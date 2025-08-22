Surviving Mars, remaster versiyonu ile geri dönüyor

Remaster sürümünde, oyunun temel amacı Mars’ı insan yaşamına uygun hale getirmek olarak korunuyor. Oyuncular, zorlu bir ortamda küçük bir koloni kuracak, Dünya’dan daha fazla yerleşimci getirecek ve kaynak yönetimiyle koloniyi sürdürülebilir hâle getirecek. Başarıyla yönetilen koloniler ise uzun vadede gelişme şansı bulacak.
DLC’ler dahil ve yeni politika sistemi geliyor
Oyuna eklenecek en dikkat çekici yeniliklerden biri ise Martian Assembly sistemi. Bu sistem sayesinde kolonilerde siyasi yapılar ve gruplar oluşacak. Oyuncular yasalar koyabilecek, politikalar geliştirebilecek ve hatta koloniyi Dünya’dan tam bağımsız hâle getirebilecek.
Paradox, yeni sürümle birlikte gelişmiş mod desteği sunacağını da duyurdu. Oyuncular, geliştirici araçları kullanarak kendi binalarını, parklarını ve keşfedilecek gizemleri tasarlayabilecek. Mod platformu çapraz platform desteğine sahip olacak; böylece konsol oyuncuları da oyun içinden modları kolayca yükleyebilecek.
Surviving Mars: Relaunched için kesin bir çıkış tarihi henüz açıklanmadı, ancak oyunun PC, Xbox Series X|S ve PlayStation 5 platformlarında yakında yayınlanması bekleniyor. Yeni sürümün fiyatı 39,99 dolar olacak. Orijinal oyuna sahip olanlar yeni sürüme 19,99 dolara sahip olabilecek.