Facebook, Avrupa Komisyonu'nun kıskacında

Facebook, WhatsApp’ı satın alırken iki platformun kullanıcılarına ait verileri birbirleriyle paylaşmayarak diğer sosyal medya şirketleri ve mesajlaşma uygulamaları için haksız rekabet şartları doğurmayacağını taahhüt etmişti ancak Komisyon’un incelemeleri sonucunda Facebook’un arkadaş önerileri kısmında kişilerin, WhatsApp rehberinde ekli olan numaralara ait Facebook hesaplarını gösterdiğini ve yanıltıcı beyanda bulunduğu ortaya çıkmıştı.
Vestager’in açıklamalarına göre henüz Komisyon incelemeyi tamamlamadı ancak Facebook aleyhine çıkacak bir kararda şirket, küresel cirosunun %1’ine varan ciddi miktarlar ödemek zorunda kalabilir. Cezalar konusunda oldukça sıkı bir politika uygulayan Komisyon daha önce 2013’te Microsoft’u, müşterilerine internet tarayıcısı seçenekleri sağlamak yerine sadece Internet Explorer programını sunduğu gerekçesiyle 731 milyon dolarlık cezaya çarptırmıştı.
http://www.reuters.com/article/us-whatsapp-m-a-facebook-eu-idUSKBN16T275 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Unutmayalım 2. Dünya savaşına götüren başlıca etmenler de bu aşırı sağcıların iktidarda olmasıydı.
O zamanlar küreselciler ve ulusalcılar diye bölünmese de güç dengeleri,
şimdi bu bölünme açıktan hissedilmekte.
Bakalım bu durumun bizlere getiri ve götürüsü nasıl olacak.
Hep beraber izleyip göreceğiz.
Ama her duruma hazırlıklı olmalıyız..!