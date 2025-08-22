Surviving Mars, remaster versiyonu ile geri dönüyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör 2017 yılında Paradox Interactive tarafından duyurulan Surviving Mars, bilim kurgu temalı koloni kurma ve yönetim simülasyonu olarak oyuncuların beğenisini kazanmıştı. Aradan geçen sekiz yılın ardından oyun, Surviving Mars: Relaunched adıyla yeniden hayat buluyor ve hem grafik hem de oynanış açısından önemli yeniliklerle geliyor. Orijinal oyunun geliştiricisi Haemimont Games, bu remaster sürümün yapımında tekrar rol alacak.

Remaster sürümünde, oyunun temel amacı Mars’ı insan yaşamına uygun hale getirmek olarak korunuyor. Oyuncular, zorlu bir ortamda küçük bir koloni kuracak, Dünya’dan daha fazla yerleşimci getirecek ve kaynak yönetimiyle koloniyi sürdürülebilir hâle getirecek. Başarıyla yönetilen koloniler ise uzun vadede gelişme şansı bulacak.

DLC’ler dahil ve yeni politika sistemi geliyor

Tam Boyutta Gör Yeni sürüm, orijinal oyun için yayımlanan tüm DLC paketlerini de içerecek. Space Race, Project Laika ve Green Planet gibi büyük ek paketlerin yanı sıra radyo istasyonları gibi küçük içerikler de oyunculara sunulacak. Buna ek olarak, grafik ve ışıklandırma iyileştirmeleri ile tamamen yenilenmiş bir kullanıcı arayüzü (UI) oyuncuların şehir yönetim araçlarına daha kolay erişim sağlamasına yardımcı olacak.

Oyuna eklenecek en dikkat çekici yeniliklerden biri ise Martian Assembly sistemi. Bu sistem sayesinde kolonilerde siyasi yapılar ve gruplar oluşacak. Oyuncular yasalar koyabilecek, politikalar geliştirebilecek ve hatta koloniyi Dünya’dan tam bağımsız hâle getirebilecek.

Paradox, yeni sürümle birlikte gelişmiş mod desteği sunacağını da duyurdu. Oyuncular, geliştirici araçları kullanarak kendi binalarını, parklarını ve keşfedilecek gizemleri tasarlayabilecek. Mod platformu çapraz platform desteğine sahip olacak; böylece konsol oyuncuları da oyun içinden modları kolayca yükleyebilecek.

Surviving Mars: Relaunched için kesin bir çıkış tarihi henüz açıklanmadı, ancak oyunun PC, Xbox Series X|S ve PlayStation 5 platformlarında yakında yayınlanması bekleniyor. Yeni sürümün fiyatı 39,99 dolar olacak. Orijinal oyuna sahip olanlar yeni sürüme 19,99 dolara sahip olabilecek.

