Skoda Vision X konseptinin taslak görüntüleri paylaşıldı

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Aynı kulvarda yarışacak Seat Arona ve Volkswagen T-Cross için geri sayım devam ederken, Skoda cephesi de yeni şehir crossover’ı olarak tanımladığı ve Vision X adını verdiği aracını konsept formunda ilk kez gösterdi. Çek üretici, tüm detaylarına 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda vakıf olacağımız konsept araç hakkında bazı ipuçları verdi.

İki parçalı far tasarımı devam ediyor

Paylaşılan taslak görüntülerinde Vision X’in kardeşleri Kodiaq ve Karoq gibi enine uzun bir ön ızgaraya ve iki parçadan oluşan farlara sahip olacağı dikkat çekiyor. Bunun dışında keskin hatların sağladığı gölge oyunları sayesinde de oldukça çekici bir görünüme sahip olduğu görülüyor.

Tıpkı Seat Arona gibi çift tonlu renk şemasına sahip olan konseptte A sütunu, tavan bölgesi ve yan aynalarda siyah renk tercih edilirken, tavan çıtalarında ise gümüş renk kullanılmış. FlexGreen adındaki yeşil renk ve iri cüsseli 20 inç alaşım jantlar da etkileyici görünümü tamamlayan detaylar arasında yer almış.

Asıl değişiklik iç tarafta

Skoda’nın iddiasına göre yeni tasarım dilini asıl yansıtan taraf oldukça ergonomik olarak tasarlanan iç kısım. Yer yer yeşil detayların kendini gösterdiği ve enine uzun bir bilgi-eğlence ekranına ev sahipliği yapan ön göğüs sade yapısıyla dikkat çekiyor.

Eğer şöyle bir tahmin yürütecek olursak, geçtiğimiz dönemde Vision S konseptinden sonra Kodiaq modelinin çıkması neredeyse bir yıl sürdü. Buradan yola çıkarak yeni şehir crossover’ının da 2019’un ilk aylarında kendini göstermesi beklenebilir. Volkswagen T-Cross ise 2018’in ikinci yarısında çıkışını yapacak.

https://www.carmagazine.co.uk/car-news/first-official-pictures/skoda/skoda-vision-x-concept-suv-pics-specs-and-details/