlı olucak. AMD nin çok çok az zmanı var sonuç olarak. Yazılımcıları geliştiricileri, daha fazla thread, daha paralel kodlama konusunda yönlendiremeyeceği aşikar. Intel gibi herkezi ynlendirmeye tehdit etmeye hiçbişeyi yetmez. Sonuçta işler kötü gidiyor.
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-VesselaM- 7 yıl
ultra_storm
Hani sadece intel chipset değiştiriyordu hep ?

AMD 990 anakartlarda Phenom FX, Athlon 64 FX, Sempron desteği bile var ve bu yongada da olacak
775-1155-1156-1366-2011 gibi değil durum.Evet intel habire yonga seti değiştiriyor ama amd geriye uyumlu kalmaya özen gösteriyor sebepleri ayrı bir konu olsada durum bu
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ultra_storm 7 yıl
Hani sadece intel chipset değiştiriyordu hep ?
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JrMaster 7 yıl
anakartı olanların anakart değiştirmesine gerek yok okumadan yorum yapmayın
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alpa07 7 yıl
İntel gibi durmadan soket değiştirmiyorlar :)
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aceleciburak 7 yıl
AMD nin artık uyumluluk yerine yeni platforma ihtiyacı var bi uyumluluk için kendini ve ismini heba ediyor doğrusu sıfırdan bi mimariye sıfırdan bir soket yapısı gerekir uyumluluk olayını fazla abarttı cidden bir amd kulllanıcısı olarak ben bile durumdan sıkıldım ve APU lar gelene kadar elimdeki sistemle yetinmeye çalışacam bana göre FX serisi yerine bulldozerli APU lar gerçek bi ilerleme olacak gibi geliyo ben ancak apuya ilerleme gözü ile bakarım...
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sewok 7 yıl
Problemlerin cozulmesi ve am3+ platformuna devam edilmesi olumlu ancak cpu ve anakart fiyatlarinin dusmesi gerekir ki son kullanici cezbedilebilsin. Cunku sonucta f/p cogu zaman son kullaniciyi Amd ye kazandirir. Su anki mevcut durumda f/p Amd ile Intel arasinda cok az bir fark var.Buda son kullanicinin karar vermesini zorlastiriyor... Bu nedenle Amd nin biran once fiyatlarini gozden gecirip daha ucuza vede problemsiz cpu ve yongalar uretmesi lazim... Yuzde 5lik bir indirim bile binlerce insanin Amd almasina sebep olabilir...
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