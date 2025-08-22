Yeni Prince of Persia oyunu, PC ve konsollara çıkış yaptı

The Rogue Prince of Persia, serinin diğer oyunlarından esinlenen, bolca hızlı tempolu sahneler ve zarif hareketler içeren, yandan kaydırmalı roguelite oyun. Oyun erken erişime açıldığından beri geliştiriciler daha fazla biyom ve yeni hikâye eklemenin yanı sıra oynanış ve karakter tasarımlarını da geliştirdi.
The Rogue Prince of Persia fiyatı
The Rogue Prince of Persia, Steam’de 24 dolar, Epic Games Store’da 869 TL. Konsol tarafında, Xbox Series X/S ve PS5 kullanıcıları abonelikleri kapsamında ücretsiz indirip oynayabiliyor.
The Rogue Prince of Persia sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-4460 3.2 GHz / AMD Ryzen 3 1200 3.2 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 950 (2GB) / AMD RX 5500 XT (4GB)
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 5 GB kullanılabilir alan
