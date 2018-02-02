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Skoda Vision X konseptinin taslak görüntüleri paylaşıldı

Çek üretici, Vision X adını verdiği konseptin taslak görüntülerini paylaşarak yeni şehir crossover'ı hakkında ipuçları verdi. Konsept ilk olarak 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Skoda Vision X konseptinin taslak görüntüleri paylaşıldı
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Aynı kulvarda yarışacak Seat Arona ve Volkswagen T-Cross için geri sayım devam ederken, Skoda cephesi de yeni şehir crossover’ı olarak tanımladığı ve Vision X adını verdiği aracını konsept formunda ilk kez gösterdi. Çek üretici, tüm detaylarına 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda vakıf olacağımız konsept araç hakkında bazı ipuçları verdi.

İki parçalı far tasarımı devam ediyor 

Paylaşılan taslak görüntülerinde Vision X’in kardeşleri Kodiaq ve Karoq gibi enine uzun bir ön ızgaraya ve iki parçadan oluşan farlara sahip olacağı dikkat çekiyor. Bunun dışında keskin hatların sağladığı gölge oyunları sayesinde de oldukça çekici bir görünüme sahip olduğu görülüyor.

Tıpkı Seat Arona gibi çift tonlu renk şemasına sahip olan konseptte A sütunu, tavan bölgesi ve yan aynalarda siyah renk tercih edilirken, tavan çıtalarında ise gümüş renk kullanılmış. FlexGreen adındaki yeşil renk ve iri cüsseli 20 inç alaşım jantlar da etkileyici görünümü tamamlayan detaylar arasında yer almış.

Asıl değişiklik iç tarafta 

Skoda’nın iddiasına göre yeni tasarım dilini asıl yansıtan taraf oldukça ergonomik olarak tasarlanan iç kısım. Yer yer yeşil detayların kendini gösterdiği ve enine uzun bir bilgi-eğlence ekranına ev sahipliği yapan ön göğüs sade yapısıyla dikkat çekiyor.

Eğer şöyle bir tahmin yürütecek olursak, geçtiğimiz dönemde Vision S konseptinden sonra Kodiaq modelinin çıkması neredeyse bir yıl sürdü. Buradan yola çıkarak yeni şehir crossover’ının da 2019’un ilk aylarında kendini göstermesi beklenebilir. Volkswagen T-Cross ise 2018’in ikinci yarısında çıkışını yapacak.


https://www.carmagazine.co.uk/car-news/first-official-pictures/skoda/skoda-vision-x-concept-suv-pics-specs-and-details/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Djalma Feitosa Dias 1 yıl
Ateş ediyor.Tasarımdan ne anlarsınız.
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General. 1 yıl
Keşke alma imkanım olsaydı da, gören herkes aa bu adam çöp sürüyor deseydi.
Adaletini seveyim dünya, kimisi paraya para demez, kimisi ancak uzaktan bakar.
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kakarikikiri 1 yıl
sanırım tasarım bir tek benim hoşuma gitmiş :)
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senjido 1 yıl
bir şeyleri bi şeylere benzetme ekibi gelmiş. araba arabaya benzer insan insana. dört far dört teker var.
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deniz_sea 1 yıl
Ama bu bildiğin HYUNDAİ KONA olmuş.
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qooqie 1 yıl
ÇÖP
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haberelectro 1 yıl
Anlamsız bir araba olacak arona gibi.
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selamolsun1 1 yıl
Janlara bak cin çarpmış gibi
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mucahidkarakus 1 yıl
Benzer olursa eğer çok dinamik ve güzel. Vag ürün gamını epey çoğalttı. Motor, donanım, kalite her bütçeye bir model konumlandırdı resmen.
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