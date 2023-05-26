Lenovo, yeni mekanik klavyesini tanıttı: İşte özellikleri

Tek şarjla 49 güne kadar kullanım
Lenovo YOGA K7 mekanik klavye, 82 tuşlu kompakt bir düzene sahip. Ufak, zarif ve taşıması kolay olacak şekilde tasarlanmış. Klavyenin en ince kısmı yaklaşık 4mm. Klavye, keskin ve hassas dokunuşlarıyla bilinen Jiadalong kısa kırmızı anahtarlarla donatılmış. Klavye ayrıca dayanıklılık ve zevkli yazma deneyimi sağlayan PBT tuş takımına sahip. Kablolu ve Bluetooth 5.0, çift mod bağlantıyı destekliyor ve aynı anda birden fazla cihazla eşleştirilebiliyor.
FN + Del kısayolu ile klavyenin arkadan aydınlatma efektleri özelleştirilebiliyor. Kullanıcıya aralarından seçim yapabileceği sekiz farklı mod sunuyor. Son olarak, klavye 49 güne varan pil ömrüne sahip. Kullanılmadığında güç tasarrufu için akıllı uydu moduna giriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)