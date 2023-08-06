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    Nubia, yeni Red Magic oyuncu mouse'u ve mekanik klavyesini tanıttı

    Nubia, Red Magic markası altında yeni oyun mouse'u ve mekanik klavye ürünlerini tanıttı. Sarı rengi sevenlerin dikkatini çekecek yeni Red Magic oyuncu aksesuarları Çin'de satışa çıktı.
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    nubia red magic oyuncu mouse ve mekanik klavye Tam Boyutta Gör
    Nubia’nın oyunculara yönelik yeni aksesuarları Red Magic Gaming Mouse Super Edition ve Red Magic Mechanical Keyboard Super Edition olarak Çin’de çıktı. Oyuncu mouse’ u 55 dolar, mekanik klavye 125 dolar fiyat etiketini taşıyor.

    Red Magic oyuncu mouse özellikleri

    Red Magic Gaming Mouse Super Edition oyuncu mouse Tam Boyutta Gör
    Red Magic Gaming Mouse SE, 26.000 DPI, 1000Hz yanıt verme hızı, 50G hızlanma, 650 inç IPS sağlayan PixelArt 3395 sensörünü taşıyor. Mouse, sol ve sağ tuş için Kaihua GM8.0 Black Mamba mikro switch kullanıyor ve 80 milyon tıklamaya kadar dayanıklı.

    Fare, hem kablolu hem de kablosuz bağlantıyı (2.4GHz ve Bluetooth) destekliyor. Özelleştirme için, sürücü ayarları desteği mevcut. Şeffaf RGB tasarımıyla dikkat çeken mouse, 450 mAh bataryaya sahip ve USB-C üzerinden şarj oluyor. Nubia, farenin tek şarjla 100 saate kadar kullanım sunduğunu iddia ediyor.

    Red Magic oyuncu mekanik klavye özellikleri

    Nubia Red Magic sarı siyah mekanik klavye Tam Boyutta Gör
    Red Magic Gaming Mechanical Keyboard SE, dayanıklı PBT tuşlar, kompakt 100 tuş düzeni, TTC Quick Silver V2 anahtarları ve tuşlara basıldığında çıkan gürültüyü azaltan conta yapısıyla donatılmış.

    Oyuncu klavyesi de 2.4GHz ve Bluetooth bağlantı modlarını destekliyor. Klavyedeki ekran dikkatinizi çekmiştir. Bu 1.47 inç ekran, gerçek zamanlı olarak duvar kağıtlarını ve parametreleri gösteriyor. Sistem ayarlarını yapmak için dönen yapıda bir tuş mevcut.

    Klavye, 4000 mAh bataryadan güç alıyor. Arka aydınlatma açıldığında 28 saat, kapatıldığında 200 saate yakın kullanım süresi var. RGB aydınlatmalı efektlerle oyuncuların dikkatini çeken klavyenin tuşları çalışır durumda değiştirilebiliyor. Klavye, macOS ve Windows işletim sistemleriyle uyumlu.

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