Facebook, Avrupa Komisyonu'nun kıskacında

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2014 Yılında Facebook’un WhatsApp’ı 22 milyar dolar karşılığında satın almasının ardından diğer sosyal medya platformlarının bu satın alma sonucu haksız rekabetle karşı karşıya kalmamaları için anlaşmayı ve iki tarafı detaylıca inceleyen Avrupa Komisyonu, geçtiğimiz aralık ayında Facebook’un kendilerine yanıltıcı beyanlarda bulunduğunu açıklamış ve 31 Ocak’a kadar savunma yapmasını istemişti. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Avrupa Birliği’nin rekabetten sorumlu komiseri Margrethe Vestager, Facebook'un cevabını incelediğini ve şirket için çok ağır bir ceza gelebileceğini söyledi.

Facebook, WhatsApp’ı satın alırken iki platformun kullanıcılarına ait verileri birbirleriyle paylaşmayarak diğer sosyal medya şirketleri ve mesajlaşma uygulamaları için haksız rekabet şartları doğurmayacağını taahhüt etmişti ancak Komisyon’un incelemeleri sonucunda Facebook’un arkadaş önerileri kısmında kişilerin, WhatsApp rehberinde ekli olan numaralara ait Facebook hesaplarını gösterdiğini ve yanıltıcı beyanda bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Vestager’in açıklamalarına göre henüz Komisyon incelemeyi tamamlamadı ancak Facebook aleyhine çıkacak bir kararda şirket, küresel cirosunun %1’ine varan ciddi miktarlar ödemek zorunda kalabilir. Cezalar konusunda oldukça sıkı bir politika uygulayan Komisyon daha önce 2013’te Microsoft’u, müşterilerine internet tarayıcısı seçenekleri sağlamak yerine sadece Internet Explorer programını sunduğu gerekçesiyle 731 milyon dolarlık cezaya çarptırmıştı.

http://www.reuters.com/article/us-whatsapp-m-a-facebook-eu-idUSKBN16T275