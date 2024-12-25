280 bin dolarlık uçan araç CES 2025'te sergilenecek

LAC, iki ana bölümden oluşuyor: Dikey iniş kalkış yapabilen uçan araç (eVTOL) ve onu taşıyan platform. Altı tekerlekli platform, içten yanmalı motor ile elektrik motorunun birlikte kullanıldığı EREV sisteme sahip. Bu sistemlerde tahrik elektrik motoruyla sağlanırken benzinli motor da bataryayı şarj eden bir jeneratör görevi görüyor. Araç bu sayede 1000 kilometreye kadar toplam menzile sahip.
Altı tekerlekli platform 800V elektrik mimarisine sahip. Bataryayı %30-80 arası şarj etmek için 18 dakika gerekiyor. Tek bir tuşla uçan araç platformdan ayrılabiliyor ve tek şarjla 5-6 uçuş gerçekleştirebiliyor. eVTOL ise iki kişilik taşıma kapasitesine ve iki farklı uçuş (manuel ve otomatik) moduna sahip. Xpeng AeroHT, bu araçtan yılda 10 bin adet üretmeyi planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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