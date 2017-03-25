Özgürlükler ülkesi ABD'de senatodan skandal karar: Abonelerin internet verileri satılacak!

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ABD Senatosu, ülkedeki internet kullanıcılarının tepkisine neden olan bir kararı onayladı. Senato, geçen yıl Federal İletişim Kurulu(FCC) tarafından kullanıcıların gizliliği ve verilerinin korunması amacıyla düzenlenen ve AT&T, Verizon gibi internet servis sağlayıcılarının kullanıcıların tarayıcı geçmişlerini ve diğer özel bilgilerini farklı şirketlerle paylaşabilmesi için ancak kullanıcıların açık rızası gerektiğini belirten geniş bant gizlilik kurallarının kaldırılmasını kabul etti.

Geçen yıl ekim ayında yürürlüğe giren geniş bant gizlilik kuralları, kabul edildiği dönemde internet servis sağlayıcılarının kullanıcılara ait bazı bilgileri; reklamverenler veya sosyal medya şirketleriyle paylaştığı iddialarının çoğalması üzerine kullanıcılardan açık onay almaksızın böyle bir uygulamayı gerçekleştiren telekomünikasyon şirketlerinin cezalandırılması için hazırlanmıştı ancak iki hafta önce Cumhuriyetçi Parti’den Senatör Jeff Flake, bu düzenlemenin kaldırılarak tüketiciler için artık boğucu hale gelen internet düzenlemelerine son vermek istediklerini söyleyerek düzenlemenin kaldırılması için oy kullanacaklarını açıklamıştı.

Alınan bu kararın, FCC’nin artık Cumhuriyetçi Parti ağırlıklı bir kurum haline geldiği bu nedenle kurumun geçmiş yıllarda(Demokrat Parti ağırlıklı iken) yaptığı düzenlemelerin kaldırılmaya başlandığı iddiasıyla aslında politik bir nedeni olduğu da düşünülüyor. Son olarak Donald Trump’ın imzalamasıyla birlikte geniş bant gizlilik kurallarını ortadan kaldıracak bu kararın tüketiciler için oluşturabileceği tehlikelere dikkat çeken Demokrat Parti’den Ed Markey, internet servis sağlayıcıları yerine ‘’kar için bilgi satanlar’’ veya ‘’kullanıcı bilgilerini istila edenler’’ demenin daha doğru olacağını söyledi.

İnternet Servis Sağlayıcıları İçin Altın Madeni

‘’Her sabah siz uyanıp haberlere ya da hava durumuna bakarken internet servis sağlayıcınızın bu bilgileri anlık olarak diğer şirketlerle paylaşması sonucu şirketler sizin ne zaman uyandığınızı, neler yaptığınızı, nasıl hissettiğinizi bilebilir.’’ diyen Ed Markey’e Senatör Bill Nelson da bu verilerin internet servis sağlayıcıları için altın madeni değerinde olduğunu ve artık en yüksek teklifi veren şirketin kullanıcıların bilgilerine sahip olacağının altını çizdi.

Karara tepki gösteren senatörler ve kişisel gizlilik taraftarı sivil toplum kuruluşları şimdiden Beyaz Saray’a 90.000’in üzerinde dilekçe göndermiş durumda. Daha önce FCC’nin bazı kararlarına tepki gösteren Facebook ve Google henüz bu konuyla ilişkin yorum yapmamış olsa da internet kullanıcılarının bu karardan hiç memnun olmayacağı düşünülüyor.

https://arstechnica.com/tech-policy/2017/03/senate-votes-to-let-isps-sell-your-web-browsing-history-to-advertisers/