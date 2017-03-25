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Özgürlükler ülkesi ABD'de senatodan skandal karar: Abonelerin internet verileri satılacak!

ABD Senatosu, geçen yıl kabul edilen geniş bant gizlilik kurallarını kaldırarak internet servis sağlayıcılarının kullanıcıların verilerini paylaşmasına olanak sağlıyor.
2 yıl
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Diğer
Furkan Babur
Yazar
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Özgürlükler ülkesi ABD'de senatodan skandal karar: Abonelerin internet verileri satılacak!
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ABD Senatosu, ülkedeki internet kullanıcılarının tepkisine neden olan bir kararı onayladı. Senato, geçen yıl Federal İletişim Kurulu(FCC) tarafından kullanıcıların gizliliği ve verilerinin korunması amacıyla düzenlenen ve AT&T, Verizon gibi internet servis sağlayıcılarının kullanıcıların tarayıcı geçmişlerini ve diğer özel bilgilerini farklı şirketlerle paylaşabilmesi için ancak kullanıcıların açık rızası gerektiğini belirten geniş bant gizlilik kurallarının kaldırılmasını kabul etti.

Geçen yıl ekim ayında yürürlüğe giren geniş bant gizlilik kuralları, kabul edildiği dönemde internet servis sağlayıcılarının kullanıcılara ait bazı bilgileri; reklamverenler veya sosyal medya şirketleriyle paylaştığı iddialarının çoğalması üzerine kullanıcılardan açık onay almaksızın böyle bir uygulamayı gerçekleştiren telekomünikasyon şirketlerinin cezalandırılması için hazırlanmıştı ancak iki hafta önce Cumhuriyetçi Parti’den Senatör Jeff Flake, bu düzenlemenin kaldırılarak tüketiciler için artık boğucu hale gelen internet düzenlemelerine son vermek istediklerini söyleyerek düzenlemenin kaldırılması için oy kullanacaklarını açıklamıştı.

Alınan bu kararın, FCC’nin artık Cumhuriyetçi Parti ağırlıklı bir kurum haline geldiği bu nedenle kurumun geçmiş yıllarda(Demokrat Parti ağırlıklı iken) yaptığı düzenlemelerin kaldırılmaya başlandığı iddiasıyla aslında politik bir nedeni olduğu da düşünülüyor. Son olarak Donald Trump’ın imzalamasıyla birlikte geniş bant gizlilik kurallarını ortadan kaldıracak bu kararın tüketiciler için oluşturabileceği tehlikelere dikkat çeken Demokrat Parti’den Ed Markey, internet servis sağlayıcıları yerine ‘’kar için bilgi satanlar’’ veya ‘’kullanıcı bilgilerini istila edenler’’ demenin daha doğru olacağını söyledi.

İnternet Servis Sağlayıcıları İçin Altın Madeni

‘’Her sabah siz uyanıp haberlere ya da hava durumuna bakarken internet servis sağlayıcınızın bu bilgileri anlık olarak diğer şirketlerle paylaşması sonucu şirketler sizin ne zaman uyandığınızı, neler yaptığınızı, nasıl hissettiğinizi bilebilir.’’ diyen Ed Markey’e Senatör Bill Nelson da bu verilerin internet servis sağlayıcıları için altın madeni değerinde olduğunu ve artık en yüksek teklifi veren şirketin kullanıcıların bilgilerine sahip olacağının altını çizdi.

Karara tepki gösteren senatörler ve kişisel gizlilik taraftarı sivil toplum kuruluşları şimdiden Beyaz Saray’a 90.000’in üzerinde dilekçe göndermiş durumda. Daha önce FCC’nin bazı kararlarına tepki gösteren Facebook ve Google henüz bu konuyla ilişkin yorum yapmamış olsa da internet kullanıcılarının bu karardan hiç memnun olmayacağı düşünülüyor. 


