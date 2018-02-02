PAL-V'nin uçan arabası 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkacak

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Sürücüsüz araçların hala katetmesi gereken bir yol var, ama uçan araba artık kanlı canlı karşımızda. Geçen yıl $400,000 değerindeki uçan aracı için sipariş defterinin kapağını açan PAL-V, aracını sonunda görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. PAL-V Liberty dünya prömiyerini 6 Mart’ta düzenlenecek Cenevre Otomobil Fuarı’nda yapacak.

Sertifika işlemleri sürüyor

Hollandalı şirketin iddiasına göre Liberty, dünyanın üretimde olan ilk uçan aracı. Görünüşüne baktığınızda daha çok yollarda sürebileceğiniz bir helikoptere benziyor. Aslında iki kişilik Liberty bir üretim aracı olarak tanıtılsa da, aracın hem hava hem de kara yönetmeliğine uyumlu olduğunu kanıtlamak için hala halledilmesi gereken sertifika işlemleri var. Şirketin bu işlemleri 2019 yılında tamamlaması ve araçları müşterilere ulaştırmaya başlaması bekleniyor.

0-100km/s hızlanması 9 saniyenin altında

Peki bu uçan aracın performansı nasıl? Liberty, karadayken 100hp motoruyla saatte 160km hıza kadar çıkabilecek. Ayrıca 100km/s hıza 9 saniyenin altında ulaşması bekleniyor. Havadayken ise 200hp güç ile maksimum 180km/s hıza ulaşabiliyor.

Aracın satış fiyatı $399,000’dan başlayacak ve özel Pioneer Edition versiyonu ise $599,000’dan satışa sunulacak. Bu versiyonun içerisinde ekstra özellikler bulunacak. Liberty’i satın almak isteyenlerde hem sürücü hem de uçuş lisansı aranacak.

http://www.motortrend.com/news/well-see-the-400k-pal-v-flying-car-in-geneva/