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    Yeni ulaşım devrimi: Şasiden havalanan uçan araba dönemi başladı

    Guangzhou Automobile Group (GAC) tarafından geliştirilen modüler uçan araba GOVE, Çin’deki fuar kapsamında şasiden ayrılarak uçtu. Bu, yeni bir ulaşım devrimine işaret ediyor.
    Yeni ulaşım devrimi: Şasiden havalanan uçan araba dönemi başladı Tam Boyutta Gör
    Guangzhou Automobile Group (GAC) 12 Kasım’da 15. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’nda kendi geliştirdiği uçan aracı GOVE’yi sergiledi. Bu etkinlikte, GOVE'nin uçuş kabininin şasiden ayrılarak havalanması ilk defa gösterildi. Firma, yakında uçan arabalarıyla faaliyete geçmeyi planlıyor.

    Geçtiğimiz yıl ilk uçuşunu tamamlayan GOVE, Mart ayında Guangzhou’da düşük irtifada bir uçuş gösterisi yapmıştı. 11 Eylül’de ise Çin Sivil Havacılık İdaresi tarafından, özel bir insansız hava aracı uçuş sertifikası alarak önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

    Tek araç ile hem karada hem havada ulaşım

    Yeni ulaşım devrimi: Şasiden havalanan uçan araba dönemi başladı Tam Boyutta Gör
    GOVE, tamamen elektrikli ve dikey iniş kalkış yapabilen (eVTOL) tek kişilik bir uçan araç olarak tasarlandı. Uçuş kabini ve şasi, birbirinden bağımsız hareket edebilen iki bileşenden oluşuyor. Dolayısıyla burada bir modüler yapı söz konusu. Bu sayede, GOVE üç farklı senaryoda çalışabiliyor: kara aracı olarak sürüş, havada uçuş ve hava-karasal bağlantı.

    GOVE'nin şasisi, sadece uçuş kabininin iniş kalkış platformu değil, aynı zamanda bir mobil şarj istasyonu olarak da işlev görüyor. Uçuş kabini şasiden ayrıldıktan sonra, şasi yakınlardaki bir şarj istasyonuna yönelerek yeniden şarj olabiliyor. Uçuş kabini inişe geçtiğinde ise şasi, kabinle güvenli bir şekilde bağlantı kurarak iniş ve şarj işlemini destekliyor. Aracın her iki kısmı da birlikte veya birbirinden bağımsız olarak hareket edebiliyor.

    GOVE'nin uçuş kabini, 6 eksende hareket edebilen 12 pervaneli ve 12 elektrik motorlu rotorlu yapıya sahip. Bu tasarım, uçuş kabininin maksimum kalkış ağırlığının üçte birinden fazla kaldırma gücü sağlıyor. Uçan aracın tahmini uçuş menzili ise yaklaşık 200 km.

    GAC, uçan araç GOVE'nin geliştirilmesine devam ettiklerini ve Çin sivil havacılık güvenlik standartlarına uygun hale getirmeyi hedeflediklerini duyurdu. Şu ana kadar 400'ün üzerinde uçuş doğrulama testi gerçekleştirildiği belirtiliyor. Firma, 2027 yılına kadar Çin’de iki veya üç şehirde uçan araç operasyonlarına başlamayı planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 --- Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun, up'layın lütfen: (Linke tıklamak için nickin yanındaki tarihe basıp forum'a geçin) ---- https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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