Nubia, yeni Red Magic oyuncu mouse'u ve mekanik klavyesini tanıttı

Red Magic oyuncu mouse özellikleri
Fare, hem kablolu hem de kablosuz bağlantıyı (2.4GHz ve Bluetooth) destekliyor. Özelleştirme için, sürücü ayarları desteği mevcut. Şeffaf RGB tasarımıyla dikkat çeken mouse, 450 mAh bataryaya sahip ve USB-C üzerinden şarj oluyor. Nubia, farenin tek şarjla 100 saate kadar kullanım sunduğunu iddia ediyor.
Red Magic oyuncu mekanik klavye özellikleri
Oyuncu klavyesi de 2.4GHz ve Bluetooth bağlantı modlarını destekliyor. Klavyedeki ekran dikkatinizi çekmiştir. Bu 1.47 inç ekran, gerçek zamanlı olarak duvar kağıtlarını ve parametreleri gösteriyor. Sistem ayarlarını yapmak için dönen yapıda bir tuş mevcut.
Klavye, 4000 mAh bataryadan güç alıyor. Arka aydınlatma açıldığında 28 saat, kapatıldığında 200 saate yakın kullanım süresi var. RGB aydınlatmalı efektlerle oyuncuların dikkatini çeken klavyenin tuşları çalışır durumda değiştirilebiliyor. Klavye, macOS ve Windows işletim sistemleriyle uyumlu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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