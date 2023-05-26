Lenovo, yeni mekanik klavyesini tanıttı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Lenovo, Çin’de YOGA K7 mekanik klavye ürününü satışa sundu. Mekanik klavye, güneş ışığının yansıdığı gelgit renk düzeni, çinko alaşımlı kenarlık, boşluklu elektro kaplama işlemiyle elde edilen parlak yuvarlak dokuya sahip benzersiz bir tasarımla geliyor. Lenovo YOGA K7 özelliklerine gelin yakından bakalım.

Microsoft marka mouse ve klavyeler artık üretilmeyecek 3 hf. önce eklendi

Tek şarjla 49 güne kadar kullanım

Lenovo YOGA K7 mekanik klavye, 82 tuşlu kompakt bir düzene sahip. Ufak, zarif ve taşıması kolay olacak şekilde tasarlanmış. Klavyenin en ince kısmı yaklaşık 4mm. Klavye, keskin ve hassas dokunuşlarıyla bilinen Jiadalong kısa kırmızı anahtarlarla donatılmış. Klavye ayrıca dayanıklılık ve zevkli yazma deneyimi sağlayan PBT tuş takımına sahip. Kablolu ve Bluetooth 5.0, çift mod bağlantıyı destekliyor ve aynı anda birden fazla cihazla eşleştirilebiliyor.

FN + Del kısayolu ile klavyenin arkadan aydınlatma efektleri özelleştirilebiliyor. Kullanıcıya aralarından seçim yapabileceği sekiz farklı mod sunuyor. Son olarak, klavye 49 güne varan pil ömrüne sahip. Kullanılmadığında güç tasarrufu için akıllı uydu moduna giriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Çevre Birimleri Haberleri

Lenovo YOGA K7 mekanik klavye tanıtıldı: İşte özellikleri