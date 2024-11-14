Yeni ulaşım devrimi: Şasiden havalanan uçan araba dönemi başladı

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Tam Boyutta Gör Guangzhou Automobile Group (GAC) 12 Kasım’da 15. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’nda kendi geliştirdiği uçan aracı GOVE’yi sergiledi. Bu etkinlikte, GOVE'nin uçuş kabininin şasiden ayrılarak havalanması ilk defa gösterildi. Firma, yakında uçan arabalarıyla faaliyete geçmeyi planlıyor.

Geçtiğimiz yıl ilk uçuşunu tamamlayan GOVE, Mart ayında Guangzhou’da düşük irtifada bir uçuş gösterisi yapmıştı. 11 Eylül’de ise Çin Sivil Havacılık İdaresi tarafından, özel bir insansız hava aracı uçuş sertifikası alarak önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

Tek araç ile hem karada hem havada ulaşım

Tam Boyutta Gör GOVE, tamamen elektrikli ve dikey iniş kalkış yapabilen (eVTOL) tek kişilik bir uçan araç olarak tasarlandı. Uçuş kabini ve şasi, birbirinden bağımsız hareket edebilen iki bileşenden oluşuyor. Dolayısıyla burada bir modüler yapı söz konusu. Bu sayede, GOVE üç farklı senaryoda çalışabiliyor: kara aracı olarak sürüş, havada uçuş ve hava-karasal bağlantı.

GOVE'nin şasisi, sadece uçuş kabininin iniş kalkış platformu değil, aynı zamanda bir mobil şarj istasyonu olarak da işlev görüyor. Uçuş kabini şasiden ayrıldıktan sonra, şasi yakınlardaki bir şarj istasyonuna yönelerek yeniden şarj olabiliyor. Uçuş kabini inişe geçtiğinde ise şasi, kabinle güvenli bir şekilde bağlantı kurarak iniş ve şarj işlemini destekliyor. Aracın her iki kısmı da birlikte veya birbirinden bağımsız olarak hareket edebiliyor.

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GOVE'nin uçuş kabini, 6 eksende hareket edebilen 12 pervaneli ve 12 elektrik motorlu rotorlu yapıya sahip. Bu tasarım, uçuş kabininin maksimum kalkış ağırlığının üçte birinden fazla kaldırma gücü sağlıyor. Uçan aracın tahmini uçuş menzili ise yaklaşık 200 km.

GAC, uçan araç GOVE'nin geliştirilmesine devam ettiklerini ve Çin sivil havacılık güvenlik standartlarına uygun hale getirmeyi hedeflediklerini duyurdu. Şu ana kadar 400'ün üzerinde uçuş doğrulama testi gerçekleştirildiği belirtiliyor. Firma, 2027 yılına kadar Çin’de iki veya üç şehirde uçan araç operasyonlarına başlamayı planlıyor.

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