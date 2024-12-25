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Tam Boyutta Gör Çin'in önde gelen uçan araba şirketlerinden biri olan Xpeng AeroHT, modüler uçan arabasını Las Vegas'ta düzenlenecek olan CES 2025'te sergileyeceğini duyurdu. Land Aircraft Carrier (LAC) adı verilen aracın 2026 yılında seri üretime girmesi ve fiyatının 280 bin dolar olması planlanıyor.

LAC, iki ana bölümden oluşuyor: Dikey iniş kalkış yapabilen uçan araç (eVTOL) ve onu taşıyan platform. Altı tekerlekli platform, içten yanmalı motor ile elektrik motorunun birlikte kullanıldığı EREV sisteme sahip. Bu sistemlerde tahrik elektrik motoruyla sağlanırken benzinli motor da bataryayı şarj eden bir jeneratör görevi görüyor. Araç bu sayede 1000 kilometreye kadar toplam menzile sahip.

Tam Boyutta Gör Xpeng'in uçan aracı şimdiye kadar 2 bin adedin üzerinde sipariş aldı. İki ana bölümden oluştuğu için hem uçuş testleri hem de yol testleri eş zamanlı olarak yürütülüyor. Geçtiğimiz ay ilk halka açık uçuş gerçekleştirildi ve uçan araç burada düşük irtifada doğrusal hızlanma, sabit hızda alçalma ve hassas iniş gibi kabiliyetlerini sergiledi.

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Altı tekerlekli platform 800V elektrik mimarisine sahip. Bataryayı %30-80 arası şarj etmek için 18 dakika gerekiyor. Tek bir tuşla uçan araç platformdan ayrılabiliyor ve tek şarjla 5-6 uçuş gerçekleştirebiliyor. eVTOL ise iki kişilik taşıma kapasitesine ve iki farklı uçuş (manuel ve otomatik) moduna sahip. Xpeng AeroHT, bu araçtan yılda 10 bin adet üretmeyi planlıyor.

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280 bin dolarlık uçan araç CES 2025'te sergilenecek