https://arstechnica.com/tech-policy/2017/03/senate-votes-to-let-isps-sell-your-web-browsing-history-to-advertisers/ Yorum Yaz
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java 2 yıl en beğenilen
Başlık yanlış olmuş, özgürlük Amerika'da değil Türkiye'de... Orada başkana küfür et bakalım ne oluyor... Cümleni tamamlayamazsın... CIA, FBI, NSA vs vs. 50 tane örgüt var adamlarda...
Bizdekilerin an itibariyle söylemediği, söyleyemediği bir şey kalmadı cumhurun başkanına...
Polisin öldürdüğü insan sayısı sadece 2016 yılında 1080 kişi... Sonra kalkmış Türkiye'ye insan hakları konusunda ders vermeye kalkıyorlar...
Başlık yanlış olmuş, özgürlük Amerika'da değil Türkiye'de... Orada başkana küfür et bakalım ne oluyor... Cümleni tamamlayamazsın... CIA, FBI, NSA vs vs. 50 tane...
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17 Yanıt Yanıtla +74
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akengin69 2 yıl java
Ben stajer avukatken girdiğim bir mahkemede bir adam uzun adama Allah belanı versin dediği için yargılanıyordu.Bir sürü insan şu an hapiste cumhurbaşkanına hakaretten.Bu dediğime inanmıyor musunuz ? Kolayı var hemen sağlamasını yapabilirsiniz.Şöyle ki twittera girin sayın cumhurbaşkanımıza hakaret edin ve yargı sistemimizin ne kadar hızlı olduğuna şaşıracaksınız.Çok süre geçmeden kendinizi hapiste bulacaksınız.Yani o yüzden boş konuşmayın.
Ben stajer avukatken girdiğim bir mahkemede bir adam uzun adama Allah belanı versin dediği için yargılanıyordu.Bir sürü insan şu an hapiste cumhurbaşkanına hak...
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1 Yanıt Yanıtla +57
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Ken Block43 2 yıl java
java
Başlık yanlış olmuş, özgürlük Amerika'da değil Türkiye'de... Orada başkana küfür et bakalım ne oluyor... Cümleni tamamlayamazsın... CIA, FBI, NSA vs vs. 50 tane örgüt var adamlarda...
Bizdekilerin an itibariyle söylemediği, söyleyemediği bir şey kalmadı cumhurun başkanına...
Polisin öldürdüğü insan sayısı sadece 2016 yılında 1080 kişi... Sonra kalkmış Türkiye'ye insan hakları konusunda ders vermeye kalkıyorlar...

Offf sıktınız ama
javaBaşlık yanlış olmuş, özgürlük Amerika'da değil Türkiye'de... Orada başkana küfür et bakalım ne oluyor... Cümleni tamamlayamazsın... CIA, F...
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Yanıtla +51
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FlyingUnderpants 2 yıl
Özgürlükler ülkesi Avrupa'dakilerdir. ABD kendi halkını kandıran, tum dünyayı kendi çıkarları doğrultusunda şekillendiren bir ülkedir.
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burakk, 2 yıl
Amerika-Türkiye pek fark etmiyor.. Öpenler ve öpülenler.
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darkdiva 2 yıl
Daha bir iki sene önce Obama, kendisine hakaret eden insanların twitlerini okuyup gülmemiş miydi? Java isimli arkadaş hayal dünyasını anlatmış galiba.
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dawras 2 yıl
en azinda. haber verilmis bizde ki gibi verileriniz insanlarim elinde komik paralara gezmiyor. Isi insan olan sektorlerde calisanlar bilir nufus bilgilerinize kadar satildigini.
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orientem 2 yıl
Siz neyden bahsediyorsunuz bizim Amerika'yı eleştirme hakkımız yok bizde en temel insan hakkı olan hakaret etme özgürlüğü yok bi kere
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addidas_85 2 yıl
Bakalım Amerika'ya demokrasi ve özgürlüğü kim getirecek
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PresidentBerke 2 yıl
abd de başkanın yüzüne söv hiçbir şey yapamaz
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cyberfalcon 2 yıl
seviş sağlayıcılar ne ya? Bir yerde yapılsa yanlışlıkla yapıldı derim ama bu kadar çok yapılınca insan hata diye düşünemiyor.
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axaxa 2 yıl
Akıllı hiçbir şey kullanmıycaz o zaman.
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pspoor 2 yıl
Artik özgürlüklerin devri dünyada kapaniyor, asil skandal karar Kanada'dan geldi. Gercekleri söylemek yakinda suc olacak.
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