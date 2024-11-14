Yeni ulaşım devrimi: Şasiden havalanan uçan araba dönemi başladı

Geçtiğimiz yıl ilk uçuşunu tamamlayan GOVE, Mart ayında Guangzhou’da düşük irtifada bir uçuş gösterisi yapmıştı. 11 Eylül’de ise Çin Sivil Havacılık İdaresi tarafından, özel bir insansız hava aracı uçuş sertifikası alarak önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.
Tek araç ile hem karada hem havada ulaşım
GOVE'nin şasisi, sadece uçuş kabininin iniş kalkış platformu değil, aynı zamanda bir mobil şarj istasyonu olarak da işlev görüyor. Uçuş kabini şasiden ayrıldıktan sonra, şasi yakınlardaki bir şarj istasyonuna yönelerek yeniden şarj olabiliyor. Uçuş kabini inişe geçtiğinde ise şasi, kabinle güvenli bir şekilde bağlantı kurarak iniş ve şarj işlemini destekliyor. Aracın her iki kısmı da birlikte veya birbirinden bağımsız olarak hareket edebiliyor.
GOVE'nin uçuş kabini, 6 eksende hareket edebilen 12 pervaneli ve 12 elektrik motorlu rotorlu yapıya sahip. Bu tasarım, uçuş kabininin maksimum kalkış ağırlığının üçte birinden fazla kaldırma gücü sağlıyor. Uçan aracın tahmini uçuş menzili ise yaklaşık 200 km.
GAC, uçan araç GOVE'nin geliştirilmesine devam ettiklerini ve Çin sivil havacılık güvenlik standartlarına uygun hale getirmeyi hedeflediklerini duyurdu. Şu ana kadar 400'ün üzerinde uçuş doğrulama testi gerçekleştirildiği belirtiliyor. Firma, 2027 yılına kadar Çin’de iki veya üç şehirde uçan araç operasyonlarına başlamayı planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 --- Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun, up'layın lütfen: (Linke tıklamak için nickin yanındaki tarihe basıp forum'a geçin) ---- https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir