Yeni Prince of Persia oyunu, PC ve konsollara çıkış yaptı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör The Rogue Prince of Persia, bir yıldan uzun süredir Steam'de erken erişimde. Geliştiriciler bu süre zarfında oyunuda birçok değişiklik yaptı. 20 Ağustos tarihi itibarıyla oyun, Steam ve Epic Games Store üzerinden PC’ye çıkış yaptı. Xbox Series X/S ve PS5 konsolların yanı sıra belirli bölgelerde Xbox Cloud hizmeti, Ubisoft+ ve Amazon Luna ile bulut üzerinden de oynanabiliyor. Bu yılın sonlarına doğru Nintendo Switch ve Switch 2'ye de geleceği açıklandı.

En çok satan Playstation oyunları açıklandı! Temmuz 2025 1 hf. önce eklendi

The Rogue Prince of Persia, serinin diğer oyunlarından esinlenen, bolca hızlı tempolu sahneler ve zarif hareketler içeren, yandan kaydırmalı roguelite oyun. Oyun erken erişime açıldığından beri geliştiriciler daha fazla biyom ve yeni hikâye eklemenin yanı sıra oynanış ve karakter tasarımlarını da geliştirdi.

The Rogue Prince of Persia fiyatı

The Rogue Prince of Persia, Steam’de 24 dolar, Epic Games Store’da 869 TL. Konsol tarafında, Xbox Series X/S ve PS5 kullanıcıları abonelikleri kapsamında ücretsiz indirip oynayabiliyor.

The Rogue Prince of Persia sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-4460 3.2 GHz / AMD Ryzen 3 1200 3.2 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 950 (2GB) / AMD RX 5500 XT (4GB)

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

The Rogue Prince of Persia, PC ve konsollara çıkış yaptı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: