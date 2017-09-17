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PAL-V'nin uçan arabası dünya turuna çıkacak

Havada ve karada hareket edebilen araçlar geliştiren Hollandalı PAL-V şirketi, Liberty adı verilen uçan arabayla dünyayı dolaşmayı planlıyor. Detaylar haberimizde.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Bilim kurgu filmlerinde görmeye alışık olduğumuz uçan arabaları gerçeğe dönüştürmek için pek çok şirket şu sıralar ciddi çalışmalar yapıyor. Tam adı PAL-V International B.V olan Hollandalı şirket de bunlardan biri. 1999 yılında kurulan ve 2001'den beri araç geliştirme çalışmalarını sürdüren şirket geçtiğimiz yıl uçan araba prototipi tanıtmıştı. Hedeflerini büyüten şirketin yeni iddiası ise uçan otomobille dünyayı dolaşan ilk şirket olmak.


 

Şirketin satış bölümünün başkan yardımcısı olan  Mark Jennings-Bates'in açıklamalarına göre şirket tarafından geliştirilen Liberty isimli uçan otomobil yakın zamanda dünya turuna çıkacak. Uçan otomobilin sürücü koltuğunda bizzat Bates yer alacak ve araçta yardımcı bir pilot daha bulunacak. Normal şartlarda yolculuğun 60 günde tamamlanması ve uçan otomobilin havalanacağı San Francisco'ya geri dönmesi bekleniyor ancak Bates uçuşu bir film haline getireceği için yolculuğun 90 günde tamamlanacağı düşünülüyor.


Menzil Sorunu Yaşanabilir 

Uçuş esnasında en büyük sorunun ise yakıt olacağı düşünülüyor. Karada hareket ederken 1315 kilometre menzile sahip olan Liberty'nin uçuş esnasında kat edebileceği en uzun mesafe 499 kilometre. Yine de Bates yakıtı büyük bir problem olarak görmüyor ve başarılı bir uçuş ile uçan arabayla dünyanın etrafında dolaşan ilk insan olacağına inanıyor.


2012 yılından itibaren uçan araba konseptleri geliştiren PAL-V, başarılı testlerin ardından PAL-V Liberty'yi geliştirdi ve ticari kullanıma sundu. Şirket sitesinden ön sipariş verilebilen PAL-V Libert için 399 ile 600 dolar arasında ön sipariş ücreti alınıyor. Şirket, ön siparişleri 2018 yılında sahiplerine ulaştırmayı planlıyor. Liberty'yi oluştururken güvenli ve kullanımı kolay bir araç yapmayı ilke edindiklerini açıklayan Bates, aracın bir helikopter gibi görünmesine karşın kullanımının çok kolay olduğunu dile getiriyor. Bates'e göre Libert'yi kullanmak için 5-8 saatlik bir eğitim bile yeterli olabiliyor. 

Liberty'nin tanıtımını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:
 

https://futurism.com/pal-v-just-announced-plans-to-travel-around-the-world-in-a-flying-car/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 yıl
helikoptere araba tekeri takmışlar uçan araba olmuş.
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grafman09 1 yıl
Parası olana güzel hobi aracı..
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sniper23 1 yıl
Anladığım kadarıyla fiyatı en düşük modeli için 300.000 €. Bir de Pilot lisansı lazım. Zamanla fiyatı düşer tabi, önemli olan bunun bir rekabet ortamı hazırlaması.
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gun 1 yıl
Sadece iki kişi olması çok kısıtlayıcı bence ama güzel çözüm İstanbul'da bunla trafiğe katılmadan gitsek herkes alır :)
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ÖzdalDoğru 1 yıl
Buna araba denmez, motorlu taşıt denir.
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