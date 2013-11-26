Ozone'dan yüksek performans isteyenlere özel yeni mekanik oyuncu klavyesi: Strike Pro

Oyuncular için donanımlar üreten Ozone, yüksek performans isteyenlere özel olarak geliştirdiği yeni mekanik klavyesi Strike Pro'yu kullanıcıların beğenisine sundu.

Sağladıkları düşük tepki süreleri ve hassaslık ile özellikle profesyonel oyuncular tarafından tercih edilen mekanik klavyeler arasına eklenen Strike Pro, diğer modeller ile benzer olarak oldukça sade bir tasarım ile hazırlanmış durumda. Nispeten geniş bilek dayama bölümüyle uzun kullanımlar için konforlu bir yapı ortaya koyan ürün, ayarlanabilir arka aydınlatma sistemiyle de karalık ortamlarda rahat bir kullanım sunabiliyor. Cherry MX mekanik anahtarları sayesinde 50 milyon vuruş ömrü vaat eden Ozone Strike Pro, 64 KB dahili hafızası üzerinde 5 farklı profili ve 30 farklı makro atamasını tutabiliyor. Üst tarafında medya yönetim işlemleri için kısa yollar yer alan mekanik klavye, aynı zamanda arka tarafında hızlı erişim için birer adet USB, kulaklık ve mikrofon giriş portu taşıyor. 34.30±1 x 441.25±1 x 135.70±1mm boyuta ve 1300 gram ağırlığa sahip olan Ozone Strike Pro, oluşabilecek yanlış basmalara karşı "Windows" tuşunu da kapatabiliyor.

Teknik olarak iddialı özellikler ile hazırlanan mekanik oyuncu klayesi Ozone Strike Pro'nun resmş satış fiyatı ve çıkış tarihi ise henüz bilinmiyor.

http://ozonegaming.com/product/strike-pro/