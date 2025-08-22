Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Prince of Persia oyunu, PC ve konsollara çıkış yaptı

    Ubisoft ve Evil Empire'ın uzun zamandır beklenen The Rogue Prince of Persia oyunu sonunda çıktı. PC'de Steam ve Epic Games, konsol tarafında PlayStation Plus ve Game Pass kütüphanesine eklendi.

    The Rogue Prince of Persia PC, PS5, Xbox Series X/S konsol Tam Boyutta Gör
    The Rogue Prince of Persia, bir yıldan uzun süredir Steam'de erken erişimde. Geliştiriciler bu süre zarfında oyunuda birçok değişiklik yaptı. 20 Ağustos tarihi itibarıyla oyun, Steam ve Epic Games Store üzerinden PC’ye çıkış yaptı. Xbox Series X/S ve PS5 konsolların yanı sıra belirli bölgelerde Xbox Cloud hizmeti, Ubisoft+ ve Amazon Luna ile bulut üzerinden de oynanabiliyor. Bu yılın sonlarına doğru Nintendo Switch ve Switch 2'ye de geleceği açıklandı.

    The Rogue Prince of Persia, serinin diğer oyunlarından esinlenen, bolca hızlı tempolu sahneler ve zarif hareketler içeren, yandan kaydırmalı roguelite oyun. Oyun erken erişime açıldığından beri geliştiriciler daha fazla biyom ve yeni hikâye eklemenin yanı sıra oynanış ve karakter tasarımlarını da geliştirdi.

    The Rogue Prince of Persia fiyatı

    The Rogue Prince of Persia, Steam’de 24 dolar, Epic Games Store’da 869 TL. Konsol tarafında, Xbox Series X/S ve PS5 kullanıcıları abonelikleri kapsamında ücretsiz indirip oynayabiliyor.

    The Rogue Prince of Persia sistem gereksinimleri

    • İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
    • İşlemci: Intel Core i5-4460 3.2 GHz / AMD Ryzen 3 1200 3.2 GHz
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 950 (2GB) / AMD RX 5500 XT (4GB)
    • DirectX: Sürüm 11
    • Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bodrum'dan dünyada bir ilk: Yüzer su arıtma

    A
    Altaicwolves 1 gün önce

    Ana akım medyada doğa dostu haberler izlemek istiyoruz.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    25 yaşında hakim olunur mu sürgülü dolap kapağı sürtüyor toyota yaris 1.4 d-4d yorumlar bmw 4 serisi neden tutulmuyor dondurma buzlukta bozulur mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone (3a)
    Nothing Phone (3a)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS TUF Gaming F16
    ASUS TUF Gaming F16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum