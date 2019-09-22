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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PC, PS4 ve Xbox One için yeni bir Terminator oyunu duyuruldu

    Terminator 2: Kıyamet Günü filminin 30 sene sonrasında yaşanan olayların konu edildiği bir Terminator oyunu duyuruldu. Terminator: Resistance isimli oyun, 15 Kasım'da piyasaya sürülecek.
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    5
    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    PC, PS4 ve Xbox One için yeni bir Terminator oyunu duyuruldu
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    Terminator Dark Fate sinema gündemini meşgul ederken oyun dünyasından da bir Terminator haberi geldi. Rambo: The Video Game ile Heavy Fire: Afghanistan adlı oyunların geliştiricisi Teyon ve yayıncısı Reef Entertainment yeni bir Terminator oyunu üzerinde çalıştıklarını duyurdular.

    Terminator: Resistance adıyla piyasaya sürülecek ve FPS türündeki oyun; PC, Playstation 4 ve Xbox One için 15 Kasım’da yayınlanacak. Oyun, 1984 yılında gösterime giren ilk Terminator filmi ve 1991’deki devamı Terminator 2: Kıyamet Günü’nden 30 sene sonrasını konu alacak.

    Kıyamet Günü ardından geçen yaklaşık 30 sene sonrasında insanların SKYNET ile yaşadığı Gelecek Savaşına odaklanan oyun, SKYNET tarafından hedefe konan ve Direnişe ait Pasifik Tümeni’nde görev yapan asker Jacob Rivers’ın hikâyesine odaklanacak.

    Geliştirici stüdyoya göre Terminator: Resistance’da daha önce görmediğimiz düşmanlarla mücadele edebileceğimiz gibi T-800 Endoskeleton gibi tanıdık rakiplerle de savaşacağız. Kapsamlı bir karakter özelleştirme seçeneği ve hikâyenin vereceğimiz kararlara göre şekil alması gibi detaylara sahip olacağı söylenen oyunun tanıtım videosuna aşağıda göz atabilirsiniz.



    https://www.gamespot.com/articles/new-terminator-game-announced-for-pc-ps4-xbox-one/1100-6469962/ Yorum Yaz
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