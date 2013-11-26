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Ozone'dan yüksek performans isteyenlere özel yeni mekanik oyuncu klavyesi: Strike Pro

5 yıl
2,6b
1
18
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ozone'dan yüksek performans isteyenlere özel yeni mekanik oyuncu klavyesi: Strike Pro
Oyuncular için donanımlar üreten Ozone, yüksek performans isteyenlere özel olarak geliştirdiği yeni mekanik klavyesi Strike Pro'yu kullanıcıların beğenisine sundu.
Sağladıkları düşük tepki süreleri ve hassaslık ile özellikle profesyonel oyuncular tarafından tercih edilen mekanik klavyeler arasına eklenen Strike Pro, diğer modeller ile benzer olarak oldukça sade bir tasarım ile hazırlanmış durumda. Nispeten geniş bilek dayama bölümüyle uzun kullanımlar için konforlu bir yapı ortaya koyan ürün, ayarlanabilir arka aydınlatma sistemiyle de karalık ortamlarda rahat bir kullanım sunabiliyor. Cherry MX mekanik anahtarları sayesinde 50 milyon vuruş ömrü vaat eden Ozone Strike Pro, 64 KB dahili hafızası üzerinde 5 farklı profili ve 30 farklı makro atamasını tutabiliyor. Üst tarafında medya yönetim işlemleri için kısa yollar yer alan mekanik klavye, aynı zamanda arka tarafında hızlı erişim için birer adet USB, kulaklık ve mikrofon giriş portu taşıyor. 34.30±1 x 441.25±1 x 135.70±1mm boyuta ve 1300 gram ağırlığa sahip olan Ozone Strike Pro, oluşabilecek yanlış basmalara karşı "Windows" tuşunu da kapatabiliyor.
Teknik olarak iddialı özellikler ile hazırlanan mekanik oyuncu klayesi Ozone Strike Pro'nun resmş satış fiyatı ve çıkış tarihi ise henüz bilinmiyor.
Ozone'dan yüksek performans isteyenlere özel yeni mekanik oyuncu klavyesi: Strike Pro
 
Ozone'dan yüksek performans isteyenlere özel yeni mekanik oyuncu klavyesi: Strike Pro

http://ozonegaming.com/product/strike-pro/ Yorum Yaz
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UNXP7SS 4 yıl
zevk meselesi bunlar ben aldım cok menmnnm
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marseltalon 4 yıl
Klavyedeki usb portu 2.0 mı 3.0 mı acaba.
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crossmatch 5 yıl
Devastator'e denk bişi yok mu?
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Sanki Bana Pele 5 yıl
Mekanik klavyenin bildiğimiz klavyelerden farkı nedir?
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ThePayne 5 yıl
bunlar niye pahalıki hepsi klavye sonuçta
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ThePayne 5 yıl
bunlar niye pahalıki hepsi klavye sonuçta
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acbold 5 yıl
Boş insanlar toplanmış yine mekanik klavyelere laf atıyor :) Ozone bi süredir yok Türkiye'de. Eskiden daha yaygın olarak ulaşılabiliyordu. Güzel olmuş 200-300 TL arasında olursa alınabilir.
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ilkerinanç 5 yıl
yuh 1.3 kilo klavye.silaha gerek yokki direkt koy kafasına düşmanın aynen pert...
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OldGamers86 5 yıl
Ne Reklammış o öyle ya... alasım geldi valla ama ben seçtim klavyeyi çoktan.. :)
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burakesan 5 yıl
Klavye, fare, fare pedi... Bunların hiçbiri kişiyi oyuncu ya da iyi oyuncu yapmıyor. Elinizdekilerle belirli bir yere gelemedikten sonra bu tür profesyonel cihazlara böyle paralar dökmenin lüzumu yok.
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Ganio 5 yıl
50 liraya Logitech g103 alın mis gibi klavye gibi klavye
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Ryso 5 yıl
enter tuşu
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Nokia Specialist 5 yıl Ganio
Ganio
50 liraya Logitech g103 alın mis gibi klavye gibi klavye

Vatanda 20TL ye mekanik A4Tech KB 28G var
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Dr John H. Watson 5 yıl Ganio
Ganio

50 liraya Logitech g103 alın mis gibi klavye gibi klavye

Klavye gibi klavye arıyorsanız 20 liraya microsoftun mouse ile birlikte setleri var gerçek klavyeler onlar
G103 modelinden farksızlar zaten boşuna 30 tl fazladan vermeye gerek yok. G105 için birşey diyemem o sağlam model
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